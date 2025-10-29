Pasados tan sólo nueve meses de la última vez que el colectivo LGBTIQ+ y aliades se manifestaron en las calles, en aquella ocasión en respuesta al discurso del Presidente Milei en Davos —lo que se dio por llamar la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista— el próximo sábado 1 de noviembre la Ciudad Autónoma de Buenos (CABA) será sede de la XXXIV Marcha del Orgullo LGBTI. La edición pasada contó con dos millones de personas (en el transcurso del día), mismo número que se contó a nivel nacional en las manifestaciones luego de Davos. Este año se convoca desde las 10hs a las ferias de emprendedores (Plaza de Mayo) y otras actividades y la marcha (hacia el Congreso) comenzará a las 16hs intentando responder a si será este evento o no una caja de resonancia, postelecciones, del estado de la llamada batalla cultural que intenta instalar el oficialismo.

¿Cuáles son las consignas de la XXXIV Marcha del Orgullo LGBTIQ+?

Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso se marchará este año bajo la consigna planteada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) que será “¡Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad!”. Esta es la primera de unas 39 demandas que la organización reclama entre las que se destacan un pedido de cese a las mentiras y estigmatización a las niñeces y adolescencias trans y a quienes les acompañan, acceso a hormonas e inhibidores, respeto a su voz, a sus derechos y “a crecer con amor”. También, una interpelación al Estado, “la violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. Basta de violencia. Basta de crímenes de odio”.

Consultada por SOY acerca de ese pedido de unidad —¿unidad partidaria, unidad para adentro de las militancias disidentes?—, la referente de la Federación Argentina LGBT y titular del Instituto Contra la Discriminación de CABA, María Rachid, explicó: “Es una sola marcha, organizada por más de 60 organizaciones sociales gremiales y políticas de todo el país. Más unidad que eso, difícil. Por eso a la unidad a la que nos referimos en la consigna central es a la unidad de la sociedad, el pueblo, les trabajadores, les movimientos sociales, las organizaciones que luchan por la igualdad y la justicia. De esa unidad hablamos. La unidad del movimiento ya está expresada en esta Marcha”. Aún así, la convocatoria en Diagonal Norte y Florida hecha por la Comisión Organizadora Línea Histórica contará con propuestas y consignas alternativas, aunque no contrapuestas.

Un contexto al que hacerle frente

Esta Marcha se dará en un contexto de avanzada de los discursos —y accionares— de los que la ultraderecha se embandera y no se espera otra cosa más que una fuerte carga de consignas políticas, sobre todo, en contra del oficialismo nacional. En estos dos años años de gestión, el gobierno de Javier Milei y sus aliados, no sólo han embestido contra disidencias sexo-genéricas y otros grupos oprimidos desde lo simbólico, sino también desde accionares concretos de desfinanciamiento de programas y políticas estatales y el financiamiento discrecional de la inteligencia del Estado (a manos de Santiago Caputo) para monitoreo digital —y no tanto— de movimientos y organizaciones sociales.

Desde los dichos de Diana Mondino, ex ministra de Relaciones Exteriores de Milei, en los que comparó a los homosexuales con piojosos por elección, hasta la implicancia de pedofilia como algo relacionado a la disidencia hecha por Milei en Davos, pasando por la justificación de los femicidios de Patricia Bullrich -cuando dijo en relación a los crímenes de Pablo Laurta que empoderamiento de las mujeres había hecho enojar a los varones-; o la restauración del “Día de la Raza” y “El Día del Niño”, en lo que llaman batalla cultural, la derecha argentina no da respiro. Diversos estudios comprueban un aumento de los crímenes de odio y violencias por motivo de género en los últimos dos años, donde el desfinanciamiento de los programas de prevención y acción frente a estos fue brutal.

De igual modo fueron recortados, ignorados o eliminados diversos presupuestos y programas como el Cupo Laboral Trans (Nación ya no lo cumple y ha despedido a compañeres); La Ley de Respuesta Integral al VIH/SIDA, ITS y Tuberculosis que sigue con presupuesto del 2022 y se espera un mayor recorte del 40 por ciento para 2026, lo que resultó en retrasos y faltantes de medicación y testeos en algunas provincias; las líneas de ayuda y contención por violencias por motivo de género que han desaparecido, en conjunto con la decisión de no comprar insumos para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. También se ha intentado modificar la ley 26.743 de Identidad de Género y hubo rumores de que se buscaba derogar aquella que permite la tercera opción de sexo en el DNI.

Preocupación por incidentes y provocaciones

El contexto postelectoral, que mostró una clara victoria a nivel nacional de La Libertad Avanza, despierta preocupaciones en distintos grupos activistas e independientes, quienes han visto en diversas marchas locales (las que se dan en los municipios y provincias en diferido a esta que se considera “la principal”) el accionar de los grupos libertarios que van a provocar y opacar el único día en el que muches pueden caminar por su ciudad sin ese miedo constante a una amenaza inminente. Lo ocurrido el año pasado en San Martín (PBA), donde una compañera trans enfrenta ahora un juicio por abuso sexual por haber bailado junto a otras frente a un libertario que fue a provocar y (el último y más grave) en San Miguel (PBA) donde dos activistas fueron víctimas de doxxeo luego de un enfrentamiento verbal con miembros de Las Fuerzas del Cielo (autodenominado brazo armado de Milei) y recibieron amenazas de muerte, sirven de ejemplo de otros tantos incidentes.

Desde la COMO aseguran que se tomaron los recaudos necesarios para capacitar a los múltiples voluntaries de la organización que estarán desplegados en postas y de manera ambulatoria por la zona de la marcha. Estas capacitaciones se llevaron a cabo por el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) e Intercambios A. C.. Se busca no sólo prevenir incidentes relacionados con la violencia, sino también con los que pudieran ocasionarse por el consumo de sustancias, alcohol, deshidratación y otras eventualidades.

Respecto a esto último, aseguran que los puntos de hidratación que otrora proveía AYSA ya no están desde que asumió el gobierno nacional: “Sí se los puede ver en otras marchas y eventos pero se niegan a venir a la Marcha como lo hacían antes”, dice Rachid. En tanto a las fuerzas de seguridad, en tanto, se han mantenido las conversaciones mínimas con las dependientes de Nación y CABA y no se prevén incidentes con ellos y se consideran resueltas (luego de un episodio el año pasado) el tema de los vallados y las restricciones de acceso a calles circundantes. Por último, habrá baños químicos en Plaza de Mayo, en algunas calles perpendiculares a Av. de Mayo y en la Plaza de los Dos Congresos.

¿Dónde convoca la Comisión Organizadora Línea Histórica?

Como todos los años desde el 2018, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica convoca a una serie de actividades con propuestas y consignas propias pero no por eso enfrentadas con las de la COMO. Convocan en Diagonal Norte y Florida, bajo las consignas “¡El orgullo vence al odio!”, “¡Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores!” y “¡Rechazo a los DNU 61 y 62/25!”. Las organizaciones convocantes emitieron un documento titulado “El orgullo vence al odio” en el que rechazan los DNU 61 y 62 de 2025, que cercenan derechos conquistados —como el acceso a la salud de las adolescencias trans y la identidad de género de las personas privadas de libertad—, y reafirman la defensa de una democracia plural, inclusiva y con justicia social bajo el lema antifascista y anti-racista que tomó impulso en febrero. También reclaman una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por motivo de su identidad de género.

A partir del mediodía, sobre Diagonal Norte, se instalará el Paseo de la Diversidad y la Resistencia, con stands, expresiones artísticas y acciones de visibilización de las organizaciones LGBTINB+, antirracistas, culturales y de derechos humanos. Allí se realizará un homenaje a Diana Sacayán, a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.

De las actividades artísticas formarán parte el grupo Cabaret Experimental, Camila Kyu y Fedra Dasso, de la compañía Siete Colores Diversidad, y Roberto Kirchoff como LadyStar. También se presentará el grupo de folklore Diversidad Bolivia en Argentina (DBA) con un cuerpo de baile típico y orquesta en vivo. El cierre musical estará a cargo de la banda Sudor Marika que festejará su 10mo. aniversario.

¿Quienés tocarán en el escenario principal la Marcha del Orgullo 2025?

En las personalidades que participarán de la Marcha del Orgullo 2025 se destacan quienes conducirán el evento: Ale Malem, Diana Zurco, Franco Torchia, Joaquín Villa y Emma Serna. En tanto a los artista que tocarán, podemos confirmar a: Ángela Tores, Massacre, Benito Cerati, Ref, Aimel Sali, Thomás Guzmán, Buena Mandinga, Facu Mazzei, Olivia Wald, Dj. Alan Fabulus, Nisi, Tuli, Malena Narvay y Dj Jara. También, los ganadores del concurso Tocá en la Marcha que hace varias ediciones convoca a artistas independientes a participar, siendo una gran oportunidad de difusión. Este año, el reconocimiento fue para Zocine y en la categoría Orgullo Visible, Alan Lez y La Ferni. Por último, el honor de interpretar lo que sin pérdida de generalidad podríamos llamar el himno del orgullo LGBTIQ+ argentino, la versión en español de Soy lo que Soy de Sandra Mihanovich, será para el coro Voz en Acción Show Choir.