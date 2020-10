Alexandria Ocasio-Cortez debutó en Twitch y la rompió: reunió a más de 430 mil usuarios

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez debutó con su canal de Twitch con la transmisión de una partida del popular juego Among Us que fue vista por más de 430 mil usuarios, convirtiéndose en el tercer stream más visto de la plataforma. Ocasio-Cortez aprovechó la oportunidad para convocar a los votantes jóvenes a participar de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la congresista invitó a sus seguidores a sumarse a una partida de Among Us. “¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo en Twitch y motivar a las personas a votar? (Nunca he jugado, pero parece muy divertido)”, escribió en sus cuentas de Twitter -tiene una en español y otra en inglés- después de anunciar que, al igual que otros políticos estadounidenses, también abrió un canal en la plataforma Twitch.

Qué es Among Us

Among us es un juego que se ha vuelto muy popular en los últimos meses en el que los participantes tienen personajes que deben arreglar una nave espacial, pero el objetivo es descubrir a los impostores que se dedican a sabotear estas tareas y a matar a sus compañeros. La congresista jugó durante tres horas y media y el video llegó a tener 4,5 millones de reproducciones.

En la partida, Ocasio-Cortez jugó con otros usuarios y con su compañera en el Congreso, Ilhan Omar. Ambas obtuvieron sus bancas en el 2018 como candidatas del Partido Demócrata. Ocasio-Cortez, de origen latino, se convirtió en la congresista más joven de los Estados Unidos, mientras que Omar es la primera mujer musulmana y de origen somalí en lograr un escaño en la Cámara de Representantes.

Según el sitio The Verge, Ocasio-Cortez llegó a reunir a casi 440.000 espectadores simultáneos en su debut de Twitch. El récord lo tiene el profesional de los videojuegos Ninja, con una partida de Fortnite contra el cantante Drake que llegaron a ver más de 600.000 personas.

Ocasio-Cortez no es la primera política estadounidense en tener su canal en Twitch. El candidato demócrata Joe Biden tiene 2.500 seguidores, el senador Bernie Sanders, unos 160.000 y Donald Trump suma casi 150.000. La cuenta del presidente incluso estuvo suspendida temporalmente por difundir mensajes de odio.

Al contrario que sus compañeros políticos, la congresista no utilizó el canal para dar entrevistas. Twitch, una web de streaming que nació en 2011 -y que desde 2014 es propiedad de Amazon- , tiene un público joven y se utiliza principalmente para transmitir partidas de videojuegos.