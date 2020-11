Ella se demoró, discutieron y la prendió fuego

Soledad Graciela Roda fue internada ayer con el 40 por ciento del cuerpo quemado y su pareja está siendo buscada como principal sospechoso. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, se trata de una mujer de 37 años que vive en Villa Gobernador Gálvez y que en un primer momento fue internada en el Hospital Gamen, pero ante la gravedad de su estado debió ser trasladada al Hospital Italiano de Rosario, donde lucha por su vida. El fiscal Adrián Spelta ordenó medidas para dar con la pareja ya que hay elementos que indican que se trató de un hecho de violencia de género. El mismo fue a buscar un remís para trasladar a la mujer con su tía hasta el hospital, pero "le pidió al remisero que no corte el reloj y se dio a la fuga en el mismo viaje", contó una vecina y amiga de la familia. El hijo de Soledad indicó que el agresor tiene antecedentes de violencia.

"La roció con alcohol y prendió fuego a su pareja Soledad Graciela Roda alrededor de las 23 de ayer (por el jueves)", reza una publicación en Facebook, de allegados a la víctima. El suceso tuvo lugar en una vivienda de pasillo en la zona de calle 17 de Octubre al 1400 de Villa Gobernador Gálvez, donde vive Soledad, que desde hace cinco años está en pareja con el hombre que está siendo buscado. Su hijo, Fernando, contó la secuencia del hecho. "Ella estaba trabajando en el geriátrico y fue a tomar el colectivo para volver a la casa, pero como no pasaba volvió y lo llamó al marido para avisarle. Él se enojó y le dijo que salga y se encontrarían a mitad de camino. La mujer tomó un remís y cuando vio al hombre le dijo que subiera, pero él se negó. Cuando llegaron a la casa, una tía que vive adelante escuchó gritos, y al rato la vio salir de la casa en llamas. Mi mamá se tiró en una montaña de arena", contó Fernando. "Llamaron un remís para llevarla al hospital pero después él se dio a la fuga en el mismo auto".

Soledad, madre de Débora Mansilla --víctima de femicidio en enero de 2018-- es cercana a la familia y contó que la víctima es "una persona laburadora que siempre vivió para su hijo y su familia". Ayer estaba "luchando por su vida", mientras la familia esperaba un nuevo parte médico en el que les dijeron que "está funcionando todo bien, pero hay que esperar tres o cuatro días", dijo su hijo.

Fernando relató que la pareja de su madre ejercía "violencia física y psicológica". "Él la vivía amenazando con que me iba a hacer algo a mí, si ella lo dejaba. La golpeaba, pero intenté meterme y ella por miedo lo defendía. No me esperaba que pasara esto, pero él tiene antecedentes por violencia de género. Hasta estuvo preso", aseguró. El muchacho agregó que se contactó con una compañera de su madre y que "ella le contó que le había pedido que se vaya de la casa, pero él no se quería ir".

Entre las medidas de investigación, el fiscal Spelta solicitó la intervención de Bomberos para realizar pericias que permitan determinar cómo se inició el fuego y qué material fue utilizado. En tanto, se indicó que el Gabinete Criminalístico comenzó con la toma de fotografías y relevamiento de rastros en la escena del hecho. "Había una botella de alcohol y una remera quemada", contó el hijo de la víctima.

En tanto, la Agencia de Investigación Criminal realizaba ayer un patrullaje intensivo en la zona para encontrar al sospechoso.