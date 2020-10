Inevitables

TEATRO

El barco

Dos naturalistas europeos viajan cruzando el Océano Atlántico. El objetivo es hallar el origen del ser humano. En el barco encontrarán el amor, la esperanza, la maldad, la muerte y también la vida. Llegarán, finalmente, a la ensoñada América. Pero el barroso Río de la Plata no es exactamente como lo imaginaban. Con este trabajo audiovisual ficcional, Compañía Teatro Futuro presenta “La Saga Europea”, proyecto en residencia en el Complejo Teatral de Buenos Aires. “Cuando me propusieron pensar un trabajo híbrido, a medio camino entre el cine y el teatro, consideré que un viaje en barco era ideal para trabajar en torno a estos dos lenguajes”, dice el autor y director Mariano Tenconi Blanco. Agustina San Martín, quien también dirige esta pieza, agrega que “la cámara avanza por el escenario convirtiéndose en un personaje más: el invisible espectador móvil.” Con Santiago Gobernori, Agustín Rittano, Marcos Ferrante, Laura Paredes, Juan Isola y Lorena Vega.

Disponible a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y la web complejoteatral.gob.ar

Locos recuerdos

En clave de comedia y música, esta obra recrea diferentes escenas que provienen de anteriores versiones de Vivitos y coleando, la creación de la dupla integrada por Hugo Midón y CarlosGianni. Emociones, imaginación, canciones y juego --características inherentes al teatro de estos autores-- se hacen presentes en esta obra para deleitar a chicos y grandes. Reposición online del registro de este trabajo que ya se pudo ver en la web del Cervantes durante el mes de junio. Con Omar Calicchio, Karina K, Osqui Guzmán, Marcelo Albamonte, Denise Cotton, Mariela Kantor, Jorge Maselli y Pilar Menendez.

Disponible solo hoy a través de Cervantes Online.

Foto: Sofía Quirós

MÚSICA

Errores coleccionables

La tradición más blusera del rock nacional se mantiene viva a través del trabajo de la guitarrista y cantante Sol Bassa, oriunda de Coghlan y vecina de Ciro Fogliatta, que ha tocado como invitado en todos sus discos. Son dos: el primero, instrumental y de sonido limpio, que remite a Steve Ray Vaughan, titulado Dedos negros (2016), en donde la acompañan Nicolás Silva en bajo y Rodrigo Benbassat en batería, una base que conserva desde entonces. El siguiente fue el consagratorio Calles de tierra (2018), donde Sol se atreviño a cantar sus temas, y ahora llega este EP de cuarentena con apenas cinco temas, donde se la escucha mucho más aplomada y suelta, y al que se suman además de Fogliatta invitados como Juan Ravioli en teclados y Santiago Moraes acompañándola en “Compra-venta”, el segundo simple del trabajo. Atención con el primero, el contudente y pegadizo “Morir por vos (no puedo”, con aliento de hit.

Ayer y siempre

El heroico sello suburbano Viajero Inmóvil sigue rescatando tesoros perdidos, en este caso estas grabaciones de La Pequeña Banda de Tricupa, auténticos pioneros del rock tucumano, antecesores directos de la banda Redd. Llegaron a tocar en el BA Rock de 1971, donde se ganaron la ovación del público junto a Vox Dei, y terminaron siendo hospedados por Alma y Vida, esperando una oportunidad de grabar que nunca llegó. Dueños de un sonido cercano a la psicodelia hard, el rock progresivo y el folk rock imperante en la época, y que los acerca estéticamente al sonido de Aquelarre, Ayer y siempre recupera registros en vivo de la época, y también una grabación inédita de un regreso del 2004, en la que una formación actualizada del grupo --pero lo más cercana posible a la original-- repasa aquel repertorio perdido.

ONLINE

Penny Dreadful: City of Angels

No habrá una segunda temporada del spin off de Penny Dreadful, pero la primera –ausente hasta ahora de plataformas y señales de cable– acaba de desembarcar en Prime Video. Siguiendo en parte la lógica de la nave nodriza creada por John Logan, la historia transcurre cinco décadas más tarde en la ciudad de Los Ángeles, durante algunas semanas del año 1938. Ya no andan dando vueltas Dorian Gray, Victor Frankenstein o Mina Harker, aunque aquí la figura del folclore mexicano conocida como Santa Muerte prefigura algunas de las señales ominosas del relato. Un asesinato brutal y de ramificaciones complejas pone al detective de origen “chicano” Tiago Vega (Daniel Zovatto) tras la pista del o los asesinos, al tiempo que “las tensiones raciales, la amenaza de la guerra y las conspiraciones nazis esperan a la vuelta de la esquina”, según afirma la campaña publicitaria. Como ocurría en la serie original, el verdadero monstruo se aleja de lo sobrenatural y tiene la inconfundible silueta de ser humano.

Bárbaros

Dice la Wikipedia que la Batalla del Bosque de Teutoburgo tuvo lugar en el año 9 Después de Cristo en un lugar cercano a la actual ciudad de Osnabrück, en la Baja Sajonia alemana, enfrentando a varias tribus germanas –los barbaren del título original– con el poderoso Imperio Romano. Esta nueva producción de Netflix retoma ese evento histórico, en el cual los romanos recibieron una paliza bélica de envergadura, y lo recubre con varias capas de espectacularidad, impactante diseño de producción y romanticismo audiovisual. Son apenas seis episodios y los personajes centrales están interpretados por histriones alemanes de alcance internacional: David Schütter, Laurence Rupp y Bernhard Schütz.

CINE

Rebeca

Había que meterse nuevamente con la novela de Daphne du Maurier, llevada a la pantalla magistralmente por Alfred Hitchcock en 1940, en su primera incursión en el cine de Hollywood. Obra maestra del melodrama gótico, poco y nada de las sombras expresivas de Rebeca, una mujer inolvidable puede hallarse en esta versión dirigida por el inglés Ben Wheatley, más allá de seguir a grandes rasgos la historia del texto original y el film de Hitch. Lily James encarna a la dama de compañía de una aristócrata de vacaciones en Montecarlo, donde conoce al rico Maxim de Winter (Armie Hammer), viudo de su esposa Rebeca. La llegada a la mansión Manderley, ya como la señora de de Winter, inicia un laberíntico camino que llevará a la protagonista a enfrentarse al fantasma de la bella e inteligente Rebeca. Con precisa flema británica, Kristin Scott Thomas encarna a la dura ama de llaves del lugar, guardiana de los recuerdos de su ex empleadora. Volver a Hitchcock, desde luego, es una excelente opción.

DocBuenosAires

El encuentro anual con el mejor cine documental cumple veinte años y lo celebra con una edición online que comenzará este martes y continuará en varias “sedes” virtuales hasta el sábado 31. El arranque será con el estreno mundial de una de las últimas películas de Raúl Perrone, 4TRO V3INT3, acompañada de Otacustas, cortometraje de la colombiana Mercedes Gaviria Jaramillo. El evento incluirá films de Jean-Louis Comolli y Abbas Fahdel, retrospectivas dedicadas a los cineastas Philipp Warnell y Maya Connors y un homenaje al director y productor Marcelo Céspedes, a su vez cofundador del festival hace veinte años. Programación completa, días y horarios en https://docbsas.com.ar/

TV

The Undoing

La danesa Susanne Bier, responsable del reciente largometraje Bird Box y la producción televisiva El infiltrado, dirigió los seis episodios de esta miniserie que debuta hoy a la noche en HBO y cuyo mayor atractivo, a priori, descansa en las cabezas de reparto: Hugh Grant y Nicole Kidman. La historia está basada en la novela You Should Have Known, de la escritora estadounidense Jean Hanff Korelitz, y sigue al matrimonio interpretado por las estrellas –Grace Fraser, una exitosa psicóloga a punto de publicar un libro de autoayuda, y su marido Jonathan–, una pareja que parece tener una vida absolutamente ideal. Pero (siempre hay un pero) todo cambia luego de una noche en que la muerte toca a la puerta de casa, punto de partida de un relato que cruza los placeres del thriller de investigación con las ambiciones del drama psicológico. Produce David E. Kelley, cuyos pergaminos recientes incluyen la súper exitosa Big Little Lies, y coprotagoniza el venezolano Édgar Ramírez.

Domingos a las 22, por HBO.

Eli Roth’s History of Horror

¿Quién hubiera pensado que la serie documental sobre la historia del cine de terror creada por Eli Roth tendría una segunda temporada? El director de Hostel y Fiebre en la cabaña regresa como presentador y conductor, ofreciendo capítulos temáticos dedicados a delicias como las casas embrujadas, monstruos imperfectos, brujas, niños demoníacos y ese gran subgénero elevado a la categoría de arte por autores como David Cronenberg, el body horror. Los entrevistados de esta S02, que debuta justo a tiempo para Halloween, incluyen a figuras como Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Ari Aster, Nancy Allen, Piper Laurie y Karyn Kusama.

Del jueves 29 al sábado 31 de octubre, a la medianoche.