La app elegida por las mujeres en las calles

Con globos violeta y los taxis estacionados a 45 grados en el Parque Independencia, conductoras nucleadas en la app SheTaxi, que conecta usuaries con taxistas mujeres, se manifestaron ayer para que se deje de atacar a la aplicación. Luego se movilizaron hacia la Municipalidad, donde les dijeron que se organizará una reunión con el intendente. "Esto tiene que ver con que las cámaras de taxis, que son de varones, no quieren que SheTaxi funcione más o que no lo haga como hasta ahora, de manera gratuita, sino que funcione como un radiotaxi pago. Pero dejaría de tener el espíritu que tiene de ser una organización solidaria y de mujeres", dijo Eliana, una de las manifestantes. Temprano, María Eva Juncos, creadora de la app en 2016, manifestó que las acusaciones de sectores de taxistas contra la aplicación tienen que ver con que "se busca que haya una sola opción: la Movi Taxi. ¿La usuaria no tiene derecho a elegir?", preguntó.

La colorida y ruidosa movida que realizaron las conductoras nucleadas en la app surgió por lo que consideraron "ataques" a su actividad, ya que en diferentes notas y reclamos a las autoridades por parte de un sector de las organizaciones de taxistas de la ciudad, hubo acusaciones acerca de que no están trabajando en el marco de la normativa. Para las shetaxistas esa afirmación es "falsa" y recordaron que no hay una regulación sobre las aplicaciones; y que las trabajadoras cumplen con las normativas vigentes, porque los vehículos están autorizados por la Municipalidad.

Algunas de las taxistas recibieron un mensaje tranquilizador. "(Pablo) Javkin dijo que iba a haber una reunión con más tiempo", contó Eliana.

"Las conductoras me informaron que iban a hacer esta movida. Ellas entienden que después de varios episodios necesitan manifestarse. Esto tiene que ver con que hay un descontento desde el inicio por parte del gremio, de los titulares de taxis. Hablaron en nombre de las conductoras y les surgió la necesidad de ser escuchadas. Esta aplicación no despacha viajes, sino que vincula a las personas que tienen descargada la aplicación con una conductora mujer, que también está dentro de la aplicación. Acá no hay una radio con un operador pago", dijo María Eva Juncos en LT8, quien ante el planteo de que deberían "encuadrarse", preguntó si existe una normativa para las apps. "Lo que se busca es que haya una única opción, Movi Taxi. Venimos evidenciando que todo lo que no sea ellos, tiene que desaparecer. ¿No sería un monopolio que haya una única opción?", preguntó.

La última arremetida de grupos de choferes contra la app que usan más de 200 conductoras y 6000 usuarias, en Rosario --también funciona en ciudad de Santa Fe y Córdoba--, tuvo que ver con un malestar generado ante el servicio de delivery para comerciantes que habilitó el municipio, durante la pandemia, y que comenzó a ofrecerse desde la aplicación como parte de los servicios.

El viernes pasado, cuando se difundió la movida en defensa de la aplicación, muchas usuarias se expresaron en las redes sociales y hablaron de un servicio que les da seguridad y tranquilidad, por lo que reclamaron el "no a la baja".