Casación confirmó el sobreseimiento de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos

Luego de tres años y dos meses, Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza fueron sobreseídos de los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, tal como lo determinó la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Riggi, Gemignani y Catucci, en un fallo unánime. "Estoy contento y aliviado, si bien en última instancia no íbamos a ir presos por esto porque no había forma de que en un juicio prosperara esta acusación, la verdad es que no me gustaba nada la idea de ir a juicio, fueron tres años de idas y vueltas pero hubo cordura y en el fallo dieron cuenta del armado tan subjetivo que hicieron jueces y fiscales", dijo Medone a Página12, y destacó el acompañamiento de sus compañeros.

"La Red Nacional de Medios Alternativos, CORREPI y el SiPreBA, nos hemos cansado de demostrar lo evidente de la inocencia de los compañeros, resulta que ahora sí, la justicia entiende que el juez Martínez Di Giorgi y la jueza Capuchetti actuaron con arbitrariedad al hacer caso a las palabras del fiscal Moldes, quien, con evidente interés político de las detenciones, pretendió usar la causa para dar un ejemplo público de lo que le pasa a quienes salimos a la calle a visibilizar el accionar policial", dijeron las organizaciones. "Un evidente mensaje judicial, en un contexto en el que la Alianza Cambiemos, con Patricia Bullrich a la cabeza, pretendía doblegar a través del miedo a quienes denunciábamos la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado", agregaron. El caso de Medone y Mourenza había sido publicado desde su inicio por Página12, y esta sentencia de Casación se encamina a ser emblemática contra la criminalización de la protesta social y de la tarea de la cobertura periodística de la misma.

Los jueces de Casación destacaron las mismas cosas que la defensa señaló desde el comienzo de la causa. "Para la Policía de la Ciudad, que el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta intenta mostrar una y otra vez como una fuerza 'inteligente y limpia', los comunicadores fueron detenidos dos veces, una en Plaza de Mayo, donde habrían cometido el ilícito de tirar vallas, piedras, molotov y varias cosas más y otra, dos horas después, en Avenida de Mayo y San José, donde efectivamente fueron detenidos". Sin embargo, todas las imágenes y videos no sólo concuerdan con la declaración inicial de los comunicadores, sino que allí mismo se los ve realizando la cobertura que estaba siendo trasmitida en vivo por Antena Negra Tv, muy lejos de los sucesos de Plaza de Mayo, cuando fueron atacados por los policías.

El fallo, además de probar la inocencia de Medone y Mourenza, acredita la arbitrariedad de las detenciones y el posterior armado de causas. "Gracias al trabajo en conjunto de CORREPI, la RNMA y el SiPreBA, esta vez se pudo desarmar, pero que, muchas veces, tienen efecto y logran el objetivo de perseguir judicialmente a lxs militantes sociales", indicaron. A criterio de ellos, "las causas armadas son moneda corriente de todos los estados capitalistas y que desarmarlas y visibilizarlas es una tarea más que debemos tomarnos para que cada vez les sea más difícil".