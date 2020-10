Los patrones rurales salieron a apoyar a Luis Etchevehere y convocaron a un banderazo para el domingo

Productores rurales y usuarios de redes sociales convocaron a un "banderazo" para este domingo con una movilización al distrito entrerriano de Santa Elena, con el objetivo de respaldar a Luis Miguel Etchevehere en el plan de desalojar a su hermana Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas de "Casa Nueva".

La convocatoria se da en un escenario donde el ex ministro de Agricultura macrista se niega a acatar la decisión de la Justicia de Entre Ríos. Este viernes, el juez Raúl Flores rechazó el desalojo del campo y prohibió a Etchevehere acercarse al domicilio de Dolores. Sin embargo, el ex funcionario macrista incumplió la restricción perimetral y hasta desafió al poder político.



"El que quiera venir...el gobernador, el fiscal, el procurador, el presidente de la Nación. Yo de acá no me muevo, no va a entrar nadie acá. Que me escuche Gustavo (Bordet)", amenazó el ex titular de la Sociedad Rural Argentina en un video que se conoció este sábado. Y advirtió: "Si nos tienen que meter presos, métanos presos. Proceda, pero basta de conversación. Póngase donde se tiene que poner".

"Hoy el clan Etchevehere dio una clase magistral de poder. Violaron el perímetro, desobedecieron una orden judicial, sostuvieron un cerco ilegal. El poder real nuevamente se impuso a un estado pusilánime que nunca se le anima a los dueños", denunció el dirigente social Juan Grabois a través de su cuenta de Twitter.



En el marco del accionar ilegal de Etchevehere, agrupaciones como "Chacareros Autoconvocados" convocaron a través de las redes sociales a un "banderazo federal" para este domingo a las 17 horas, que incluirá una movilización a Santa Elena, para repudiar lo que consideran es una "toma ilegal" por parte de Dolores Etchevehere y Grabois.



Cabe recordar que esta semana, los hermanos Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere convocaron a través de unos violentos audios de WhatsApp a camionetas, jinetes y tractores para que se concentraran frente a la estancia Casa Nueva, previo a conocerse la decisión judicial.

Los organizadores marcaron en Twitter la tendencia #FuerzaLuis, en referencia al ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, y en los flyer incluyeron la consigna "por la libertad de expresión y la propiedad privada" y la leyenda "fuera Grabois". En los mensajes de Twitter se puede percibir un discurso de odio y de desconocimiento sobre el tema.

Horas antes de la convocatoria la pelea comenzó a escalar luego de que Proyecto Artigas presentara este sábado una denuncia penal contra Etchevehere y pidiera su detención por "privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada", luego de haber colocado "cadenas sobre la puerta de ingreso, impidiendo el ingreso y egreso de personas".

Eso se sumó al fallo del pasado viernes en el que el juez Raúl Flores rechazó la cautelar presentada por el ex funcionario con el argumento de que debía resolverse la cuestión de la titularidad del terreno que ambas partes señalan como propio y estableció medidas de protección para Dolores Etchevehere y los demás ocupantes del lugar.



Tras ello, este sábado Etchevehere denunció que más personas llegaron al campo y señaló: "El juez Flores tiene que decidir en estos momentos si deja entrar a 35 nuevos ocupantes ilegales. ¿Qué decidirá? ¿Los dejará entrar? ¿Ingresarán más usurpadores a Casa Nueva con la autorización del juez?".