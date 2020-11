Aporte solidario: La defensa del Pro a aquellos que tienen más de 200 millones de pesos

En pleno debate por el proyecto del aporte solidario para las grandes fortunas, que pretende recaudar 300 mil millones de pesos para asistir a los hospitales públicos durante la pandemia, el Pro salió decidamente a remarcar que no apoyará la iniciativa del oficialismo. Y además de los legisladores que manifestaron su postura, el partido creado por Mauricio Macri expuso su posición en su cuenta institucional, en la que especificó defender a aquellas personas que poseen un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Es decir, un respaldo a solo el 0,02 por ciento de la población.

El sincericidio del Pro quedó registrado en la cuenta de Twitter que agrupa a sus diputados. En la publicación, el bloque opositor indicó que "nuestros sectores productivos aportan cada vez que apuestan por el país invirtiendo y generando empleo. Desde Juntos por el Cambio rechazamos el impuesto presentado por el oficialismo". Y lo acompañó con un gráfico que ilustra el porcentaje del bloque opositor en la Cámara Baja con una flecha roja sobre una pirámide que representa la escala patrimonial argentina: en rojo aparece simbolizado 0,02 por ciento de los argentinos que tiene más de 200 millones de pesos.

Claro está que el Pro no se hizo mención al resto de la pirámide (99,98 por ciento), que no cuenta con ese patrimonio.

El proyecto del Aporte Solidario alcanzará aproximadamente a 10 mil contribuyentes con patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos. Se pretende conseguir 300 mil millones, que tendrán una asignación específica: la compra de equipamiento sanitario para atender la pandemia; subsidios y créditos para las Pymes; urbanización de los barrios populares con obras que empleen a los vecinos que los habitan; obras y equipamiento en YPF para producir y envasar Gas Natural, y el relanzamiento del plan Progresar.

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, del Frente de Todos, abrió el debate con una férrea defensa del proyecto: "No somos hinchas del déficit sino que somos enemigos del ajuste". El diputado agregó que el proyecto de ley de Aporte Solidario extraordinario que debate la Cámara baja "no va contra nadie" y "no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen".