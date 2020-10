Barack Obama se metió de lleno en la campaña

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló este miércoles en un mitin de la campaña electoral del Partido Demócrata en Filadelfia. “Tenemos 13 días, ese es nuestro número de la suerte, 13 días hasta la elección más importante de nuestras vidas”, vociferó Obama frente a una multitud que -debido al coronavirus- lo escuchaba desde sus autos. El martes 3 de noviembre serán las elecciones en las que Donald Trump buscará su reelección contra Joe Biden.

El exmandatario sostuvo que Biden está listo para ser presidente gracias a los ocho años de experiencia que adquirió siendo su vicepresidente. “Durante ocho años, Joe estuvo conmigo hasta el final cuando tenía que tomar una decisión importante -aseguró Obama-. El me hizo un mejor presidente y tiene la actitud y experiencia para hacernos un mejor país”.

El mitin se realizó el miércoles a la noche afuera del Citizens Bank Park en Filadelfia. A diferencia de los actos de campaña del presidente Trump, donde no se toman precauciones para evitar la propagación del coronavirus, el Partido Demócrata organizó el encuentro para que las personas ingresaran en sus autos al estacionamiento del Lincoln Financial Field, el estadio de fútbol americano de la ciudad. Desde sus vehículos, la multitud aplaudió e hizo sonar sus bocinas a favor de Obama y Biden, quien tiene a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula.

Obama criticó la gestión de Trump e hizo énfasis en su manera de enfrentar la pandemia. “Joe no va a arruinar los testeos. Él no va a llamar ‘idiotas’ a los científicos. No va a hacer un evento superpropagador (de coronavirus) en la Casa Blanca”, prometió en su discurso.

“Filadelfia, les pido que recuerden lo que este país puede ser. Cómo es cuando nos tratamos el uno al otro con respeto y dignidad. Tenemos que ir a votar como nunca antes”, pidió el expresidente.

Este jueves tendrá lugar el tercer debate entre Trump y Biden, después de que el segundo fuera cancelado por el actual mandatario, quien se negó a que el encuentro fuera virtual a pesar de estar recuperándose del coronavirus. Durante el debate, los candidatos deberán tener los micrófonos apagados cuando su contrincante esté haciendo uso de la palabra para evitar las interrupciones.