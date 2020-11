"In Treatment", Disney + y "Vota a Juan"

* HBO anunció el regreso de In Treatment. La gran novedad es que la cuarta temporada no estará protagonizada por Gabriel Byrne sino por Uzo Aduba (Mrs. America y Orange Is the New Black). Y aunque ha pasado más de diez años de aquel final, el formato será el mismo: a través de episodios de media hora se presentará a un grupo de pacientes en sesiones con la observadora y empática Dra. Brooke Lawrence, quien también enfrenta sus propios problemas. Su estreno será el año próximo.



* Una semana antes del arribo de Disney +, los canales de tevé paga ligados a la compañía del ratón emitirán contenido original de la plataforma de streaming. El 11 de noviembre a las 22, National Geographic emitirá el primer episodio de la serie The Imagineering Story. También podrán verse dos episodios de la serie animada digital Star Wars: La Guerra de los Clones, el 14 de noviembre por FX a las 22. Lo mismo con The Mandalorian: sus dos primeros capítulos se emitirán el 15 de noviembre a las 22 por FOX Channel. Finalmente, el 16 de noviembre a las 20, Disney Channel dará lugar al piloto de la serie High School Musical que le da un giro a la película de 2006.

* Desde mañana podrán verse las dos temporadas de Vota a Juan por Flow. Se trata de una comedia creada por Diego San José (guionista de Ocho apellidos vascos) y protagonizada por Javier Cámara. La serie sigue a un ministro que anhela presentarse a las primarias de su partido y poder optar a la candidatura de la presidencia del gobierno. Para esto, un equipo de campaña lo ayudará a compensar su inexperiencia y falta de habilidad política con buenas dosis de improvisación y picardía. Un Veep ibérico, ostias.





El personaje

Steven Crain de La Maldición de Hill House (Michiel Huisman). De chico vivió en una casa embrujada. De grande es experto en temáticas paranormales, escribe libros sobre la temática y decide volver al lugar donde comenzaron los horrores. Es un exitoso bestseller que ya olvidó las experiencias aterradoras de su infancia y descree en lo paranormal. Como si Stephen King regresara al hotel de El resplandor para pasar unas lindas vacaciones.