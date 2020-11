Libros álbum, cuando la imagen lo dice todo

Los libros álbum están en plena expansión. Cada vez es más frecuente encontrar en el infinito catálogo de literatura infantil y juvenil, historias donde las ilustraciones cuentan tanto, o más, que las palabras. Aquí se ofrecen cuatro títulos recomendados para seguir leyendo de otra manera.

* Un día (Limonero). “Un día no me va a importar que me pongan en penitencia”, dice el protagonista de esta historia quien, como todo niño, imagina el momento en el que será grande, y ya no tendrá que aguantar los permisos ni los retos de los mayores. En su mundo de adulto, él podrá comer caramelos cuando quiera, viajar por el mundo, ver películas de miedo en el cine sin asustarse, enamorarse y hasta escribir cuentos. Pensado para todas las edades, y con una preciosa edición, este libro álbum cuenta con texto de Guillaume Guéraud y con ilustraciones de Sébastien Mourrain.

* Lo que pasó anoche (AZ). Una demostración de que la imaginación no tiene límites. Así podría describirse esta creación del autor e ilustrador Jó Rivadulla que reconstruye el mundo apocalíptico que observa un niño desde su ventana. Zombies, extraterrestres, animales terrestres y marinos gigantes, ¡y hasta unicornios!, invaden la ciudad, que arde y se inunda al mismo tiempo. Ni el fin del mundo más fantasioso podría reunir tantos estados y elementos. Pero al pequeño observador no le faltan ideas, sobre todo a la hora de poner excusas. Recomendado para lectoras y lectores desde los 5 años. Incluye un código QR para acceder a la versión de audiolibro, que también puede escucharse en librosnarrados.az.com.ar.

* El sendero (Pípala). Con ilustraciones de Mariano Díaz Prieto, y sin texto escrito, este libro álbum invita a grandes y pequeños a explorar un mundo poético con una potente carga surrealista. El relato es un viaje, pero no cualquier viaje. Un joven despierta en un lugar desconocido, y acompañado por un sabio conocerá paisajes fantásticos e imposibles: un mar de caras, manos sin cuerpo que nacen de la tierra y reptiles voladores. Un libro de aventuras, pero también una experiencia onírica que invita al público lector a contactarse con otros sentidos más allá de la narrativa tradicional.

* El abrazo (AZ). Armando tiene una sonrisa grande y dos brazos larguísimos, tan largos que llega donde nadie más puede llegar. Por eso, él aprovecha ese superpoder para ayudar a quienes más lo necesitan, sin importar quién, cómo, dónde ni cuándo. Solidaridad, optimismo y empatía se conjugan en la historia de este personaje, nacido de la pluma de Nino Fernández. Recomendado para lectoras y lectores desde los 5 años. Incluye un código QR para acceder a la versión de audiolibro, que también puede escucharse en librosnarrados.az.com.ar