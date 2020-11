Alberto Fernández, sobre la mesa de enlace militar: "Son personajes de otro tiempo"

El presidente Alberto Fernández remarcó que los oficiales retirados que pretenden formar una mesa de enlace militar -con el objetivo de hacer lobby e incidir sobre las políticas de seguridad- son "personajes de otro tiempo".

La declaración de Fernández tiene lugar luego de que un grupo de jefes militares y de fuerzas de seguridad retirados encabezados por el general Ernesto Bossi presentaron la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", que buscan que se vea como algo similar a la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias, con la intención de expresar opiniones públicas sobre las políticas de defensa. El jefe de Estado dejó en claro que actualmente, quienes conducen a las Fuerzas Armadas son "oficiales de la democracia".



Por su parte, en declaraciones radiales, el jefe de Estado también ponderó la asunción de Luis Arce en Bolivia. “Es importante que se haya recuperado la democracia, más importante que tener un aliado”, dijo Fernández, para quien “ahora se respetan las libertades y lo que decide el pueblo”.

"Con el nuevo presidente tenemos miradas comunes sobre el continente y el mundo. Lo mas importante es recuperar la democracia. En Bolivia habían asaltado el poder y pusieron en peligro la vida de Evo y de García Linera. Obviamente hay más coincidencias con este gobierno que con el anterior”, agregó.



A su vez, hizo referencia a su estado de salud, mientras transcurre el aislamiento preventivo de 48 horas, después de haber estado en contacto con Gustavo Béliz, a quien le dio positivo de coronavirus. Remarcó que no está expuesto en sus salidas, dado que “hay colaboradores que me asisten con alcohol en gel”. Y afirmó en diálogo con Radio Con Vos: "Soy todo lo cuidadoso que puedo ser. El problema no está superado, no hay que relajarse, el riesgo existe”.

En cuanto a la vacuna, dijo que "queremos que cuando salgan las vacunas el país las reciba, por eso negociamos con todos, cuanto antes la tengamos, mejor". Se mostró sorpendido por el debate sobre la calidad y fijo que "todos los que producen son instituciones respetable, se habla con mucha liviandad que asombra. La efectividad de Pfizer es similar a la de los rusos". El Presidente manifestó su deseo de que "queremos la vacuna cuantos antes para que los argentinos no padezcan más esta pandemia".

Otras definiciones del Presidente

El debate por el aborto

Fernández consideó que el proyecto por la despenalización del aborto ingresará antes del fin del período ordinario al Congreso. "Hay que acercar posiciones, se mezclan cuestiones religiosas, dilemas morales, y eso lo respeto. La principal causa de muerte entre mujeres son los abortos mal practicados porque son ilegales. Quisiera que se discuta desde el punto de vista de la salud pública", dijo.

"Que se legalice el aborto no quiere decir que sea obligatorio. El aborto no puede ser castigado en determinadas condiciones, desde ya no se puede hacer un aborto a los cinco meses de gestación. Quiero un debate repetuoso, es un problema que hay que resolver, está visto que la penalización no sirve. Lo dije en campaña y me comprometí en campaña. Esta posición no implica descalificar otras posiciones", añadió, y recordó que "cuando este tema no estaba en agenda ni en debate, lo hablaba en la cátedra en la Facultad de Derecho".

Consideró que "es absolutamente inútil seguir castigándolo" y dijo que confía en que "haya un debate sano y franco". "Esto no es religioso", completó.

El FMI

Respecto de la negociación con el FMI, comentó que su equipo económico le manifestó a la comitiva del Fondo "las dificultades del país como para hacer reformas estructurales, hay jubilados que ganan poco, trabajo informal, 40 por ciento de pobres”. Por su parte, Fernández destacó que la misión del Fondo “sabe que viene a un país con un presidente que piensa esto” y que “cuando el programa lo hace el Fondo, la Argentina sufre”.

En el plano económico se mostró “absolutamente optimista”. "Hay una continua inyección de desánimo por la pandemia, nos tenemos que poner de pie, creciendo, con inversiones. Hemos destinado 1,2 billones de pesos para obras públicas”, mencionó, al tiempo que subrayó que “recibimos un país en terapia intensiva. Sobre llovido, mojado, por el coronavirus, ahora tenemos que trabajar juntos”. Además, resaltó la ayuda social en estos meses y afirmó que “esperamos el año que viene una economía que crezca y que no reclame ayuda urgente del Estado. Vamos a auxiliar a los que lo necesiten. Tenemos un completo diagnóstico de los sectores que precisan ayuda e iremos ordenando”.



Tarifas y grandes fortunas

Sobre las tarifas, estimó que "deben corregirse, pero no deben corregirse del modo en que se hizo antes. Hay que pagar un precio justo, no el que el convenga al inversor. Hay que trabajar con esa lógica". Subrayó que "no va a haber más tarifas dolarizadas", y ene se sentido contó que, "el Estado dio la AUH y los ATP y con eso tenemos información de los sectores más necesitados que pueden precisar tarifa social y de los que pueden pagar un incremento razonable".

Contó que el impuesto a las grandes fortunas sigue en preparación por parte del diputado Máximo Kirchner. "Ojalá lo tengamos pronto, nos ayudaría mucho desde el punto de vista fiscal".

Fernández se refirió a su relación con los gremios. "Hay una relación normal con la CGT y con la CTA, los que trabajan forman parte de este gobierno. Todos tenemos un destino común". Aseguró que "está muy bien que la CGT se preocupe por eso que trabajan, Daer sabe que hay un presidente cuyo primer objetivo es terminar con el hambre y la pobreza y para eso hay que crear trabajo".

Reforma jubilatoria

Sobre la nueva fórmula previsional, deslindó las críticas de la oposición. "Se quejan y se olvidan de lo que hizo Macri". Dijo que se vuelve a "la fórmula de los años de Cristina, cuando los jubilados mejoraron sus ingreso y funciona de forma sostible, mira cómo aumentan los salarios y los ingresos fiscales".

Cambios de gabinete y Rafecas

En otro orden, el Presidente descartó más cambios de gabinete y ponderó a la saliente ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa. "Hizo un trabajo excelente en proyectos habitacionales, actuó en relación al Procrear. Tengo el más alto concepto de ella y por el trabajo que hizo, no es de esos trabajos que lucen, pero trabajar en un ministerio que no existía es algo enorme".

También reafirmó que Daniel Rafecas "sigue siendo mi candidato" par la Procuración. "Lo conozco hace muchos años y creo que es un gran candidato", apuntó.

Cannabis y la despenalización

Respecto de si el uso del cannabis con fines medicinales abre la puerta a la despenalización de las drogas, consideró que "penalizar el cannabis no tiene sentido" y que la legalización "es un debate pendiente".

Recordó que "el caso Bazterrica dice que la tenencia no es delito y la policía hace estadísticas a partir de casos de chicos con un porro, eso es una falacia, el narcotráfico es otra cosa, y va más allá de la marihuana, tiene que ver con la cocaína, con drogas sintéticas y que causan daños enormes".