Entre la celda o la salvación

Mientras la pregunta sobre "¿dónde está Paula Perassi?" se repite desde hace nueve años, hoy la causa entra a una nueva instancia y renueva el reclamo de justicia de la familia de la sanlorencina y de las organizaciones que acompañan cada etapa. El matrimonio que integran Gabriel Strumia y Roxana Michl volverá a sentarse en el banquillo de los Tribunales de Rosario, donde la Cámara Penal definirá si se confirman las penas que recibieron hace un año, y si van presos. Lo que se va a analizar es la sentencia del 28 de noviembre de 2019, cuando el empresario del transporte, que mantenía una relación extramatrimonial con Paula, y su esposa fueron condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente. Las Multisectorial de Justicia por Paula intervendrá en las puertas del edificio de Balcarce y Pellegrini con un siluetazo.

El debate en la Alzada tenía fecha para el 21 de abril pasado, pero en plena pandemia ya se suspendió dos veces: primero por la cuarentena y luego porque la presidenta del tribunal a cargo del debate debió ser aislada por haber tenido contacto con un positivo de covid. Strumia y Michl llegan en libertad a la nueva instancia judicial, luego de haber sido los --hasta ahora-- únicos sentenciados en el caso, cuando la Cámara los condenó por "privación ilegal de la libertad, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada". Strumia fue acusado en calidad de autor; y su esposa, como partícipe.



Ambos estuvieron presos en la causa, pero quedaron libres hace más de un año y medio, después del juicio oral y público en el que fueron absueltos junto a otras siete personas, de las cuales cinco son policías de San Lorenzo. Cuando el caso llegó a la Cámara Penal, hace un año, las pruebas llevaron a que el matrimonio sea condenado, pero sin orden de prisión preventiva, hasta tanto el fallo quedara firme.



En ese contexto, la defensa presentó un recurso de apelación horizontal --que otro tribunal de Alzada revise el fallo-- para insistir con la absolución. Ahora, la resolución condenatoria deberá ser analizada por el tribunal compuesto por Bibiana Alonso, Juan José Mascali y Gabriela Sansó.

Por otra vía sigue la causa contra los otros siete acusados absueltos. Los querellantes Adrián Ruiz y José Ferrara pidieron que la Corte provincial revise el planteo sobre la existencia de una "estructura desaparecedora", tal como plantearon en su teoría del caso. La misma expresaba que la víctima, quien cursaba un embarazo de seis semanas fruto de la relación con Strumia, fue privada de su libertad para hacerle interrumpir el mismo, y que nada más se supo de ella.

Además de los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli, entre los absueltos también estaban el empleado de Strumia, Antonio Díaz, y quien fue acusada de realizar la interrupción del embarazo, Mirta Rusñisky.

La nueva audiencia llega a nueve años desde la desaparición de la mujer que tenía dos hijos, 34 años y un embarazo en curso cuando fue vista por última vez, el 18 de septiembre de 2011. En todo ese tiempo, Alberto Perassi y Alicia Ostri siguen buscando justicia. El padre repite que quiere "encontrar los huesos de Paula". En el camino, no están solos: "Vamos a juntarnos para acompañar a la familia en la revisión de esta sentencia tan importante. Creemos que es el momento de estar presentes porque desde el tribunal nos dijeron que no será televisada la audiencia, como habíamos pedido. Eso nos preocupa porque es un caso emblemático, incluso para el país porque son juzgadas personas por hacer desaparecer a otra y aún el cuerpo no aparece. Todos los días desaparece Paula", señaló Liliana Leyes, integrante de la Multisectorial y miembro de ATE Rosario, quien también habló de un "marco de complicidades" en torno al caso; y consideró que la pena debería haber sido más alta para Strumia y (que) los demás debieron ser condenados porque aún no se sabe dónde está Paula". En cada movilización --la de hoy será bajo las medidas requeridas por la pandemia-- la Multisectorial reclama: "Sin Paula no hay #NuncaMas; sin Paula no hay #NiUnaMenos”.