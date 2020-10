Denuncian a un funcionario por atacar con un machete a un trabajador municipal

El jefe del área de Higiene Urbana, José Molina, fue denunciado por amenazar de muerte y agredir con un machete a Fernando Bazán, trabajador jornalero del municipio de Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma de la provincia de Jujuy. No es la primera denuncia contra este funcionario.



Tal como consta en la presentación judicial el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre en un canchón municipal, donde, en presencia de otros testigos, el funcionario agredió al trabajador. “Me revoleó el machete por la cara y me lo asentó en el cuello … gritaba enojado”, recordó Bazán, quien resultó con un corte en la mano. “Me asentó el machete en el cuello y yo con la mano se lo saqué y ahí fue que me lastimé. Una locura lo que viví, no le deseo a nadie lo que pasé. Lo único que quiero es que reconozca lo que hizo. Solo pido eso, que diga por qué lo hizo. No pido otra cosa. Que recapacite lo que ha hecho y que diga la verdad. Lo único que quiero es trabajar por mi hijo (de 15 años) que no está conmigo", dijo.

La denuncia fue radicada en la comisaria en Libertador, con el acompañamiento del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), que además hizo otra denuncia en el Ministerio de Trabajo de Jujuy, órgano que está interviniendo en este hecho.

A pesar de los días que pasaron desde la agresión, Bazán siente miedo por la violencia que sufrió. Además, dijo que ahora es víctima de persecución, ya que el municipio busca testigos para desestimar el caso. En Libertador es intendente Oscar Jayat, que responde al oficialismo provincial, y es reconocido como un hombre del gobernador Gerardo Morales.

Se pudo saber que Molina fue apartado del cargo pero seguirá trabajando en la Municipalidad en otro lugar. La información fue brindada en off, ya que fue imposible que los funcionarios municipales, desde el intendente para abajo, atendieran los requerimientos de la prensa.

No es la primera denuncia por violencia laboral en este municipio, hubo otras anteriores con un alto grado de agresión a trabajadores. "Los municipios que suman denuncias por violencia laboral son Palpalá, San Salvador de Jujuy y Libertador, se suman cuatro denuncias en una semana que han ingresado al Ministerio de Trabajo de la provincia”, confirmó el secretario general del SEOM Jujuy, Sebastián López.

“No estoy tranquilo, andan inventando cosas, escuché por la radio que hablan de testigos”, relató por su parte Bazán tras salir de una sesión con el psicólogo.

Bazán también dijo que recibió un llamado por el fiscal Ernesto Lian Resúa, quien inició la investigación tras la denuncia por la agresión. Por otra parte, el trabajador recibió la visita de Enrique Concha, jefe de Servicios Generales del municipio, quien fue hasta el domicilio de Bazán a preguntarle cómo se sentía tras el hecho de violencia y le sugirió hacer la denuncia.

No es el primer hecho de violencia laboral contra Bazán, ya que hace dos meses fue agredido verbalmente por el mismo Molina. “No le gusta escuchar, le quería explicar y no permite nada”, relató el trabajador. “No quiero cruzarlo por temor a algo”, añadió.

Bazán dijo que ante la situación que le tocó vivir buscó a la asesora municipal, la abogada Natividad Ramos, quien le confirmó que Molina trabajará en otro lugar.

Hoy sesionará el Concejo Deliberante de Libertador donde se presentaron dos proyectos repudiando la actitud de Molina y solicitando su remoción. El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentó un proyecto para dar cumplimiento efectivo a la ordenanza N° 3163/2014 que en su artículo 12 plantea que para los “funcionarios políticos del departamento ejecutivo, legisladores, funcionarios del tribunal de falta y de fiscalía municipal" la "violencia laboral será considerada conducta grave en el ejercicio de las funciones y causal de mal desempeño a los fines de la suspensión, juicio político y/o jury de enjuiciamiento, o de la remoción de los respectivos funcionarios”.

Erradicar la violencia

El secretario general del SEOM Jujuy, Sebastián López, dijo que son varios los casos de violencia laboral que están receptando en el Sindicato y consideró que lo de Molina "es como la muestra extrema de violencia”.

El SEOM realizará hoy un paro en el municipio de Libertador en rechazo a la violencia laboral y la precarización de los trabajadores, en tanto que el 4 de noviembre se realizará un paro provincial con el objetivo de erradicar la violencia laboral, en reclamo de la falta de convocatoria a paritarias, y la entrega de elementos de trabajo, entre otras reivindicaciones.

López resaltó que “con esto de la reactivación laboral los jefes han vuelto con todo”. Y Noemí Alvarez, referente del SEOM, sostuvo que la Fiscalía Municipal en Libertador es un órgano disciplinatorio porque interroga y sanciona a los trabajadores, la mayoría de las veces por las medidas sindicales.

También el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), repudió la agresión a Bazán.

Libertador General San Martín es una ciudad azucarera por excelencia, porque es la sede de la planta del ingenio Ledesma. Es un lugar donde se conocen todos los pobladores, una localidad que viene muy golpeada sanitariamente la pandemia, a lo qe sumaron los incendios forestales que se iniciaron en tierras del ingenio y se propagaron en el Parque Nacional Calilegua.