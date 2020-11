La preocupación llegó al Parque

Santiago Gentiletti, Angelo Gabrieli, Julián Fernández e Ignacio Scocco, por diferentes motivos corren riesgo de no jugar el lunes ante Talleres. Al margen de los casos de coronavirus, lo que preocupa es la situación del zaguero central, quien se retiró ante Lanús por una molestia muscular. El compromiso con los cordobeses es relevante para las aspiraciones de los leprosos de clasificar a la zona campeonato del torneo.

Gentiletti cree que se lesionó ante Lanús, a poco de la conquista de su gol, y es difícil que pueda estar en plenitud física para jugar el lunes. El zaguero central se realizó ayer estudios por imágenes para constatar la gravedad de la lesión, lo que determinará el tiempo de recuperación. Como ocurrió ante el granate el pasado sábado, Manuel Guanini es la opción de reemplazo para acompañar a Fabricio Fontanini en defensa. El caso de Scocco, en cambio, es una molestia muscular en el sóleo, producto de un golpe, pero no tiene lesión. El técnico Frank Kudelka espera por su plena recuperación, más aún que el partido con Talleres recién se juega el lunes. El ídolo rojinegro jugó con ese malestar ante Lanús y se hizo estudios solo para despejar cualquier problema de lesión. No será exigido en la semana con el propósito de propiciar su rehabilitación.

Fernández y Gabrielli, por su parte, se encuentran bajo protocolo covid-19. El volante central dio positivo previo al viaje a Buenos Aires para jugar con Lanús y fue aislado, sin síntomas. Si la recuperación demanda dos semanas de cuarentena por lo cual no podrá jugar la próxima fecha, incluso no será hisopado. Recién cuando cumpla los 14 días de aislamiento, la semana que viene, Fernández será hisopado para intentar obtener el alta y sumarse a los entrenamientos, pensando en el partido con Boca. Mientras que Gabrielli será hisopado hoy nuevamente dado que los dos estudios que se realizó le dieron negativo pero tiene síntomas compatible con coronavirus. De igual forma, por prevención, Kudelka considera no tenerlo en cuenta a pesar de que obtenga nuevos hisopados negativos y seguirá aislado hasta completar las dos semanas de aislamiento.

En cuanto al futuro de Ramiro Macagno, devenido en arquero titular de Newell's por la lesión que sufrió Alan Aguerre, operado ayer del codo derecho, los leprosos en enero próximo deben pagar 700 mil dólares a Atlético Rafaela por el 80 por ciento de su pase para quedarse con el uno.