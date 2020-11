Marcharon pidiendo la expropiación de tierras privadas

Familias asentadas desde julio en terrenos privados de la localidad de Joaquín V. González se movilizaron y cortaron la ruta nacional 16 para solicitar al gobierno que expropie tierras ante la supuesta negativa del propietario a venderlas. El déficit habitacional también es una problemática en esta localidad del departamento Anta, en el sur de la provincia.

"El dueño es Pablo Arias. Son más de mil familias las asentadas. Con el intendente Juan Domingo Aguirre no hay diálogo. La primera vez que nos llegó el pedido de mediación desde la Fiscalía, no hubo arreglo. Propusimos pagar y el propietario no quiere venderlas por eso pedimos al gobierno que las expropie", manifestó la vecina del asentamiento Gabriela Vivas.

El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que no tienen previsto un pedido de desalojo y que está pautada una nueva instancia de mediación el próximo 20 de noviembre con las familias y el propietario. Detalló que 404 familias están incluídas en la conciliación. Interviene la fiscala María García Pisasic.

Sin embargo, la vecina indicó que en el asentamiento hay alrededor de mil familias, divididas en distintos grupos. En el lugar en el que está Vivas son 149 familias que ocupan 5 hectáreas.

Vivas indicó que las tierras ocupadas permanecieron por años en desuso y están dentro de la ciudad. Dijo que otro propietario, también de la familia Arias, ante un asentamiento similiar accedió a la venta de los lotes a $22 mil cada uno pero en lo que respecta a Pablo Arias se negó al pedido de los vecinos y las vecinas. "Estamos dispuestos a pagar eso o hasta 50 mil porque no son terrenos limpios, estaba todo un monte, nosotros limpiamos y no tienen servicios", manifestó.

Este lunes las familias se concentraron en la plaza central por la Avenida General Güemes, se manifestaron frente al municipio y luego realizaron cortes intermitentes en la ruta nacional 16. Vivas indicó que en su grupo solo dos familias están viviendo en el lugar, el resto de la gente va todos los días y permanece hasta la noche. Tienen carpas de plástico y han separado los terrenos con alambres; pernoctan en lugares alquilados o casas de familiares. "Casi todos son gente joven y tienen hijos pequeños", señaló Vivas.

El Concejo Deliberante había solicitado en agosto al gobierno provincial que disponga más lugares en el plan Mi Lote y a los legisladores, que realicen un pedido para la expropiación de más tierras. La concejala Ana Silvia Sarmiento, del Movimiento Libres del Sur señaló a Salta/12 que no prosperó el pedido que realizaron. Ya había manifestado que la mayoría de la gente asentada "no tiene recursos, no cumple los requisitos del IPV cuando les piden recibo de sueldo o declaración de ingresos".



En la ciudad de Joaquín V. González un lote con servicios puede costar entre $300 y 500 mil, según la zona. Por ello, los asentados piden la expropiación de tierras privadas y poder comprar a precios accesibles. Respecto al plan Mi Lote, Vivas dijo que los terrenos que van a entregar (5 hectáreas), no cubren la demanda habitacional que hay en la localidad. Indicó que en la zona no se realizan planes de loteos o viviendas sociales. "Hace 3 años que entregaron vivendas, desde entonces todo está parado", sostuvo.

Los alquileres más bajos rondan los $7000 y $10.000, en una ciudad donde gran parte de la población no accede a trabajos estables con salarios que les permitan costear sus necesidades básicas. "Mucha gente vive de lo que cobra de la asignación universal por hijo, trabajan de vendedores ambulantes, o haciendo changas en el campo, no tienen trabajo seguro ni ganan un sueldo alto", detalló Vivas.

"Necesito un lugar de vivir, tengo 4 hijos menores de edad, vivo en casa de mis suegros y antes en la de mi madre. No tengo los suficientes ingresos para comprar un terrenos a $500 mil", manifestó Vivas.

La vecina sostuvo que comenzaron a marchar porque temían un desalojo, si bien eso le habrían informado en la Fiscalía, García Pisasic lo desestimó. Ante esta situación, "vamos a seguir marchando e insistiendo, si se nos presenta el desalojo no vamos a salir", expresó Vivas.