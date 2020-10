Lengua karateca

"Si lo que quieres es garchar, preservativo es la que va" canta Sol Ferreyra en uno de sus videos más visitados y comentados en Instagram. Conocida en el mundo virtual como “Sol Despeinada”, es médica y docente de medicina de la UBA y se ganó un lugar más que merecido en el universo virtual. Tiene una columna de Salud sexual en el programa Lo Intempestivo justo a Luciana Peker y Dario Sztajnszrajber en Nacional Rock. La activista feminista se mueve con desenvoltura en los terrenos de Instagram y Twitter mientras disemina sus conocimientos sobre aborto, salud sexual y reproductiva. Ahora en el contexto de un ciclo de charlas del Konex, presenta Operativo ESI (“Anatomía y Coso”), un taller con perspectiva de género para descubrir el cuerpo humano.



Cómo hacer un campo de látex, la diferencia entre enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual, anatomía de los genitales, violencias machistas e imperativos sociales y culturales sobre el cuerpo son algunos de los tópicos que aborda, siempre con humor y mucha inteligencia. Pero ¿cómo empezó esta doctora vuelta influencer feminista, amante de la información y la desmitificación de "valores"? El amor a la medicina comenzó a gestarse en ella desde que era muy chica, entre juegos y tardes con su abuela. “Siempre me interesó todo lo que es el área de salud, desde niña ya me parecía interesante y mi abuela me había regalado una valijita de Juliana Doctora con la que jugaba todo el día” dice a Las12. Explica también que otro de los disparadores que impulsó su pasión fue el gran respeto y amor que inspiraba ante todxs lxs vecinxs un traumatólogo, también del barrio de su abuela. Como complemento al mundo de la medicina, la activista se enamoró de la docencia y ese respeto por la enseñanza es lo que la vuelve tan didáctica, sin bajar línea. En primer año de la carrera tenía ganas de trabajar dentro de la facultad: lo que más le atraía era ayudar a otros ingresantes de Medicina que estuviesen tan perdidos como ella había estado. Se decidió a darles una mano y guiarlos en el primera cercamiento al mundo universitario.

Entre Twitter e Instagram, donde Sol sube sus tiktoks hilarantes, suma más de 400 mil seguidores. Cuenta que comenzó a tener alcance masivo cuando decidió hablar en sus redes sobre el aborto. “Es una temática que me interesaba mucho allá por el 2018 cuando empezaba a pisar fuerte y a hacerse un poco más masivo el debate. Me daba cuenta de que lo que tuiteaba o lo que escribía le ayudaba y servía a otras personas para hacerse una idea de que lo que se trata la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito”. Lentamente la gente comenzó a seguir a Sol para buscar información sobre ESI y sobre aborto, y sus cuentas fueron creciendo.

Con un significativo y veloz aumento de followers en poco tiempo, Sol decidió formalizar su rol como comunicadora en internet. “Online puedo ser yo misma: esta Sol Ferreyra con humor que lleva la docencia siempre como una bandera de lucha y una pata más de la mesa que me ayuda muchísimo a expresarme, a comunicar, a entender y a respetar los desarrollos de deconstrucción de las personas como un proceso de enseñanza-aprendizaje y también puedo abrirme a otras áreas y puedo tocar más temas relacionados, por ejemplo, a salud sexual y reproductiva, salud sexual integral, y otros temas de feminismo más allá del aborto” dice.

El pasado 19 de octubre fue la primera clase del taller Operativo ESI “Anatomía y coso” dictado por Sol en el Centro Cultural Konex. El taller está dividido en cinco encuentros; el primero se llama Vulva, el segundo Pene y Testículos, el tercero Vagina, Útero, Trompas y Ovarios (“el mapa”), el cuarto Próstata, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales, por último y no por eso menos importante, Ano y Recto (“ninguneados”). Sobre el nacimiento del Operativo ESI, Sol Ferreyra relata a Las12: “El curso surge del deseo de dar algún taller de educación sexual integral, pero también sentía que los cimientos o las bases de algunas cosas respecto a eso están en lo anatómico de los genitales y que si eso no está claro o si eso no se ve o no se estudia es difícil después entender ciertas ubicaciones”. Entonces, Sol pensó estos encuentros para que fueran escalonados.

La idea de empezar con la anatomía le parecía interesante, divertida también, y explica que es simplemente ponerle nombre a las cosas, describirlas para poder después darles alguna entidad independientemente de cuál es la función del orgasmo o como es un ciclo menstrual,o que es la ovulación. Para ella, poder hablar del aborto “es difícil si todavía no entendemos qué es un ovario”. Sol explica que hubiese preferido que el taller fuera de manera presencial ya que la energía se hubiese vivido más intensa y cálidamente, pero de todas formas se siente muy afortunada y contenta de poder compartir este espacio con la gente del Konex y todxs les que asistirán estos lunes de octubre y noviembre a las charlas.

Para el futuro, la médica influencer tiene entre sus planes el lanzamiento de un libro que, si bien aún está en proceso, asegura que cuando salga será maravilloso. Se propone seguir avanzando y perfeccionando sus charlas para difundir data certera sobre ESI, anatomía y métodos anticonceptivos. Feliz y plena por todas las oportunidades que encontró como comunicadora para poder hacerescuchar su voz, Sol Despeinada invita a seguirla en sus redes para estar al tanto de los cursos y encuentros virtuales que se aproximan.

En instagram @sol_despeinada y en [email protected]__despeinada