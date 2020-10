Murió Rhonda Fleming, la "Reina del Technicolor"

Rhonda Fleming , estrella de los años 40 y 50 a quien apodaron la “Reina del Technicolor” y destacó en clásicos como Out of the Past y Cuéntame tu vida, murió el miércoles pasado, según informó su secretaria recién este viernes, de acuerdo al portal de espectáculos Variety. Tenía 97 años.

Fleming apareció en más de 40 películas y trabajó con directores de la talla de Alfred Hitchcock en Cuéntame tu vida, Jacques Tourneur en Out of the Past y Robert Siodmak en La escalera de caracol. Sus papeles protagónicos incluyen films muy populares como la fantasía musical de 1948 Un yanqui en la corte del Rey Arturo, junto a Bing Crosby, el western Duelo de titanes, con Burt Lancaster y Kirk Douglas, y el film noir Slightly Scarlet junto a John Payne.

Sus coprotagonistas a lo largo de los años, mayormente en los estudios Paramount, incluyeron también a Glenn Ford, Bob Hope y Ronald Reagan. Otros papeles notables incluyeron Mientras duerme Nueva York, de Fritz Lang, Pony Express, junto a Charlton Heston, y El gran circo, con Victor Mature. Uno de sus últimos personajes fue en la farsa con Don Adams Súper Agente 86 vs. la bomba que desnuda en 1980, y se hizo pasar por "Rhoda Flaming" en la comedia de 1976 Won Ton Ton, el perro que salvó a Hollywood, junto a un grupo de otros artistas de otras épocas, como Dorothy Lamour, Stepin Fetchit y Rudy Vallee.

Además del cine, Fleming hizo su debut en Broadway en The Women, de Clare Boothe Luce, y realizó una gira como Madame Dubonnet en The Boyfriend. En 1957, Fleming hizo su debut musical en un escenario en Las Vegas en la inauguración de la sala de variedades del Hotel Tropicana. Más tarde, apareció en el Hollywood Bowl en un concierto individual con composiciones de Cole Porter e Irving Berlin. En 1960, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Fleming también actuó como estrella invitada en la televisión en series como Wagon Train, Police Woman, The Love Boat y un especial de dos horas de McMillan & Wife. Junto con su rival pelirroja Maureen O'Hara, se disputaban el apodo de "Reina del Technicolor" por lo bien que sus cabellos de fuego y sus ojos verdes resaltaban en la película color más utilizada por Hollywood durante la era de oro de los grandes estudios.



Su sexto esposo, Darol W. Carlson, murió en 2017.