Revivir el radioteatro en pandemia y como una herramienta pedagógica

A causa de la pandemia, la radio volvió a escena como una herramienta pedagógica. Muchas experiencias que se escucharon a lo largo de estos meses así lo demuestran y nos hicieron rememorar la historia de la conocida Radio Sutatenza, una emisora colombiana que emitió programas educativos y culturales entre 1947 y 1989 y que dio paso a la concepción de la radio con un sentido comunitario.

Ese fue el caso de los futuros profesores de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº 6014 del departamento La Candelaria, quienes desarrollaron distintos radioteatros para enseñar en sus residencias y como trabajos finales de cursada.

La directora del establecimiento, Elizabeth Nadal contó a Salta/12 que desde el instituto se buscaron alternativas para seguir con el aprendizaje desde otros formatos dado que no contaban con una buena conectividad o señal telefónica tras la suspensión de las clases presenciales. Es por eso que se buscó recuperar el trabajo interdisciplinario en donde se pudieran desarrollar expresiones que hacen a la oralidad y la escritura.

En las elecciones finales para los trabajos, primero se optó por las obras de teatros y después se definió que sean adaptadas al medio radial. La decisión tomó mayor fuerza cuando se la introdujo en el contexto local en el que La Candelaria es una localidad rural que no tiene una conexión a Internet óptima.

Nadal dijo que "la radio es un medio de comunicación que llega donde la conectividad y la señal de teléfono no lo hacen". Es por eso que el grupo de alumnos de cuarto año de la carrera la recuperó como un instrumento educativo. En el departamento su utilización no fue solamente en radio teatros, sino que se transmitieron clases para los distintos niveles educativos.

La docente Luciana Frías señaló que al ser una zona rural la radio tiene un alcance mayor, y al tratarse de un taller de teatro, una asignatura muy corporal que requiere de cierta presencialidad, se les ocurrió esta puesta en escena a través del radioteatro. “De esta manera pudimos aplicar técnicas vocales y usar el cuerpo como instrumento de expresión", dijo la docente. Agregó que introducirse en el arte del teatro los sensibiliza como futuros profesionales y "es importante que aprendan a expresarse para poder dar lo mejor en el aula".

Nadal destacó también que a partir de éste trabajo “se pudo ejercitar la oralidad. La palabra imaginada, que te adentra a cada escena, la creatividad expresiva, la participación y el trabajo en grupo. La actividad artística, como el radioteatro genera esa facilidad para vincularse que se necesita tanto en la enseñanza”.



Contó que al ser una localidad pequeña "donde nos conocemos todos" se tuvo un gran apoyo de la comunidad en el trabajo previo a la grabación y edición de los audios. Desde las emisoras les dieron la posibilidad a los estudiantes de llevar adelante capacitaciones de expresión corporal y vocalización y locución.



La zona reúne a casi 300 mil habitantes, pero "la mayoría se mueve constantemente porque son trajadores rurales", explicó la directora. Por eso dijo que la radio también funciona como un nexo entre las familias itinerantes. En la institución están presentes estudiantes de las localidades de La Candelaria, El Tala, El Jardín, Rosario de la Frontera, Metán y la provincia de Tucumán.



La radio "se ha potenciado como medio educativo y de comunicación y eso es muy importante sobre todo en la zona nuestra", dijo Nadal. Además, se mostró agradecida por las repercusiones que se logró en la provincia donde se valoró el trabajo realizado. Aclaró que a veces queda invisibilizado mucho trabajo del interior no porque no se quiera compartir sino porque a veces no se cuentan con los recursos para difundirlo.

Los radioteatros, como La Celestina o Amor de don Perliplin, salieron en vivo por la Radio Fm del jardín 90.7 de la localidad El Jardín con alcance a todo el departamento La Candelaria y por Fm Portal de la localidad El Tala. También se pueden escuchar en la página del Facebook del Instituto 6014.



Variedad de dictado

Con la suspensión de las clases presenciales, las zonas rurales fueron las más afectadas para el aprendizaje dado que no se cuenta con un real acceso a la conectividad. Desde el instituto que dirige Nadal tuvieron que optar por otras modalidades de dictado además de la radio.

"Cuando se puede la virtualidad los estudiantes tienen un sitio institucional donde descargan la información", contó la directora quien explicó que el acceso al sitio no consume datos móviles. Otras de las modalidades fueron los "puentes", en donde docentes o alumnos bajaban la información y la acercaban a quienes no tenían conectividad ni recursos materiales para proceder a la descarga.

Otra también tuvo que ver con la ayuda de los funcionarios municipales, que al tener la posibilidad de desplazarse a mayores distancias llevaban las tareas a los distintos lugares.

Más allá de todas las alternativas que fueron surgiendo aún existió una merma en el número de ingresantes de este año. De los 407 inscriptos, un 25% dejó de cursar. No obstante, Nadal espera recuperar la matrícula que no asistió porque la idea es que "nadie se quede sin clases". En ese plano destacó que ayudó mucho que se haya potenciado el acompañamiento entre docentes y alumnos con el apoyo municipal.