 Los "Locos ReCuerdos" de Hugo Midón, gratis por streaming

Un grupo de payasos reunido en una buhardilla da vida a un conjunto de personajes usando como disparadores los objetos encontrados en ese desván tomado por asalto. La situación es la que plantea Locos ReCuerdos, espectáculo de Hugo Midón con música original de Carlos Gianni que podrá verse en el canal Cervantes Online hasta el domingo 25. Se trata de la versión estrenada en la sala María Guerrero en 2012 en homenaje al director y dramaturgo fallecido el año anterior. La adaptación y dirección estuvo a cargo de Lala Mendía, quien fue la asistente del mismo Midón. En esta oportunidad también se ofrecerá un "detrás de escena" de la obra. Los intérpretes son Marcelo Albamonte, Omar Calicchio, Denisse Cotton, Osqui Guzmán, Karina K, Mariela Kantor, Jorge Maselli y Pilar Menéndez.

Disparatados aunque reconocibles en sus actitudes, algunos de los personajes de esta obra recuerdan en clave de humor físico y gestual la era de la hiperinflación y de ciertos temblores institucionales, marco político y social de fines de los ’80 (momento de la creación de Vivitos y coleando). Es porque Locos ReCuerdos, estrenada en 1995, recicló algunos de los cuadros que formaron parte de aquella obra, otro de los clásicos de Midón-Gianni. Los vaivenes de la realidad siempre estuvieron presentes en los espectáculos de esta dupla creativa. Y uno de los secretos de su éxito es haberles hablado tanto a los espectadores infantiles como a los adultos.

Al igual que en otros de sus montajes, aquí también Midón desplegó la acción de sus personajes desde el objeto que se transforma con el poder de la fantasía. Y como en otras de sus producciones también la música de Gianni sirve de conector entre las situaciones cuando no acompaña el desarrollo completo de las escenas y los gags que se suceden, con ritmos urbanos, como el tango, la murga y el candombe y otros provenientes del folklore latinoamericano. La versión que se verá hasta el domingo tiene coreografía de Diego Bros, iluminación de Leandra Rodríguez y vestuario de Mónica Toschi.

“Cuando lo conocí, sentí un cariño a primera vista”, dice en conversación con Página/12 el actor Osqui Guzmán, integrante del elenco que reestrenó Locos ReCuerdos en 2012. Su primer contacto con Midón fue cuando el actor intervino en la puesta de A grito pelado, de Oscar Viale, bajo la dirección del creador de La vuelta manzana. Años después, Guzmán protagonizó otra de sus obras más recordadas, Derechos torcidos. Del trabajo conjunto entre Midón y Gianni, el actor recuerda: “Era hermoso verlos trabajar juntos por cómo se entendía. Carlos hacía magia con las letras de Hugo, era imposible no amar su música”. En la versión reestrenada en Cervantes Online, los arreglos musicales pertenecen a Sergio Blostein y los arreglos corales al mismo Gianni.

Formar parte de aquel homenaje a Midón fue, para Guzmán volver a comunicarse con su trabajo "y escucharlo hablar en cada función, algo muy emocionante”. Su personaje es el payaso Oguz (todos fueron bautizados por Midón en base a los nombres de los mismos actores) y, según describe, su característica es la gravedad y el decoro, “una dignidad que pierde porque la payasada le gana”.

Según enumera Guzmán, a lo largo de la obra Oguz se transformará en príncipe, pirata y hasta genio de una lámpara como la de Aladino. “Lo que me quedó grabado para siempre de aquellas funciones fue el estado de juego constante”, subraya. En ese terreno, según afirma el actor (que participó en Apache: la vida de Carlos Tévez), no pudo contar con mejores compañeros de elenco: “me admiraba la calidad de las interpretaciones de Karina K y de Omar (Calicchio), no solamente por cómo interpretaban las canciones y cómo bailaban sino por su instinto actoral y su capacidad para proponer desde la creatividad. Los recuerdos amorosos o los que tienen que ver con la historia familiar inquietaban en la interpretación de esos actores. Los espectadores no podían dejar de identificarse: era avasallante la identidad de la obra de Hugo, porque sabía reflejar en nuestra forma de hablar y de movernos, nuestra historia”.