"The Perfect Weapon": juegos de guerra

The Perfect Weapon 5 Puntos

Estados Unidos, 2020

Dirección: John Maggio.

Guion: David E. Sanger, sobre libro homónimo.

Duración: 87 minutos

Estreno en HBO

“Nuestros servicios de inteligencia tienen informes de que Irán podría interferir en las elecciones en Estados Unidos”, señala el entrevistador de un programa emitido por la televisión estadounidense poco tiempo atrás. El Ministro de Relaciones Exteriores de ese país le responde que eso no va a suceder. “Pero estamos en medio de una guerra cibernética”, aclara. “Esa guerra la iniciaron los Estados Unidos, y la historia demuestra que este país nunca pudo detener las guerras que empezó”. El arma perfecta del título es la del hackeo informático a nivel de estados, arma de punta de una nueva Guerra Fría global que, según previene el documental dirigido por John Maggio, podría dejar al planeta en un estado de caos semejante (o peor) que el provocado por una contienda presencial.



The Perfect Weapon se cierra con una nota de paranoia y victimización nacional, alertando, pocas semanas antes de las elecciones, sobre una posible intromisión por parte de Rusia, China, Irán y/o Corea del Norte (¿el eje cibernético del Mal?). Una vez pasado el conteo de votos se verá si esa profecía --que no sería una novedad, teniendo en cuenta lo que pasó en las elecciones de 2016-- se verifica. El documental de Maggio comienza recordando que el primer ataque informático entre países en la historia de la humanidad es el que los Estados Unidos perpetraron en 2007 contra Irán. El gobierno de George W. Bush logró colar en ese año un malware conocido como StuxNet en los sistemas del Programa Nuclear iraní, cuestión de tirarlo abajo. Hubo un pequeño problemita: por una falla el malware se viralizó, a modo de la Covid-19, esparciéndose por el mundo entero. A propósito de aldeas globales, un funcionario estadounidense pone el acento en que el mundo está tan interconectado, y tan dependiente de la cibertecnología, que un sabotaje informático en cualquier rincón del planeta podría dar por resultado que en cualquier momento se caigan todos los sistemas.

Basado en el libro homónimo escrito por el periodista de The New York Times David E. Sanger, el documental dirigido por Joe Maggio revisa los sucesivos pasos de la guerra cibernética desde que Bush Jr. le dio pista al StuxNet, hasta lo que puede llegar a suceder en cualquier momento en los Estados Unidos y/o en el mundo. Puras cabezas parlantes con imágenes básicamente de relleno, el interés de The Perfect Weapon está en la información que aporta, que en algunos casos tuvo más difusión que en otros. El momento más impactante, porque sucede en vivo, es cuando se les pregunta a dos de sus más altos responsables por el proyecto StuxNet. Uno de ellos dice no saber nada, y el otro no piensa hacer declaraciones sobre el tema.