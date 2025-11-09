“Antes sembrábamos sin saber si se vendía o no. Ahora primero preguntamos qué necesitan comer”. La frase es de Luis Pérez, referente de la Asociación 1610 de Florencio Varela que nuclea a 14 productores de frutas y verduras varelenses, y resume sin eufemismos cómo cambió el modo de producir alimentos en uno de los epicentros frutilleros de la Argentina. La provincia de Buenos Aires, y especialmente este distrito del sur del conurbano bonaerense, se convirtió en el corazón de la producción de frutillas del país, aunque el contexto nacional actual impone límites, reconfigura estrategias y achica márgenes para que este cordón de cientos de productores pueda sostenerse en pie. Si antes sembraban para tener un mayor stock, hoy en día todo es más calculado y atado a los recursos disponibles a pesar de un leve repunte de las exportaciones a las que definen como "ficticias".

Florencio Varela concentra el 90 por ciento de la producción de frutillas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Sur, y se sostiene como la principal referencia dentro de un mapa nacional donde la provincia de Buenos Aires representa el 37 por ciento del total cultivado, según dio a conocer el gobierno bonaerense. Las condiciones del suelo -fértil, con buena retención hídrica- y el clima templado, con estaciones bien marcadas, permiten que las frutillas tengan allí una calidad distintiva. La afirmación no es gratuita: “La provincia de Buenos Aires es la principal productora de frutillas del país y Florencio Varela el distrito de mayor producción dentro de la provincia. Y no es solamente el volumen: en nuestra provincia tenemos las mejores frutillas del país, con una calidad distinguida”, aseguró el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, durante la última Fiesta de la Frutilla 2025.

La cosecha principal se extiende de septiembre a diciembre. Y durante esos meses, el Mercado Central de Buenos Aires se abastece casi exclusivamente con fruta bonaerense. En octubre, el precio mayorista promedio fue de 3.182 pesos por kilo. Si bien ese valor se mantuvo estable respecto de 2024, en términos reales sigue siendo el segundo más bajo de los últimos cinco años, lo que refleja una sobreoferta local y una rentabilidad limitada.

Exportar más, ganar menos

Aunque las exportaciones mostraron una recuperación parcial en los primeros nueve meses de 2025, los datos oficiales confirman que el sector aún no logra alcanzar los niveles previos a la crisis iniciada en 2024. Entre enero y septiembre de este año, las ventas al exterior totalizaron 4.185 millones de dólares, un aumento interanual del 35 por ciento, impulsado principalmente por el crecimiento del 33 por ciento en frutilla congelada y un sorprendente 79 por ciento en frutilla preparada. Sin embargo, los volúmenes exportados todavía se ubican por debajo del trienio 2021-2023.

Esto se sustenta en que la producción nacional de frutilla se mantiene relativamente estable en torno a las 45.000 a 50.000 toneladas anuales durante el último periodo, pero su desempeño en el mercado externo refleja los vaivenes de la economía argentina. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 9.258 millones de dólares y escalaron a 10.586 millones en 2022, con un crecimiento sostenido. El pico se dio en 2023, con ventas por 11.534 millones, en gran parte gracias a la frutilla congelada.

Sin embargo, en 2024, aunque el valor exportado creció hasta los 12.552 millones de dólares, impulsado por un repunte del 4 por ciento en volumen de frutilla congelada, el panorama comenzó a mostrar signos de desaceleración. Este año, los datos acumulados hasta septiembre muestran exportaciones por apenas 4.185 millones de dólares. Si bien esto representa la mejora del 35 por ciento mencionada previamente frente al mismo período de 2024, los niveles aún están por debajo de los ciclos 2021-2023.

La apertura indiscriminada de importaciones, el aumento de tarifas y la falta de crédito afectaron especialmente a las economías regionales. Dino Altamirano, productor agroecológico de Florencio Varela, lo explica sin vueltas en diálogo con Buenos Aires/12: “Este año estamos teniendo dificultades para sostenernos con la regularidad de las ventas. Todo es en dólares: insumos, alquileres, y por eso bajó bastante la producción. Hoy tenemos una hectárea menos que el año pasado y en algunos casos dos hectáreas menos por productor porque nos tuvimos que ajustar".

El testimonio de Dino se entrelaza con los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario, que indican que, si bien hubo un leve aumento del área cultivada, alrededor de 550 hectáreas en la provincia, aún se encuentra por debajo de los niveles previos a 2023. A esto se suma un dato clave que muestra que, aunque Argentina ocupa el segundo lugar en producción de frutilla en Sudamérica después de Brasil, representa apenas el 0,4 por ciento del mercado global.

Territorio fértil, terreno desigual

Eva Martha, también productora de la Asociación 1610, suma una dimensión estructural: “La frutilla necesita tierra nueva, tierra virgen. Donde se hace frutilla tres años seguidos, al cuarto ya no rinde igual. Por eso tenemos que rotar, buscar otros campos, pero cada vez hay menos”. El crecimiento poblacional en zonas como Varela empuja a los productores hacia áreas más alejadas, como Ruta 6 o San Vicente, encareciendo costos y dificultando la logística.

Además de la presión sobre la tierra, la falta de políticas de acceso a la propiedad rural es una limitación estructural. “Sería fundamental regularizar los alquileres y poder acceder a tierra propia. No queremos que nos regalen, pero sí créditos blandos. Con este gobierno de Milei no hubo ningún avance porque ni nos conoce, pero con los anteriores, si bien hubo charlas, tampoco se pudo”, remarca Altamirano.

En el último tiempo, la agrupación desarrolló canales de venta directa como ferias, nodos de consumidores y envíos a provincias como Córdoba o destinos turísticos como Mar del Plata. La Asociación también participa en la Feria de Agronomía de Buenos Aires, donde sus productos agroecológicos son ofrecidos sin intermediarios. El objetivo es eliminar eslabones en la cadena de comercialización y garantizar precios justos tanto para el productor como para el consumidor.

“Cambió la gente, cambiaron los productores. La situación económica influye. Producir frutillas cuesta, es caro. Hay que atenderlas todos los días por al menos ocho meses”, cuenta Luis Pérez. La política económica nacional -basada en el recorte del gasto público, liberalización comercial y eliminación de programas de asistencia- generó un nuevo escenario. “A nosotros nos afecta directamente. Abrir las importaciones y traer tomate de los países vecinos para competir con nosotros es una locura, y ni hablar con la frutilla que no es un producto de primera necesidad”, advierte Altamirano.

La eliminación del acompañamiento técnico también impactó: “Antes el INTA nos mandaba técnicos para ayudarnos con agroecología. Hoy ya no, creemos por los recortes nacionales. Solo contamos con el apoyo de la universidad, municipio y del gobierno bonaerense. Del Estado nacional, nada”, resume Eva. Sin asesoramiento ni infraestructura adecuada, sostener prácticas sustentables como la agroecología se vuelve una tarea titánica para los productores.

Leocadia Barca Ramos, otra productora del distrito, aporta una reflexión similar: “La frutilla necesita de muchas proteínas, de una tierra sana. Y ahora, como está la cosa en el país, es difícil producir. Pero hay que seguir y buscarle la forma porque si te frenás en lo negativo te fundís”.

De la crisis a la comunidad

La Asociación 1610 se formó en 2009, nombrada así por la calle donde viven un grupo de vecinos productores que, ese año, sufrieron una tormenta con fuertes vientos que arrasó con sus cosechas. A partir de ese episodio buscaron la forma de obtener representación para recibir ayuda y también dejar el individualismo para convertirse en una comunidad productora. Fue así que con ayuda del INTA pudieron establecerse como asociación. “Fue como dice la canción de Alejandro Lerner: volver a empezar. Sin embargo, construimos una comunidad sólida con mucha empatía y en la que nos ayudamos mucho”, recuerda Luis Pérez.

Dieciséis años más tarde la adversidad volvió a aparecer con fuerza, pero las formas de organización solidaria que fueron construyendo, hoy son una suerte de salvavidas. La Asociación 1610 estableció un modelo de fijación de precios colectivos, en el que participan productores, fleteros y nodos de consumo. Se realiza una asamblea cada tres meses, donde se define en conjunto el precio justo para cada eslabón de la cadena. “Una vez que hacemos la pizarra con los precios, no se toca más”, dice con orgullo Pérez.

El sistema incluye venta directa en ferias, entregas en instituciones como hospitales y también el intercambio de mercadería por ropa u otros bienes. “Tratamos de vender bajo precio para poder sostenernos. Hay familias que pagan más de un millón y medio de luz. Así no se puede”, describe Altamirano.

Más allá de lo económico, la coyuntura actual impacta también en lo emocional. “Estamos mal económicamente y emocionalmente, por las barbaridades que salen desde la Casa de Gobierno. La gente joven empieza a repetir discursos de odio. A nosotros nos duele, pero seguimos”, lamenta Altamirano, que lleva más de dos décadas en el rubro y, que en el trayecto decidió hacerse cargo de una familia con cinco niños con discapacidad.

Pese a las dificultades, los productores se resisten a abandonar la actividad. “La frutilla de Florencio Varela es la más dulzona. Los camiones que vienen desde otras provincias nos lo dicen”, cuenta Eva. Esa dulzura no se explica solo por el suelo fértil o el clima adecuado, sino también por una historia de trabajo familiar, de conocimiento transmitido y de resistencia cotidiana.

En ese punto, la Fiesta de la Frutilla realizada en octubre fue mucho más que un evento cultural. Los productores coinciden en que fue una forma de visibilizar una identidad productiva, de reafirmar un modelo de agricultura familiar y de poner en valor una cadena que emplea a cientos de familias.

Pero la alerta está encendida. Como señaló Javier Rodríguez, ministro provincial, “Este es un evento que sirve para visibilizar la producción, pero también para fomentar el turismo y la cultura. La decisión política del intendente Watson y del gobernador Axel Kicillof está en trabajar para generar más producción y oportunidades”. Esa afirmación contrasta con un panorama nacional donde las economías regionales parecen estar libradas a su suerte.

