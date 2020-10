El plan de Djokovic para superar a Federer y Nadal

Tras perder la final de Roland Garros a manos de Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic ya tiene un nuevo objetivo en la cabeza, en la lucha que lleva adelante con el español y Roger Federer para ser considerado el mejor tenista de la historia: finalizar el año como número uno para pasar a sus dos rivales con más años terminados en lo más alto del ranking mundial y superar al suizo como máximo líder del escalafón con 310 semanas de permanencia como número uno.

Djokovic acumula 291 semanas como número uno del mundo y se encuentra cerca de las 310 de Federer, que por el momento ostenta la mejor marca. Además, el serbio, el suizo y Nadal terminaron cinco años como mejor jugador del mundo, por lo que si Djokovic finaliza 2020 en la cima igualará a Sampras con seis temporadas en lo más alto y se despegará de Federer, Nadal y el estadounidense Jimmy Connors, que tienen cinco. Para ello, el balcánico afrontará hasta fin de año un calendario extraño, ya que se presentará en el ATP de Viena y no concurrirá al Masters 1000 de París.

"Mi deseo es ser el primero, con el mayor número de semanas de la historia, y trabajaré para que eso se haga realidad", dijo Djokovic en una entrevista que publicó este miércoles el diario deportivo serbio Sportski zurnal. Para batir esa marca, el tenista serbio debe mantenerse como líder de la ATP hasta el próximo 8 de marzo.

En ese sentido, Djokovic es plenamente conciente que para lograrlo depende de sus resultados y de los de sus rivales más directos, Rafael Nadal y Dominic Thiem, números dos y tres de la ATP. Hasta hoy, el serbio cuenta con una ventaja de 1890 sobre el español, por lo que es clave para su objetivo lo que ambos puedan sumar hasta fin de año.

Por ese motivo, el tenista serbio anunció que no jugará el Masters 1000 de París-Bercy, programado del 2 al 8 de noviembre y donde Nadal ya aseguró su participación, pero irá al ATP 500 de Viena, que comienza este sábado. Ese calendario tan particular tiene una explicación. El año pasado, Djokovic ganó en París, por lo que ya tiene garantizados esos 1000 puntos hasta la edición del año que viene, porque la ATP resolvió congelar los puntos logrados en 2019 para proteger a los tenistas en medio de la pandemia de coronavirus. En cambio, la temporada anterior no estuvo en Viena, por lo que podría sumar hasta 500 puntos adicionales si gana el certamen.

"En Viena no estuve el año pasado y puedo ganar hasta 500 puntos", remarcó el campeón de 17 Grand Slam. "Lo más importante ahora para mí es sumar todos los puntos que pueda. Quiero marcar la diferencia de forma considerable ante el inicio de la próxima temporada. Es obvio que ese es mi plan", destacó el número uno del mundo, que tiene previsto concurrir al Masters de Londres como último torneo del año. "En Londres están en juego muchos puntos", explicó el tenista, que está a tres títulos grandes de Federer y Nadal, que acumularon 20.

En busca de su primer objetivo, terminar seis temporadas como número uno, Djokovic ya hizo las cuentas de lo que necesita. "Si en Viena paso a los cuartos de final ya tendré asegurado el primer puesto. Si eso se cumple, tendré asegurado un objetivo para este año", graficó el serbio, que no se resigna a luchar con Federer y Nadal por el trono al mejor tenista de todos los tiempos.