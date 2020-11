El PRO convoca a marchar para que los jueces trasladados a dedo sigan en sus cargos

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una nueva marcha opositora, en respaldo a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, trasladados irregularmente por el gobierno de Mauricio Macri, según falló la Corte Suprema, por lo que deberán dejar sus cargos en cuanto se elijan nuevos jueces por concurso. La convocatoria es para el próximo domingo 8 de noviembre, en el Obelisco y otros puntos del país.

"El #8N marchemos para pedirles a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Más allá del fallo, los jueces siguen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. ¡No nos resignemos!", remarcó la ex ministra de Seguridad de Macri, a través de sus redes sociales.



"Que sigan haciendo justicia hasta que vengan los nuevos. Es importante que no se vayan. Que la gente le pida que no se vayan, que no dejen espacios", subrayó la presidenta del PRO.

Juntos por el Cambio manifestó su rechazo al fallo de la Corte Suprema que determinó que los traslados de magistrados no son definitivos, por lo que los tres jueces deberán dejar sus cargos en cuanto se sustancien los concursos correspondientes --a los que incluso pueden presentarse--.

Como informó este diario, la mesa nacional de JxC se reunió este miércoles a través de la plataforma Zoom. El tema de los jueces fue utilizado para no encarar el debate sobre la designación de Daniel Rafecas como procurador, un tema que enfrenta a duros con moderados y que quedó en suspenso hasta tanto el oficialismo confirme la postulación del actual juez.

"No nos satisface", admitieron sobre el fallo de la Corte, a la salida del encuentro. Entre los participantes estuvieron Maurio Macri, Patricia Bullrich; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; así como los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo y Mario Negri, entre otros.