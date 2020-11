Un jugador de fútbol que se llama Osama Vinladen Jiménez revolucionó las redes sociales

El club Unión Comercio, de la segunda división del fútbol peruano, anunció la contratación de un mediocampista llamado Osama Vinladen Jiménez. Su nombre remite, fonéticamente, al de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda y responsable de los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, muerto por tropas norteamericanas en Pakistan, en 2011.

Osama Vinladen Jiménez tiene 18 años de edad y llegó a jugar en el seleccionado sub-15 de su país. Nació en 2002, al año siguiente de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

El joven futbolista dijo que desconoce los motivos de por qué sus padres lo llamaron así. También que sus progenitores, sobre todo su padre siempre "evitaban hablar del tema", señaló el periódico Ovación de Perú.

El nombre también supuso inconvenientes a la hora de juntarse con sus amigos, dado que "siempre se burlaban de él", dijo. No obstante, afirmó que "al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso, ahora me siento normal".



Confesó que "en un comienzo analicé cambiarme el nombre, pero después pensé mejor y no tiene nada de malo llevar este", motivo por el cual "prefiero concentrarme en mi futuro como futbolista". Formado en Los Poderosos del Alto Mayo, tuvo chances de pasar al poderoso Sporting Cristal, pero prefirió quedarse en Unión Comercio para tratar de subir a la máxima categoría del fútbol peruano.



La noticia de que hay un jugador con el nombre de Bin Laden llamó la atención y se viralizó en las redes, con diversos comentarios.