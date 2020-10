El último intento de desalojo de Casa Nueva

La audiencia para responder el recurso de apelación presentado el último viernes por los Etchevehere varones apenas conocido el fallo elaborado por Raúl Flores, que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva, tiene jueza asignada, fecha y hora: hoy miércoles 28 de octubre a las 9, María Carolina Castagno será la encargada de definir si ratifica, ordena la revisión o revoca el fallo de Flores.

De acuerdo al Código Procesal Penal de Entre Ríos, el recurso de apelación debe ser resuelto en forma inmediata luego de escuchar a los abogados de ambas partes. La jueza sorteada para evaluar el recurso de apelación en la Cámara de Apelaciones de Paraná podría ratificar el fallo del juez Flores manteniendo la idea de no desalojar a Dolores Etchevehere y sus compañeros del Proyecto Artigas del campo; revocarlo y ordenar ella misma el desalojo; o volver a enviarlo a una revisión del juez de primera instancia. La audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos. El abogado de Dolores Etchevehere, Facundo Taboada, celebró esta decisión: “Esperamos que la jueza decida con imparcialidad. Es una gran noticia que vaya a ser transmitida en vivo y que toda la sociedad entrerriana pueda verlo”.



En declaraciones radiales, el juez Raúl Flores admitió estar sorprendido por la repercusión y el tratamiento mediático que se dio del caso : "Vi publicadas cosas que yo no había dicho", explicó. Luego de analizar las pruebas presentadas, el viernes pasado emitió un fallo en el que explicaba que, como la misma fiscalía constató que el ingreso fue absolutamente pacífico y por lo tanto, no hubo usurpación; además aseguró que no hay partición ni inventario de la herencia, por lo tanto Dolores es tan dueña de los bienes heredados como sus hermanos varones; por último, aseguró que los documentos que aportó el abogado los varones Etchevehere no tienen escritura pública y son objeto de investigación del fiscal federal en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión. "La justicia penal no actúa en base a dudas. Y si las hay, es siempre en favor del acusado", explicó. Para Flores, la ocupación de Dolores, y por ende de quien ella autorice, "tiene viso de legalidad".

Desinformación

La desinformación a la que se refiere el juez Flores no fue personal: desde el desembarco de Dolores Etchevehere a la estancia, el propio Luis Miguel Etchevehere se encargó de difundir noticias falsas replicadas por distintos medios de comunicación: la primera mentida instalada se refirió a la violencia con la que los integrantes del Proyecto Artigas entraron al precio, que fue desmentida por el mismo fiscal que trabaja por el desalojo. La segunda mentira fue la supuesta participación del gobierno nacional en apoyo a la "usurpación de tierras".

Esta mañana, al ser consultado por este tema, el presidente Alberto Fernández repreguntó en declaraciones radiales: "¿Qué tiene que ver el Gobierno nacional o el de Entre Ríos con eso?". Acerca de la acusación de que varios funcionarios ingresaron al predio de Santa Elena, señaló: "La funcionaria del ministerio de Justicia (Gabriela Carpineti) fue por la denuncia de Dolores Etchevehere por maltrato y discriminación en su condición de mujer. Fue, cumplió su función y se volvió". Dejó en claro que que comparte "en un 100 por ciento la postura de Bordet". El gobernador de Entre Ríos manifestó el domingo que era un conflicto entre privados y "se deben respetar las decisiones del Poder Judicial". "Decir que en Argentina la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda", remató el presidente.

Por otra parte, Eduardo Buzzi, el ex presidente de la Federación Agraria, elogió al Proyecto Artigas: "Pretende abordar los problemas de desocupación, el respeto al medio ambiente, la producción de alimentos orgánicos, ecológicos, una salida laboral y de alimentación para mucha gente, por eso es un proyecto interesante, es a mi juicio una experiencia que vale la pena alentar y no descalificar". Quien fue junto a Luis Miguel Etchevehere uno de los protagonistas del conflicto por las retenciones móviles en 2008 observó un "aprovechamiento de cierto entorno de los Etchevehere propietarios, para demonizar a partir de la figura de Grabois", y agregó que "lo primero que debería estar haciendo cada provincia es un banco de tierras, obviamente articulado por los mismos ministerios en el orden nacional, o compra y adjudicación de tierras donde sea necesario, de modo tal que se pueda resolver aquellas miles y miles de familias que quieran disponer de un terreno para cultivar o para construir sus casas".