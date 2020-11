El Congreso tendrá un verano con mucho trabajo

El Congreso no frenará su actividad durante el verano. El oficialismo buscará poner en discusión buena parte de la agenda legislativa que debió postergar debido a la pandemia. En ese marco, Página/12 pudo averiguar que la decisión del Ejecutivo es prorrogar las sesiones ordinarias hasta el final del año y luego convocar a sesiones extraordinarias para enero y febrero. Si bien el temario no está completamente definido, fuentes parlamentarias aseguran que la reforma tributaria, la ley del fuego, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la legalización del aborto y la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires serán puestas en debate.

“El temario lo iremos definiendo semana a semana”, explicó uno de los referentes del Frente de Todos en la Cámara baja y detalló: “Hay temas que quedaron pendientes que ocupan la centralidad de la agenda pública y que conocemos todos, pero hay otros temas como la ley de grooming que son urgentes y también van a ser puestas en debate”.

La prórroga del periodo de sesiones ordinarias le permitirá a ambas Cámaras seguir emitiendo dictámenes sin el límite que impone el reglamento para el período de sesiones ordinarias. En ese marco el oficialismo acelerará el trabajo en comisión para evitarle al Ejecutivo el envío de un temario extenso junto con la convocatoria a extraordinarias. Bajo esa lógica esta semana Diputados abordará algunos de los proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado, entre ellos la ley de etiquetado de alimentos y la reducción de la coparticipación de la Ciudad.

Grandes fortunas

El debate sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas sigue sin tener fecha de tratamiento y sus chances reales de convertirse en ley por ahora son escasas. La decisión del Poder Ejecutivo es priorizar la reforma tributaria y postergar el aporte solidario por única vez. Así las cosas, el tratamiento del proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner quedará postergado hasta que se conozca la letra chica del texto que está trabajando el Ministerio de Economía.



"El ministro (Martín) Guzmán prometió que en los próximos días enviará al Congreso una reforma tributaria. Queremos ver al menos el borrador de ese proyecto antes de avanzar con el gravamen a los grandes patrimonios. No queremos que se termine en un esquema incongruente o incompatible con la reforma", detallaron desde el bloque oficialista.

La negociación por la reforma tributaria no sólo incluye el aporte extraordinario, sino también el nuevo consenso fiscal y otros temas vinculados a la relación con los gobernadores. En todos los casos el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente del bloque, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, son los encargados de llevar adelante la articulación con los distintos representantes de los intereses provinciales para lograr un acuerdo.

Reforma Judicial

Otro de los temas pendientes de la agenda propuesta por el Ejecutivo para el año parlamentario es la reforma judicial. De hecho, el propio Alberto Fernández reclamó públicamente celeridad para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. "Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal", se quejó el Presidente. El pedido de Fernández por ahora no será satisfecho. La iniciativa no cuenta con los votos necesarios y el debate seguirá sin fecha a la espera de poder acercar posiciones con alguno de los bloques opositores.

"La oposición pregona la necesidad del diálogo político, pero no pone ningún papel sobre la mesa. Está claro que la Justicia, así como está, no funciona. Nos gustaría recibir de la oposición una propuesta en la que se nos diga qué cosas está dispuesta a reformar. Si presenta alguna alternativa estamos dispuestos a estudiarla", enfatizaron en los despachos peronistas de Diputados.

Desde el oficialismo aseguran que la demora también se debe a la fragmentación opositora. “No hay una oposición, hay varias y eso es un problema”, explicó ante Página/12 uno de los hombres encargados de tender puentes con los distintos sectores de Juntos por el Cambio.

Ley del fuego

El oficialismo quiere darle media sanción al proyecto que busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego. El texto impulsado por Máximo Kirchner cuenta con el aval de los bloques provinciales y un sector de la oposición. Por ahora, sólo Juntos por el Cambio manifestó su rechazo a la norma.



En paralelo, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja buscará también avanzar con la ley de humedales.

Reforma del Ministerio Público Fiscal

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado continuará esta semana con las reuniones para escuchar a los distintos expertos que fueron propuestos por el oficialismo y la oposición. Desde el Frente de Todos la decisión es lograr la medida sanción de la reforma que contempla tanto una modificación en la extensión del mandato como la refromulación de los requisitos para la aprobación del pliego del Procurador General.



En tanto, los senadores del oficialismo esperarán el dictamen no vinculante que elaborará el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, al cual el Presidente le encomendó el diseño de propuestas para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados a nivel nacional.

Aborto

La fecha del comienzo del tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un misterio. Sin embargo, en el bloque oficialista dan por descontado que la iniciativa será enviada por el Ejecutivo antes de que finalice el mes de noviembre.

En la Cámara baja, las diputadas que más pendientes están del tratamiento de la norma confiaron a Página/12 que el trámite no será extenso y señalaron que podría ser tratado en el recinto de Diputados antes de fin de año.