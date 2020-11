Guillermo Coppola: "Conmigo, Maradona no iba a la cancha en ese estado"

Guillermo Coppola, manager de Diego Maradona desde 1985 a 2003, afirmó este jueves que si estaba en su entorno no llevaba al excapitán del seleccionado argentino al homenaje que se le realizó en la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata con Patronato de Paraná, el pasado viernes, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



"Yo sé que para su cumpleaños estuvieron Gianinna y más Verónica con el nene. Ahí empezó el conflicto para que vaya a la cancha. Yo no lo muevo a la cancha. Tinelli y Tapia no tienen la culpa y tampoco había un vínculo comercial. Seguramente Diego quiso ir pero le tenías que inventar algo para retenerlo. Conmigo no iba en ese estado", apuntó el empresario en diálogo con radio La Red.



"El tema es cuando tenga el alta. Lo positivo es que están acondicionando su casa para que cuando regrese cuente con su desintoxicación de sus órganos, están ajustando el motor", opinó Coppola sobre la operación de Maradona por un hematoma subdural.

Sin embargo, el exrepresentante reconoció que "no es fácil" estar cerca de Maradona porque a veces "se complica decirle que no".



"No hablo de la intimidad de Maradona porque estoy afuera desde el 2003. No puedo decir nada porque lo desconozco. Tengo mil cuentos desde antes, muchos divertidos, pero de ahora hago silencio", reconoció.



Asimismo, Coppola contó que la última vez que lo vio fue "a principio de año" en la antesala del partido de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Boca Juniors cuando le presentó a su hija de once años y Maradona lo retó porque "creció mucho" antes de conocerla.



"La imagen del viernes de Diego no la quiero volver a ver. A toda la familia mía le llamó la atención, incluso el día que volvió a La Bombonera le pasó algo similar. El encima tenía que ganarle a Boca, que peleaba por salir campeón, para salvarse del descenso", siguió.



"Diego no se va a entregar nunca a la muerte. Diego está en grandes manos de la medicina. Diego tiene esas señales de arriba, entró por una cosa y le encontraron todo para que en menos de un día esté afuera", concluyó.