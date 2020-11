Sesiones de formato íntimo

El proyecto Broda ya tiene consistencia y se modela de manera tan sólida como diversa. Hoy anuncia un estreno. A las 20 podrá verse por el Canal de YouTube de Broda la sesión de Brunella, quien sumará lo suyo a los nombres y músicas de Fermín Sagarduy, Ani Bookx & Dez Moabit, Kavará, Shanti, Joako22, y Joaqo Molina. Entonces, ¿qué es Broda? Es la confluencia entre el hacer audiovisual y la música ascendente de Rosario. Lo que surge es una propuesta diferente y que anuncia sobre el panorama musical que se viene.

“Desde nuestro lugar, es una manera de combatir, a través de lo que elegimos como una manera de transformar la realidad. Cuando lo veo, me gusta que en estos tiempos donde destaca la incertidumbre, podamos unir fuerzas en algo válido y noble. Y nos moviliza, porque lo hacemos con un amor increíble”, destaca Martín Casse, uno de los responsables de Broda a Rosario/12.

“Somos realizadores audiovisuales de la ciudad. Cuando estudiábamos, nos conocimos con Juan Follonier, cada uno con su productora; él en ese entonces junto con Juan Manuel Pastorino y Martín Urquiza, que es también de Armstrong como yo. Nos unimos para conformar un espacio, y más o menos por ese entonces se formó Broda, sobre todo a través de Pastorino, quien al comienzo prácticamente se lanzó solo, con sesiones bien desenchufadas y tranquilas. Así surgieron las sesiones, un poco desde el querer compartir el espacio, y también porque habíamos alquilado un lugar y comenzábamos a soñar. Es decir, cada uno tenía su trabajo en el audiovisual como freeelance, más dedicados a lo comercial o publicitario, a lo que nos dejara un dinero para subsistir. Pero los proyectos artísticos siempre, de una u otra manera, iban llegando, en donde lo económico no era lo más importante”, continúa.

El despunte de Broda ocurrió en 2014, y suscitó un interés que ahora despierta con nuevo brío. En este sentido, Casse señala que “siempre debatíamos y tratábamos de hacer más sesiones, pero el tiempo pasó y quedo un poco pausado, con Juan viviendo ahora en México. Luego llegó la cuarentena. Y cuando pudimos volver al estudio fue medio instantáneo, y reaparecieron las ganas de volver a hacer las sesiones. Empezamos a conversar y todo fue decantando naturalmente. Ahora Broda es un producto que nos tiene muy orgullosos”.

Broda surge de la conjunción entre las productoras Fango, Mariscal Media y Nymbus, junto al trabajo de audio de Longplay Records. Ya van dos temporadas, la primera con cinco sesiones y la segunda –de seis sesiones- en curso (los estrenos son los domingos cada 15 días). La selección musical es cuidada, y permite conocer y distinguir el panorama musical rosarino menos transitado. “Quise encargarme de la curaduría musical, un poco porque desde hace un tiempo me interesa descubrir artistas. Soy un gran consumidor de música y siempre estoy buscando artistas y músicas que me hagan llegar a diferentes lugares. Con Rosario vengo notando que hay una nueva camada con una información muy linda y ese fue otro motivo más que suficiente para guiarnos. También sin olvidar que queremos una propuesta de diversidad, con una variedad de sesiones para ofrecer. A algunos artistas los tenía escuchados y me interesaba que estén, pero por otro lado, amigos músiques con los que siempre estamos en contacto, como los integrantes de Kunyaza, nos fueron recomendando músicos. Hubo cuestiones que se fueron dando naturalmente y que no estaban tan resueltas como se nota ahora”, explica Casse.

-¿Notás algún rasgo distintivo a partir del trabajo realizado?

-Lo que se percibe es que se empieza a generar una mayor conciencia sobre la conjunción que puede haber entre el audio y el audiovisual. Se pueden trascender geografías. Y noto que de alguna u otra manera, se empieza a construir algo con artistas que ya piensan su idea desde un lugar más completo. Desde Broda, nos interesa que los artistas se piensen de esta manera, para visibilizarlos, y además para mostrar nuestro trabajo y entendernos también como artistas. Es algo que termina por elevar la escena, porque desde lo que cada uno aporta, construimos algo de nivel, sin egos y con una meta clara.

Hay otro rasgo de valía que agregar, y es que Broda integra a las músicas y los músicos elegidos con una formación musical que también eligen. Al respecto, Casse comenta que “pensamos en una backing band que acompañara a los músicos y cantantes. La primera experiencia fue muy buena. Cada cantante se encontró con músicos que les propusimos nosotros, y quedaron vinculados. Ahí también se genera algo muy interesante, porque continúa por fuera de las sesiones a partir de lo que entre ellos se produce. Durante el 13 y 14 de noviembre vamos a grabar la tercera temporada, con una tercer backing band compuesta mayormente por pibas. Y es algo que no deja de ser interesante para el espectador, que puede conocer a algunos de los músicos y llegar así a conocer a los demás”.

Broda no pide dinero a los artistas, sólo el derecho sobre las obras ejecutadas para monetizar a través de las visualizaciones en YouTube. De este modo, el proyecto invierte sobre sí mismo. Hoy se estrena la sesión de Brunella, cantante y compositora de Bombal. Identificada con el rhythm and blues, el hip hop, el rap, su primer disco parece venir pronto.