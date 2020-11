Negar la muerte

Domingo. 212 muertos por el fuego en Córdoba. Ya son 212 los fallecidos por los incendios en el norte del Valle de Punilla. Las llamas arrasaron con las poblaciones de El carrizal y Escobas y siguen hacia Copacabana. Los familiares de los sobrevivientes no pueden acercarse a los cuerpos de sus deudos debido a que en muchos casos están en zonas aún peligrosas. Pobladores de pueblos vecinos reclaman ayuda porque el viento sigue soplando y los bomberos voluntarios que están en el lugar, con autobombas y camiones cisterna, no consiguen doblegar las llamas.

“No, mamá, pero no son todos muertos de ayer: ayer los contabilizaron. Si a algunos el fuego ya los había quemado la semana pasada”.

Lunes. Tragedia frente a las costas de Bahía Blanca: 349 muertos. El hundimiento de un barco que transportaba turistas que venían de Tierra del Fuego e iban hacia Punta del Este provocó anoche la muerte de al menos 349 personas y la desaparición de otras 15. El crucero de la empresa... chocó contra un buque pesquero y el daño en el casco provocó la tragedia. La fuerte tormenta que azota la zona ha entorpecido las tareas de rescate, que todavía continúan activas. La temperatura del agua oscila entre los 6 y los 8 grados, por lo que los equipos de salvamento no tienen muchas esperanzas de encontrar con vida al resto de los supervivientes al naufragio.

“Yo espero que encuentren vivos a los que faltan, pero tampoco son tantos. ¿Vos sabés cuántas personas mueren anualmente por la gripe en Argentina?”.

Martes. Salta. Dos enfermeros fueron detenidos ayer, acusados de más de 279 asesinatos de pacientes. Los crímenes se habrían cometido en uno de los más emblemáticos hospitales públicos y en una de las principales clínicas privadas de la capital de la Provincia, a través de un aumento en las dosis de morfina prescriptas. Las autoridades revisan las fichas de los pacientes que fueron tratados en los profusos turnos de estos profesionales que con una inyección los hacían emprender "el viaje". Los dos enfermeros confesaron su práctica, aunque alegaron haberla cometido "por piedad". Anoche, familiares de fallecidos en ambos nosocomios durante el año pasado hicieron guardia en la puerta para reclamar el esclarecimiento de los decesos de sus parientes. El país está conmocionado con los primeros datos de estos crímenes y el horror crece a medida que se difunden más detalles de este caso, que asombra no solamente a la opinión pública sino a las autoridades de las instituciones, al gobierno y a los colegas de los acusados.

“Pero si muertes así hubo siempre, lo que pasa es que como no venían todas juntas nadie se enteraba”.

Miércoles. Santiago del Estero. Masacre en la Marcha de los bombos. Un hombre armado con una metralladora abrió fuego frente a una multitud que disfrutaba de un show musical en el Parque Francisco de Aguirre. Ocurrió hace pocas horas, durante la tradicional celebración de la fundación de la Ciudad. Los investigadores y la policía intentan determinar la cantidad de fallecidos que según versiones no oficiales sería de 348 personas, entre muertos de bala y ahogados tras una avalancha después del ataque. Luego de tirotearse con la policía, el agresor habría sido abatido. Se desconoce su identidad y, en consecuencia, los motivos de su furia.

"Ahora seguro suspenden los festivales folclóricos, ¿Y los técnicos de sonido? ¿Y el que vende hamburguesas? ¿De qué van a vivir? Porque ojo que no se te muera más gente de hambre por la parálisis del sector que asesinada a punta de metralla en un festival...”.

Jueves: Último momento. Tragedia en La Pampa. Un avión se estrelló en el centro de Santa Rosa. Repetimos. Último momento. Un avión, al parecer repleto de pasajeros, cayó sobre la Municipalidad de Santa Rosa y provocó graves daños en el edificio. Los bomberos y la policía están trabajando en el lugar, pero por el momento no adelantaron el número de muertos ni de heridos, aunque de forma extraoficial se habla de al menos 251 fallecidos. El hecho sucedió hace apenas dos horas cuando un avión surcó el cielo a máxima velocidad e impactó contra el edificio municipal. Se desconoce el origen del accidente pero los investigadores no descartan que haya sido un atentado. Testigos aseguran que la aeronave no estaba prendida fuego cuando cayó. En minutos, ampliaremos la información.

“Es terrible, pero nosotros desde acá abajo qué podemos hacer... ¿Rezar? Yo no creo en dios”.

Viernes: Duelo nacional por los muertos de la ruta 40. Fueron 264 los muertos por el impresionante derrumbe de parte de la montaña en el kilómetro 2065 de la ruta 40 que une Bariloche con Villa La Angostura. Las imágenes del celular de un sobreviviente que filmó la caída de la masa de piedra y tierra han recorrido el mundo. El desbarranco de bloques de montaña sobre la ruta se debe a las intensas nevadas, las más importantes registradas en la región desde 1994.

“No podés cerrar una ruta por miedo a un derrumbe si nunca hubo un derrumbe. ¿Entendés lo que te digo, man? ¿Yo tengo la culpa? ¿Como decretaron la cuarentena demasiado temprano ahora me tengo que quedar en mi casa encerrado?”

Sábado: Investigan las muertes en Balneario San Andrés. Profunda consternación en las localidades vecinas a este pueblo costero de la provincia de Río Negro luego de que, el jueves pasado, un transportista descubriera cuerpos tirados en las calles. Según dijo el hombre, que pidió no fuera revelada su identidad, al entrar al pueblo de 262 habitantes lo sorprendió el silencio. Sólo se oía, a lo lejos, el ruido de la rompiente. El panorama se completaba con un paisaje estremecedor: “Cadáveres de hombres y mujeres, algunos chicos, tirados en el piso, mutilados como si un animal los hubiera atacado”. Luego de la intervención del Gobierno Nacional, agentes de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura ya recorren las calles de Balneario San Andrés. Las autoridades del departamento de Adolfo Alsina emitieron un mensaje de tranquilidad a la población informando que la situación estaba controlada. Sin embargo, los pobladores vecinos decidieron armar guardias diurnas y nocturnas fuertemente armados por el temor a los ataques de lo que llaman “una criatura feroz” que habría causado las muertes. Lo describieron como un animal con aspecto de gran tigre que podía erguirse y pararse en dos patas y al hacerlo llegaba a medir unos tres metros, aunque no pudieron mostrar fotos ni filmaciones de sus dichos. Al respecto y hasta no tener certezas, fuentes oficiales prefirieron no hacer comentarios para “no generar pánico” en el resto de la población.

“Es muy raro todo eso. ¿Será verdad?”

Domingo: Otras 129 personas murieron y 5645 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 35.436 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.310.491 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo por la noche el Ministerio de Salud.

*A partir de una idea del biólogo Alberto Kornblihtt. Las noticias son absolutamente falsas. El número de muertos corresponde a los fallecidos diarios de la última semana debido al coronavirus.