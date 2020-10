Ginés González García: "En marzo podremos tener masivamente la vacuna contra el coronavirus"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó este sábado que las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus podrían estar "para principio de año" y de manera masiva en marzo. Frente a la actual situación epidemiológica, el funcionario explicó que en toda América "la pandemia está teniendo una duración inesperada".

Si bien todavía ninguna vacuna fue aprobada, el titular de la cartera sanitaria se mostró esperanzado y señaló que "podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes". En ese sentido, advirtió que "recién en marzo podremos tenerla masivamente", aunque aseguró que se irá vacunando con anterioridad, en la medida en que se pueda.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes", detalló González García.



Sin embargo, el Ministro aclaró que "el problema no es cuándo, sino cuántas", ya que después de conseguir la vacuna viene lo que el ministro llamó "la etapa tres, que es la logística de una vacunación masiva", un proceso que será escalonado y durará meses.



De esta manera, insistió en la necesidad de "no relajarnos ahora, cuando está tan cerca, quizás en un par de meses, la alternativa más segura que es la vacuna" y agregó: "Miremos Europa, pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros".

En cuanto al panorama epidemiológico, admitió que todos pensaban que "la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa", y, sin embargo, "está teniendo una duración inesperada, desde Alaska hasta Tierra del Fuego".

Además, remarco que el coronavirus avanza en todos los país más allá de las variadas medidas de protección sanitaria adoptadas. "A pesar de que los países han tomados distintas estrategias para contenerla, sigue siendo persistente sin que nadie sepa bien por qué", agregó.

Sobre las medidas de aislamiento social, el ministro reiteró que en estos momentos se aplicaron mayores restricciones "en las jurisdicciones donde hoy se ha desplazado el epicentro de la pandemia que es el interior del país".