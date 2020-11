“Gangs of London”, la mafia vuelve a la escena

Londres a la inversa. No hay niebla, ni colectivos de dos pisos, tampoco se divisa el Big Ben, ni el Támesis. Sin embargo, la apertura de Gangs of London (STARZPLAY) deja en claro los propósitos de esta ficción sobre el crimen organizado en la capital inglesa. Se trata de una postal aérea y noctámbula sacudida por un cuerpo prendido fuego a lo bonzo. “Es una visión retorcida de la ciudad. Es la perspectiva de alguien que se encuentra en una situación en la que nunca nadie querría estar. Es muy bella y brutal. Sienta las bases de lo que se verá en toda la serie”, describe Sope Dirisu, entrevistado por Página/12, uno de los protagonistas de la exitosa producción de Sky Studios.

La primera temporada de Gangs of London está compuesta de nueve episodios y toma como punto de partida el inesperado asesinato de un capo criminal. Finn Wallace (Colm Meaney a pura tonada irlandesa) había sabido manejar el negocio por fuera de la ley y propuesto una fructífera alianza entre las diversas bandas. Por cuestiones de linaje y tradición, su hijo (Joe Cole) es el heredero natural para el puesto. Sean debe demostrar que puede estar al mando, manejar su temperamento y vengarse de quien haya ordenado el golpe contra su padre. Si bien los rusos generan muchas dudas, todas las facciones pretenden sacar partido de este nuevo estado –kurdos, paquistaníes, gitanos, entre otras organizaciones formadas por inmigrantes-. En medio de este trance aparece Elliot Finch (Sope Dirisu), un duro que irá escalando posiciones a las piñas y generando recelos en el círculo íntimo del clan Wallace. “Transformarse en alguien más es evadirse de él mismo. Se mete muy profundo en este personaje que va creando porque quiere destruir ese pasado del que no puede escapar”, cuenta Dirisu.

Gangs of London, concebida por Gareth Evans (The Raid) junto a su habitual colaborador Matt Flannery, se monta sin escrúpulos al canon de relatos de mafia. El mayor logro es su composición visual delineada en cada plano. Además está la presencia de Joe Cole, quien en Peaky Blinders interpretó a uno de los malogrados hermanos Shelby. Su personaje, en este caso, tiene algo de Michael y Sonny Corleone. ¿Y de de Dirisu? “Elliot Finch quiere ser el Consiglieri”, asegura. Un Tom Hagen, vale aclarar, que además de dar recomendaciones revienta huesos. Ahí está la pelea que convierte un pub en un auténtico baile salvaje. “Yo imaginaba que esto iba a ser importante pero confieso que no estaba listo para las secuencias visuales. Me sorprendí de lo bellas, bien ejecutadas y lo atrapantes que son. Es una paleta que te deslumbra.”, apunta Dirisu.

-Se nota que Elliot Finch es uno de esos personajes con un pasado turbio y que se irá develando de a poco. ¿Cómo lo construyó?

-Tuve que hacer mucha investigación del bajo mundo criminal. Además de los guiones leí siete libros sobre personas que se infiltran en estas organizaciones. Elliot no está allí solamente para representar al bien o al mal, está buscando algo dentro de sí mismo.

-¿Y qué busca Elliot de su relación con Sean?

- Una oportunidad. Sabe que de escalar en esta organización criminal, también asciende en lo moral. Si hace su trabajo se vuelve mejor sujeto pero para hacerlo tiene que hacer cosas muy sucias. Sean es otro escalón más. Elliot es mucho más que alguien que está en la barricada.

-¿Qué le depara el futuro a Elliot?

-Solo siéntense y ya lo verán.

Programados

* Este jueves a las 22 Europa Europa estrenará La niña de la selva. La miniserie está basada en el libro autobiográfico de Sabine Kuegler. En sus dos episodios se narra su infancia en un rincón remoto de la selva de Papúa occidental. Cosas que hacen los padres lingüistas, forjar un hogar junto a una tribu con idioma indescifrable y ritos algo chocantes para el ojo occidental.

* HBO le dice adiós a The Outsider. Hace algunas semanas se había anunciado la continuación de la ficción policíaca y de horror sobrenatural basada en una novela de Stephen King. Incluso el escritor le dio la venia al primer guion de este nuevo arco. La hipotética segunda temporada ahora debe buscar una nueva señal.

* Arnold Schwarzenegger está de vuelta. Protagonizará una aventura de espías internacionales creada por Nick Santora (Scorpion) con lugar asegurado por Netflix. Sería el primer papel regular en una serie para el austríaco. Por otro lado, el ex Gobernator de California y fisicoculturista también se anotó en Outrider de Amazon, un western situado en la Oklahoma a fines del siglo XIX. Allí encarnará a un alguacil que debe localizar a un forajido mítico.

El personaje:

Kilgrave de Jessica Jones (David Tennant). La capacidad de controlar la mente de los demás lo volvió un supervillano antológico del universo Marvel. Si se esforzara podría ser el más poderoso de todos los malos. Manipulador, sociópata, atemorizante y endiabladamente inteligente, al tipo le basta dar una orden para que quien la escuche le obedezca. No necesita de golpes, tampoco de armas ni siquiera de chasquear los dedos como Thanos. Simplemente pedir que le hagan caso.