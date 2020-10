Joe Biden dijo que por cómo manejó la pandemia Donald Trump no puede volver a ser presidente

Joe Biden, el candidato a presidente de Estados Unidos por el partido demócrata, sostuvo que por cómo manejo la pandemia Donald Trump no puede seguir siendo presidente. El excompañero de fórmula de Barack Obama le apuntó de lleno al magnate republicano por haber subestimado el avance del virus en el país. Por su parte el presidente acusó a Biden de que su familia se enriqueció ilegalmente a través de negocios con Rusia y Ucrania cuando ocupó el Ejecutivo. El último debate de cara a las elecciones del 3 de noviembre se dio en un tono mucho más mesurado que el anterior encuentro. El evento, que tuvo lugar en la ciudad de Nashville, significó una de las últimas oportunidades para que Trump cambie el sentido de las encuestas. Biden aventaja al actual presidente por 7,5 por ciento a nivel nacional, según el promedio del sitio web especializado RealClearPolitics.

Con la pandemia como telón de fondo

Después del bochorno que fue el primer debate, donde Trump no dejó hablar a su rival y hubo intercambio de insultos, esta vez el Comité organizador resolvió silenciar los micrófonos del candidato que no tenía uso de la palabra. Y parece que funcionó. Los cruces si dieron de manera ordenada, con ambos candidatos pidiéndole la palabra a la moderadora Kristen Welker, periodista de la cadena NBC. Se ve que ambos tomaron nota de las críticas . No obstante esto hubo un intenso cruce de acusaciones en la Universidad de Belmont, ubicada en el estado de Tennessee.

El avance y manejo de la pandemia fue el elemento central de las críticas que hizo Biden. “Ustedes ya lo saben: 220 mil personas murieron por el virus. Escuchen esto: si hay algún responsable de no hacer asumido el control, esa persona no debe permanecer como presidente de los EEUU”, sostuvo el candidato demócrata. También lo acusó de no haber cerrado el país cuando tuvo la información necesaria para hacerlo. “Si usáramos las mascarillas como dicen que hagamos los asesores del presidente salvaríamos más vida. Pero no tiene plan alguno. Yo alentaría a que usáramos más mascarillas y haría más pruebas”, indicó el excompañero de fórmula de Barack Obama.

Por su parte Trump sostuvo que hicieron todo lo necesario para frenar el virus y volvió a culpar a China por la pandemia. “Tenemos una vacuna que va a salir. Está lista, va a ser anunciada en semanas y va a ser entregada. Estuve en el hospital, mejoré y me dieron una cura. Me recuperé rápidamente. Dicen que soy inmune, no sé si para toda la vida”, señaló el mandatario. Luego acusó a Biden y al partido demócrata por no querer abrir escuelas y dejar que se caiga la economía. “No podemos quedarnos en un sótano como hizo él que ganó mucho dinero en algún lugar. Mucha gente no puede hacer eso. Quizá yo podría hacer eso, pero no. (...) El 99 por ciento de los jóvenes se recuperan. No podemos cerrarnos, tenemos que abrir las escuelas”, sostuvo el líder republicano.

EEUU computó hasta el momento 8.399.689 casos confirmados de coronavirus. En tanto que el número de muertos por la pandemia llegó a 222.965. En el último día se computaron 62.735 nuevos casos de la covid-19 y 1.124 muertos por la enfermedad. Tanto los números de casos como de muertos aumentaron en Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Iowa y Michigan en la última semana. Estos son los denominados "estados pendulares" en los que el apoyo a republicanos o demócratas suele varias de elección a elección. Este avance del virus puede llegar a ser determinante en la votación presidencial que se producirá en 11 días.

El origen de las riquezas

Trump jugó su carta fuerte acusando a Biden de haberse enriquecido a través de los negocios de su familia. “Joe recibió 3,5 millones de dólares de Rusia a través de Putin. Él era amigo de un alcalde de Putin y a través de su familia recibió este dinero. Va a tener que explicarse al pueblo norteamericano. Hay correos electrónicos que salieron hoy sobre el dinero que usted y su familia estuvieron recibiendo”, denunció el presidente. Biden negó y le echó en cara que nunca presentó sus declaraciones juradas mientras fue presidente. “Yo no recibí un centavo de ninguna fuente extranjera. Usted tiene una cuenta secreta en China, hace negocios en China. Yo di a conocer durante los últimos 22 años mis declaraciones impositivas. ¿Usted por qué no lo hace?”, precisó el candidato demócrata. Trump sostuvo que iba a presentar sus número en breve. “Voy a liberar la información impositiva cuando termine la auditoría que están haciendo mis contadores. Dicen que pagué 750 dólares en impuestos. Eso fue un prepago impositivo. (...) La prensa me trata peor que al ´tea party´”, se quejó el líder republicano.

Sin bien Biden se impone al presidente en las encuestas, esta tendencia viene cayendo en las últimas semanas. A su vez, el candidato demócrata mantiene una pequeña distancia en los "estados pendulares". Una prueba del interés que suscita esta elección es que más de 42 millones de estadounidenses ya votaron por correo o en persona. Esto equivale a un 30 por ciento del total de la participación en 2016, según la organización independiente Elections Project. Resta por definir si esos números realmente responden a un real aumento de la participación o son sólo precauciones en este marco de pandemia.

Informe: Juan Manuel Boccacci