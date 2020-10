Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de octubre   

En las efemérides del 22 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1811. Nace Franz Liszt. El pianista y compositor húngaro tuvo una fama similar a la de una estrella de rock de la actualidad en la Europa de mediados del siglo XIX. Virtuoso intérprete, fue uno de los músicos clave del Romanticismo. Después de una agitada vida romántica y la muerte de dos hijos, se hizo monje franciscano. Su hija Cósima se casó con Richard Wagner. Liszt dejó obras como los dos conciertos para piano, las 19 rapsodias húngaras (orquestó seis), los poemas sinfónicos, la sonata en si menor, y el ciclo para piano Años de peregrinaje. Murió en 1886.

● 1854. A los 63 años muere en Buenos Aires una de las figuras más fascinantes de las guerras civiles posteriores a la Independencia: José María Paz. El caudillo cordobés expresó al unitarismo del interior. Formó parte del grupo de oficiales que acompañó a Manuel Belgrano en la campaña del norte y participó de la guerra contra Brasil. Tullido de un brazo, lo que le valió el apodo de “Manco”, Paz fue capturado en 1831 por las tropas del caudillo santafecino Estanislao López, que luego lo entregó a Juan Manuel de Rosas. Estuvo prisionero en Luján y los años de cautiverio los usó para escribir sus Memorias, una de las grandes fuentes primarias de la historia argentina. Logró fugarse a Montevideo en 1840. Acompañó la lucha contra el rosismo. Fue elegido diputado constituyente por Buenos Aires durante la escisión porteña de la Confederación después de Caseros y falleció al poco tiempo. Andrés Rivera abordó su historia en la novela Ese manco Paz.

● 1892. Se inaugura el primer tranvía eléctrico de la Argentina. Comienza a funcionar en La Plata, ciudad donde ya se había instalado el primer tranvía a vapor del país.

● 1913. En Budapest nace Endre Ernő Friedmann, el fotógrafo que adquirirá fama mundial como Robert Capa. Fue fotógrafo de guerra, destacando sus imágenes en la España de la Guerra Civil y en la Seguna Guerra. Formó la agencia Magnum junto a Henri Cartier-Bresson, entre otros. Murió en Vietnam, en 1954, al pisar una mina. Tenía un lema: “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente”.

● 1929. Nace en Moscú Lev Yashin, para muchos, el mejor arquero de la historia del fútbol. Apodado “Araña Negra” por vestir siempre de negro, jugó en el Dínamo Moscú. La fama le llegó con el primero de los cuatro mundiales que disputó con la URSS, el de Suecia, en 1958. En 1963 obtuvo el Balón de Oro que otorga la revista France Football y a la fecha es el único arquero en recibirlo. Un año antes, en el mundial de Chile, el colombiano Marcos Coll le marcó el único gol olímpico de la historia de los mundiales, en un partido que terminó 4-4. Le amputaron una pierna en 1986 y murió en 1990. France Football instauró en 2019 un premio con su nombre para elegir el mejor arquero de la temporada.

● 1943. En la París de la ocupación nazi nace uno de los rostros emblemáticos del cine francés: Catherine Deneuve. Saltó a la fama a mediados de los 60 con Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, y se consolidó luego junto a su hermana Françoise Dorléac (apellido paterno de Deneuve, que usa el de su madre), cada una en películas de Roman Polanski: Deneuve en Repulsión; su hermana en Cul-de-sac. Françoise murió al poco tiempo en un accidente de auto. Deneuve se convirtió en musa de Luis Buñuel en Belle de Jour y en Tristana. También se la vio en películas de François Truffaut, como La sirena del Mississippi y El último metro; y en Indochina, de Régis Wagnier, por la cual fue nominada al Oscar y ganó el primero de sus dos premios César.

● 1970. En Chile, un grupo de extrema derecha apoyado por los Estados Unidos intenta secuestrar al jefe del Ejército, René Schneider. La idea es generar un clima de desestabilización que impida la asunción de Salvador Allende como presidente, prevista para el 4 de noviembre. Los conjurados interceptan el auto del militar, que se defiende a tiros. Es herido por los atacantes y muere tres días más tarde. Allende sume la presidencia. El sucesor de Schneider es otro militar legalista: Carlos Prats, que acompañará a Allende hasta pocas semanas antes del golpe de 1973.

● 1977. En la Argentina, un grupo de mujeres se junta para reclamar, ya no solamente por sus hijos desaparecidos, sino también por los nietos secuestrados y que nacieron durante el cautiverio de mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo es iniciada por doce mujeres, entre ellas, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani y Alicia "Licha" de De la Cuadra, a quienes se sumaron otras mujeres. A la fecha, 130 nietos fueron recuperados y la búsqueda continúa. En 2004, una ley del Congreso reconoce al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad.