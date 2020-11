Los partidos de hoy de la Copa de la Liga Profesional

El River de Marcelo Gallardo buscará revertir la imagen brindada en su debut por la Copa Liga Profesional cuando reciba este sábado, en cancha de Independiente, al Rosario Central de Cristian "Kily" González por el Grupo 3, que también tendrá el encuentro entre Banfield y Godoy Cruz.

El club de Núñez viene de caer por 3-1 ante Banfield en el Libertadores de América, en un encuentro que se disputó recién el martes pasado dada la disputa entre el Millonario y la Liga Profesional de Fútbol por dónde debía jugarse el encuentro. A pesar de la floja labor defensiva de los suyos, Gallardo no realizaría variantes en ese sector y sólo se limitará a hacer dos cambios obligados.

El primero en salir será Ignacio Fernández, ya que sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda ante el Taladro. Su reemplazante será el mismo que aquella noche, el juvenil Santiago Sosa. Con 11 partidos en Primera, el mediocampista de 20 años ganó espacio en la consideración del DT tras la salida en el receso de Exequiel Palacios y, por sobre todas las cosas, gracias al buen partido que realizó en el 3-0 ante Liga de Quito por la Copa Libertadores.

La segunda variante sería la de Lucas Pratto por Rafael Borré, autor del único gol ante Banfield. El colombiano tuvo que ser aislado de manera preventiva por haber estado en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus y en los próximos días se le realizaran los testeos. Para Pratto, la de estar desde el arranque será -de suceder- una extraña oportunidad: fue titular en sólo tres de los últimos 32 partidos de River (desde el 14 de septiembre de 2019 a la fecha). La otra opción para ocupar el lugar de Borré es la de su compatriota Jorge Carrascal.

Por el lado de Central, que debutó con triunfo 2-1 sobre Godoy Cruz en la presentación del Kily como DT, no hay equipo confirmado. "Sabemos que tenemos a uno de los mejores rivales y nos da la posibilidad de ver dónde realmente estamos parados. Estamos viendo variantes y, sin dejar de lado nuestras formas, también tenés que analizar a qué rival enfrentás, de qué manera jugar. Lo que no puede ser es que quedemos largos, que no estemos firmes en la parte defensiva, los equipos se forman de atrás para adelante. Contra Godoy Cruz pecamos de algunos errores y tuvimos la suerte de que no nos conviertan más goles. Lo hablamos y queremos mejorarlo. Es una obligación mejorar", explicó el ex jugador de Boca y San Lorenzo en conferencia de prensa.

San Lorenzo, que inició un nuevo proceso con Mariano Soso como entrenador, recibirá a Estudiantes de La Plata, en un partido válido por la Zona 5 en la que ambos equipos irán en busca de su primer triunfo en el certamen. El Ciclón comenzó su campaña con un empate sin goles en La Paternal ante Argentinos Juniors, en un partido en el que no mostró demasiado, mientras que los dirigidos por Leandro Desábato igualaron también 0-0 en Mar del Plata frente al local Aldosivi.

Las urgencias, lógicamente, están del lado de San Lorenzo, con un DT como Soso que pregona un fútbol ofensivo y diagramó una formación que repetirá en las dos primeras fechas. Lo más destacado del debut fue la aparición del juvenil defensor Federico Gattoni, de 21 años y titular en el puesto que habitualmente ocupa un referente como Fabricio Coloccini, lesionado.

Estudiantes, por su parte, no generó demasiado en Mar del Plata y para visitar a San Lorenzo, Desábato duda entre mantener en el lateral izquierdo a Iván Erquiaga o bien incluir a Nicolás Pasquini, incorporado en el último mercado de pases, procedente de Lanús.

Formaciones:

BANFIELD: Arboleda; Coronel, Maldonado, Lollo, Bravo; J. Rodríguez, Galoppo; Cuero, Payero, Bordagaray; Fontana. DT: A. Sanguinetti.

GODOY CRUZ: Ibáñez; H. Silva, Herrera, L. González, D. Pérez; Tesuri, Elías, Andrada, Ojeda; Badaloni, Ramis. DT: D. Martínez.

Estadio: Banfield. Arbitro: Ariel Penel. Hora: 16. TV: TNT Sports.

SAN LORENZO: Monetti; Salazar, Gattoni, Donatti, Pittón; Menossi, D. Rodríguez, J. Ramírez; O. Romero; Peralta Bauer, A. Romero. DT: M. Soso.

ESTUDIANTES: Andújar; Godoy, Guzmán, Bazzana, Pasquini o Erquiaga; A. González, I. Gómez, Mascherano, García; Cauteruccio, L. Díaz. DT: L. Desábato.

Estadio: San Lorenzo. Arbitro: Fernando Espinoza. Hora: 18.30. TV: Fox Sports.

RIVER: Armani; Montiel, P. Díaz, Pinola, Casco; Sosa, E. Pérez, De la Cruz; Alvarez, Pratto, Suárez. DT: M. Gallardo.

ROSARIO CENTRAL: Ayala; Torrent, Novaretti, Bottinelli, Blanco; Ojeda, Villagra o Rinaudo; López Pissano, Vecchio, Ferreyra, Gamba. DT: C. González.

Estadio: Independiente (local River). Arbitro: Facundo Tello. Hora: 21:15. TV: TNT Sports.