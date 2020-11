Medvedev ganó en París y llega afilado a Londres

El tenista Daniil Medvedev venció este domingo al alemán Alexander Zverev por 5-7, 6-4 y 6-1 y se adjudicó el Masters 1000 de París, el último certamen de esta jerarquía de la temporada. Para el jugador ruso es el primer título después de un año sin conquistas y el tercer torneo de Masters 1000 tras ganar en Shanghai y Cincinnati. Así se confirmó además como uno de los candidatos más firmes para el Masters de Londres, que se disputará la próxima semana entre los ocho mejores jugadores del ranking, entre los que estará el argentino Diego Schwartzman.

El ruso, quien irrumpió con fuerza en el tramo final de 2019, atravesó este año de manera irregular hasta de nuevo encontrarse en los últimos compases. Durante 2020 no había tenido buenos resultados y ni siquiera había llegado a una final. Por eso el desahogo tras la conquista. "Le lloraba a mi esposa. En realidad, no lloraba, solo me quejaba diciendo '¿Cómo, Dios mío? No tengo el nivel, ni siquiera llego a una final, estoy jugando muy mal'", reconoció durante la ceremonia de premiación, del que significó su octavo título como profesional.

La final pudo caer de cualquier lado hasta el desenlace del tercer parcial. Zverev se quedó el primer set con un único 'break', en el momento clave (7-5), pero Medvedev fue quien apretó al resto en el segundo set para igualar. En el tercero, el ruso entró mejor y con un 4 a 0 rápido sacó una ventaja indescontable, por lo que no tuvo más problemas para ser campeón.