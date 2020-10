Axel Kicillof habla sobre la nueva etapa del aislamiento en la Provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó detalles acerca de la política sanitaria en el distrito más grande del país en relación a la pandemia. Lo hace después de haberse reunido con intendentes y epidemiólogos para analizar la situación. El mandatario provincial explicará los pasos a seguir desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, en una exposición en la que destacó el que “esfuerzo” que vienen realizando los y las bonaerenses: “Seguimos en una situación signada por le enfermedad y la tristeza. La pandemia no terminó, pero se ve la solidaridad”.

El Gobernador aseguró que la provincia conserva un panorama favorable en cuanto a la progresión de los casos de coronavirus, ya que la cantidad de casos va en descenso: “Seguimos con la misma dinámica a nivel epidemiológico. En el AMBA se han reducido los casos por 7 semanas. 5300 casos promedio a fines de agosto. Esta última semana estamos en 2800 casos diarios en promedio, se bajó un 47 por ciento”. La situación con respecto a las Unidades de Terapia Intensiva en la provincia también es alentadora: “Se vio en la ocupación de camas de terapia intensiva. 1260 camas ocupadas en el peor momento. Hoy estamos en 870”, aseguró.

“En el interior, vimos un crecimiento de casos. Bajábamos un 47 por ciento en el AMBA, los casos en el interior pasaron de 500 a 1400 por día. Se compensa con la caída en el AMBA”, afirmó. Luego explicó que en el interior, en referencia 100 municipios, las medidas de distanciamiento continúan y que se ha implementado un sistema de fases, que posibilitan habilitar actividades escalonadamente.

En ese marco explicó que el Area Metropolitana de Buenos Aires se encuentra en la fase 3. Eso significa que están permitidos los restoranes al aire libre, las salidas recreativas, los encuentros de hasta 10 personas, la construcción privada y el trabajo doméstico. Aseguró que si en la semana que viene la cantidad de contagiados sigue en baja, “pasaremos a una nueva etapa con locales comerciales, pero no patios de comida, ensayos de artistas, talleres en establecimientos culturales, deporte al aire libre, construcción privada ampliada. Con protocolos. Si hay una baja, no este lunes, el otro, se hará la habilitación”. Pero que si la cantidad de contagios aumenta, se retrocederá con las reaperturas.

Con respecto al panorama educativo, el Gobernador afirmó que de acuerdo al Consejo Federal de Educación, se registran distritos de riesgo alto, medio y bajo. Según Kicillof, las decisiones se toman según a la situación de cada distrito. Hay 15 distritos de riesgo bajo, ya tienen actividades presenciales en más de 300 escuelas. Desde el 1º de noviembre se incorporarán 356 escuelas más, y 25 distritos de 135 recuperan presencialidad de manera escalonada. En distritos de riesgo medio, se habilitarán actividades en predios cerrados al aire libre, de hasta 10 alumnos.

Con respecto a la temporada turística adelantó ya que “la mejora nos permite poner fecha para la temporada de verano”. La temporada se extenderá hasta el 4 de abril para evitar las aglomeraciones. Desde el 1 de noviembre podrán vacacionar los propietarios no residentes en toda la provincia, no solamente la Costa Atlántica. Y desde el 1 de diciembre se habilitará el turismo para quienes van a lugares sin vivienda propia, es decir, turistas en general. También alertó: “Hay que cuidarse con mucha responsabilidad, la temporada no vuelve como antes, habrá una aplicación, Cuidar Verano, para validar adónde se irán a alojar los turistas. Se hará con protocolos y sin compartir espacios comunes”.

“Aquel que vacaciones y de positivo, veremos que regrese a su domicilio, que no lleve la enfermedad en el lugar de veraneo”, adelantó.

“Hace 8 meses llegó la pandemia y muchos decían que la provincia podía sufrir un colapso. No es para menos, estamos en una región vulnerable, un estado frágil y la salud descuidada desde hace muchos años”, aseguró el Gobernador. Sin embargo, afirmó Kicillof, esos desbordes no se cumplieron y que la provincia evitó el desborde sanitario: “Si alguien precisaba un respirador o una cama y no se tenía, su situación hubiera sido dramática. Y no pasó por la decisión acertada del presidente, por eso hubo un sistema de salud que dio respuesta”.

El Gobernador también se refirió a los esfuerzos que desde el sistema educativo se hicieron para sostener el contacto con los alumnos y el rol que jugaron y juegas las escuelas y docentes en estos tiempos: “Mejoramos los edificios del sistema educativo y lo usamos para dejar las escuelas abiertas para dar alimentación a 1,7 millones de familias, no solamente los chicos. Han podido seguir en su gran mayoría con la educación, con 12 millones de cuadernillos repartidos y conectividad”.

“Tenemos que seguir como venimos, pensando en los demás, en guardia y solidarios. Parte de la oposición no entendió que este no es un año electoral, sino de pandemia, y hay que seguir unidos. Lo escuché al ex presidente, con el daño que se causó, lo mejor es que intenten ayudar. Suena raro que den consejos”, afirmó Kicillof. “Lo digo en relación a las peleas absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. lo digo porque hasta que no haya vacunas deberemos seguir así. No es momento para enfrentamientos. No caeré en discusiones estériles”, enfatizó.“Llevamos siete semanas seguidas de caída de los casos de contagio en el Gran Buenos Aires gracias a las conductas sociales y el cumplimiento de las decisiones gubernamentales”, destacó ayer Kicillof.



Esta tarde, desde Misiones, el presidente Alberto Fernández dijo que "vamos a seguir 14 días más como estamos hoy" en el marco del aislamiento social obligatorio por el coronavirus y reiteró que "estamos lejos de haber solucionado el problema".