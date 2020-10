Del Worlds 2020 de League of Legends al Halloween multipantalla

#DeTerror Space meterá función terrorífica en continuado el 30 y 31/10 desde las 22 con clásicos como It, El Conjuro o Jeepers Creepers. Además, Claro Video convida títulos de horror no tan conocidos, como El legado del diablo, Midsommar o La hora de tu muerte; y Mubi estrenará el 31/10 el thriller psicológico Swallow, sobre una chica con compulsión a comerse objetos peligrosos. Por otra parte, el mundo gamer también se ceba con Halloween con eventos dedicados en HyperScape (disfraces y los modos Crown Rush Solo y Dark Haze Squad), en For Honor (Monsters of the Otherworld), en Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Sugar Fright) y en Brawlhalla (Brawlhalloween, con skins temáticos).

#VideosConCrema Valerio Rinaldi convidó el magnético clip de la canción Babyface, grabado en las costas de Vicente López a las órdenes de Sabrina Dufey, con inspirados actings y experimentaciones vocales de los invitados NaneDiem, Pablo Nuch y Gaby Lavalle. También están girando los nuevos videos de Paris Paris Musique (Fuego, encendida parodia de karaoke coreano) y del marplatense Nahuel Vasko (No importa cuándo leas esto, con animaciones conmovedoras y opresivas de Carpincho López).



#JoystickDivision La final más importante del mundo de los esports, la Worlds 2020 de League of Legends, tendrá su gran celebración el 31/10, cuando el equipo surcoreano DAMWON Gaming enfrente a la escuadra china Suning, en la final del décimo Campeonato Mundial de League of Legends. Por otro lado, la UBA sigue inscribiendo hasta el lunes 2/11 para su torneo bienvenida de esports para LoL, Teamfight Tactics y Hearthstone, con competencias online y gratuitas del 9 al 23 de noviembre.

#CualquieraPuedeGooglear Clic enfiestado: la Fiesta Mala agitará el fin de semana de Halloween en doble función, el 30 y el 31/10, con sorteos y música de los djs Nahu Martínez y Facu Rodríguez Casal, todo online y gratis. Clic sobre tablas: en la triple frontera entre teatro, cine y streaming, la obra In/Door, de Victoria Morilla Martín, va online los sábados a las 21, y sigue a un joven que vive encerrado mientras apuesta a un telar de la abundancia. Clic session: el ciclo Sesiones en Red ya sumó sets en directo de Mona Navarro, Miranda & Kevin Johansen o Los Besos.

#DeCatálogo Hay nuevos discos de Porotta (Boca de gigante, cuya grabación fue interrumpida por la pandemia y retomada a distancia), de Excursionistas (Vivo y directo!, EP registrado en toma única), de la entrerriana adoptiva Chechi de Marcos (Antes de florecer, EP con rebotes entre el folk y el indie rock), de Pitucardi (Carita, en paralelo a su carrera como ilustrador instagramero) y de los argenbrasileños Mandale Mecha (Ficken und Kiffen, con mestizaje militante entre el trap, el rock, la cumbia y la electrónica).