El presidente de Paraguay, Santiago Peña, descartó un posible aumento de salarios para el magisterio en medio de una huelga de dos días convocada por maestros de escuelas públicas.



Peña, al ser consultado por periodistas sobre la huelga que inició este lunes la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), reconoció como "genuinas" las demandas de los docentes. "Nos hemos sentado en la mesa, les hemos dado prácticamente todo lo que ellos han pedido y hay un punto en el cual nosotros lastimosamente no contamos con los recursos, porque finalmente tendríamos que cortar de otro programa social para poder darles", admitió.



En ese sentido, pidió que este año no tengan esta discusión. "Sí podríamos sentarnos nuevamente el próximo año", añadió el gobernante, que inauguró en esta jornada un centro de capacitación en el departamento de Ñeembucú (sur).

El reclamo docente

por encima del 3,6 % ofrecido por el Gobierno.El máximo dirigente de la FEP, Silvio Piris, anunció este lunes en medios locales el inicio de la huelga y las manifestaciones callejeras de los docentes del sistema estatal.

El sindicalista dijo a radio Cáritas que piden un aumento salarial global del 8,6 %, es decir, 5 puntos más que el porcentaje de inflación interanual difundido por el Banco Central del Paraguay (BCP).



También, agregó, reclaman mayor presupuesto para la contratación de diferentes docentes en asignaturas ya que, según detalló, existe un déficit de 100.000 horas y muchos alumnos van al colegio, pero no hay maestros.