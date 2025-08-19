Este martes habrá que usar paraguas, pilotos y botas de goma para salir a la calle. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rigen alertas naranjas por lluvias y tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

Alerta naranja por tormentas y lluvias fuertes: las zonas afectadas

La alerta de nivel naranja del SMN implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Según el organismo, en Chaco, Entre Ríos y Santa Fe la advertencia es por tormentas fuertes. El SMN indicó que el área afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual .

En tanto que en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, y gran parte de la provincia de Buenos Aires rigen alertas naranjas y amarillas por lluvias fuertes.

En el área bajo alerta amarilla se esperan lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Mientras que en el AMBA y localidades aledañas se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.