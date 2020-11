La ocupación de camas UTI bajó al 71 por ciento

“Debemos ser solidarios y responsables, aprendiendo a convivir con el virus”, dijo en conferencia este lunes el titular del Comité Operativo de Emergencia (COE), Francisco Aguilar. Sostuvo que la situación epidemiológica es estable, con tendencia de leve descenso, y la ocupación de camas es del 71 por ciento. En el momento de mayor cantidad de casos (casi 500 diarios), se había llegado hasta al 94 por ciento de ocupación, recordó.



De todas maneras, el médico recordó que la circulación viral continúa vigente.

Respecto a las reuniones familiares, se aclaró que se autorizaron en lugares abiertos y ventilados con un máximo de 10 personas. “Apelamos a la responsabilidad y al cuidado de cada uno de las personas”, expresó. Asimismo aclaró que las ceremonias religiosas continúan habilitados siempre bajo el cumplimento de los protocolos.

El presidente del COE, subrayó que el Gobierno reforzó el sistema sanitario y se cuenta con la cantidad de camas suficientes para afrontar un brote o una nueva ola pero “depende de nosotros que eso sea muy leve y que no sean olas como la que vivimos hace 30 días”. Hizo hincapié en la importancia en que las medidas de protección que “adoptemos como sociedad marcaran la diferencia entre salud y enfermedad; debemos ser solidarios, responsables y aprender a convivir con el virus adoptando las medidas que todos conocemos; no relajarse, no bajar la guardia, recordemos que el virus todavía está circulando entre nosotros”.

Por otra parte, anoche no había reporte diario de los casos de Covid 19 en la provincia. informó la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública persisten los problemas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) para la carga y cómputo de datos sobre casos de COVID-19. La información en el reporte diario de Nación, en tanto, indicaba que Salta había reportado 65 casos.

“Se estima que los inconvenientes se resolverán en los próximos días. No obstante, si los problemas persisten, se notificará solamente los casos nuevos hasta contar con la descarga de las bases del sistema”, indicó la provincia.

La vacuna a través de Seguridad de Nación

En el marco de una reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA en la que participó el vicegobernador Antonio Marocco junto al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, se anunció que las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Salta harán la coordinación logística de la vacuna contra el Covid-19.

En el encuentro virtual también participaron los vicegobernadores de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Rossi informó a los vicegobernadores que las Fuerzas Armadas van a poner todos los medios de transporte aéreos y terrestres disponibles para lograr que la vacuna llegue a la mayor cantidad de argentinos en el menor tiempo posible.

En cada provincia serán los gobiernos locales los encargados de articular, en un trabajo coordinado con Nación, la distribución a los distintos municipios.

Asimismo, el ministro de Defensa nacional destacó el trabajo realizado por el Ejército en la pandemia con más de 27 mil actividades realizadas en todo el país y brindó algunos detalles del recientemente creado FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

A su turno, Marocco destacó el despliegue del Ministerio de Defensa de la Nación junto a la provincia para atender desde principio de año la emergencia social y sanitaria del norte salteño. Además, el vicegobernador aseguró que el Gobierno robusteció el sistema de salud pública para combatir la pandemia y que en diciembre estará listo para trabajar con las Fuerzas Armadas en la logística, distribución y aplicación de la vacuna.