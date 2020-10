“Council of Dads”, lo primero es la familia

El próximo miércoles a las 23.50 Fox Premium Series estrenará Council of Dads. Un aperitivo para el arribo de la quinta temporada de This Is Us (miércoles 28 a las 23 por la misma señal). Dos entregas con grandes similitudes en tono y espíritu a través de sus semblanzas familiares. Esta serie también trata sobre gente común que busca hacer lo correcto, con sus crisis de adultez y un curriculum de tragedias personales. Un dato llamativo: las dos entregas fueron creadas por la NBC. ¿De qué va? Frente al diagnóstico de un cáncer terminal, un buen padre y esposo (Tom Everett Scott) quiere armar un “consejo de padres”-encabezado por sus amigos y respectivos clanes- para enfrentar lo que se viene. Así es como se entrelazarán múltiples historias bajo la estructura coral.

Los propios productores del programa se refirieron a las comparaciones con This Is Us. Tony Phelan y Joan Rater (ambos pareja y guionistas de Grey’s Anatomy) puntualizaron que aquí no se explota el recurso del flashback sino que el mayor foco es el presente. “Tenemos suerte de que hayan vuelto estas historias por programas como This Is Us. Las historias familiares bien contadas siempre van a resonar en la gente”, señaló Rater. Hay una diferencia, el apellido de la familia es Perry en vez de Pearson.