"Que venga el Presidente, yo de acá no me muevo", el video a los gritos de Luis Etchevehere en el campo de su hermana Dolores

Luis Miguel Etchevehere insiste en desobedecer a la Justicia de Entre Ríos, luego de que decidiera no dar lugar al desalojo en el predio en disputa de la familia del ex ministro de Agricultra de Mauricio Macri. Según denunciaron desde Proyecto Artigas, Etchevehere violó la restricción perimetral que recaía sobre su persona y hasta desafió a la clase política.



El enojo del ex funcionario macrista es producto de la decisión que tomó este viernes el juez Raúl Flores, en la cual rechazó el desalojo del campo y prohibió a Etchevehere acercarse. En las horas previas, habían circulado violentos mensajes de audio de productores que se convocaban como fuerza de choque para un eventual desalojo en la casa de Dolores.



"El que quiera venir...el gobernador, el fiscal, el procurador, el presidente de la Nación. Yo de acá no me muevo, no va a entrar nadie acá. Que me escuche Gustavo (Bordet)", amenazó el ex titular de la Sociedad Rural Argentina.



Y advirtió: "Si nos tienen que meter presos, métanos presos. Proceda, pero basta de conversación. Póngase donde se tiene que poner".

"El Patrón Feudal de Entre Ríos Luis Miguel Etchevehere violando flagrantemente la restricción perimetral a favor de su hermana y jactándose de saberse impune. Cualquier hijo de vecino estaría en el suelo y esposado. Pero es Lord Etchevehere en Glifolandia", denunció el dirigente social Juan Grabois en su cuenta de Twitter. Además, agregó que "violar una perimetral es causal de detención inmediata".



"Etchevehere no acata y desafía la decisión de la Justicia. Secuestró a su hermana Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva colocando cadenas. Pedimos racionalidad", denunciaron los integrantes de la iniciativa agroecológica



A raíz de su accionar, Proyecto Artigas, organización que busca llevar adelante un modelo agrario sostenible en las tierras donadas por Dolores Etchevehere, denunció penalmente a Etchevehere este sábado y pidió su detención por "privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada", luego de haber colocado "cadenas sobre la puerta de ingreso, impidiendo el ingreso y egreso de personas".