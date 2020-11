Reclaman que se apruebe el proyecto para la boleta única de papel

Tras la ronda de consultas para la reforma electoral que realizó la Cámara de Senadores de Salta y de la que participaron 25 partidos políticos y 30 referentes, una cosa quedó en claro, la amplia mayoría está a favor de implementar un nuevo sistema electoral, el de la Boleta Única en papel, eliminando de esa manera el criticado voto electrónico, no solo por su alto costo, sino por la falta de seguridad que transmite ese mecanismo tanto para los electores como para los candidatos.

Hace ya un año que el proyecto del diputado del Frente de Todos, Ramón Villa, para implementar el sistema electoral santafecino de Boleta Única, obtuvo media sanción y, sin embargo, con los resultados de la consulta, los senadores se aprestan solo a debatir la continuidad o no de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en el marco de las elecciones legislativas 2021.

En diálogo con Salta/12, Villa aseguró que le costó mucho que su proyecto sea tratado en la anterior gestión, “porque ellos eran sus autores”. Tal es así que él lo había presentado en la comisión de Legislación en 2017, y le llevó dos años que llegue al recinto, “y solo después de las elecciones”.

El texto del legislador utiliza como antecedente la ley que rige en la provincia de Santa Fe, y que se implementa desde 2011 “con muy buenos resultados”, afirmó Villa, lo que llevó a otras jurisdicciones como Córdoba a plantear similares iniciativas.

El diputado consideró que “se quiere confundir a la ciudadanía cuando se dice que es dar un paso atrás, porque no es volver al voto papel anterior, es cambiar el modelo de sistema a uno probado y con menos críticas que el que tenemos”.

El diputado por Rivadavia sostuvo que apenas obtuvo su banca ya estaba estudiando un proyecto para modificar el sistema electrónico, “que no le da transparencia al proceso eleccionario y la gente le tienen mucha desconfianza”. De hecho, recordó que hubo muchas denuncias poniendo en tela de juicio el uso de las máquinas para los sufragios y mencionó que uno de los que estuvo al frente de esas demandas fue quien hoy lo defiende, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, “cuando era presidente del Concejo Deliberante trajo a expertos de todos lados para demostrar las irregularidades que tenía ese sistema”.

Villa dijo que sostiene y ahora con más fuerza que “quienes lo defendieron a rajatabla eran quienes gobernaban en ese momento”, y aseguró que detrás de esa defensa había intereses económicos y políticos, “creo que no me he equivocado, porque muchos de los que en ese momento estaban a favor de derogar el voto electrónico hoy no quieren tocarlo”.

En los fundamentos de su proyecto, el diputado expresa que la adopción del sistema de Boleta Única en Papel elimina las dificultades que presentaban las tradicionales boletas por su elevado costo “que tiene para las diferentes fuerzas políticas", además de los problemas de provisión durante el acto eleccionario. Con el modelo santafecino, se imprime una boleta por categoría (gobernador, intendente, diputado provincial, senador, concejal) en donde ya están incluidas todas las fuerzas que participan.



La Boleta Única es más segura

El experto en sistemas informáticos y referente del Frente Grande en Salta, Diego Saravia, quien fuera uno de los primeros detractores del sistema que impulsó el ex gobernador Juan Manuel Urtubey pero que al parecer subsistirá con Gustavo Sáenz, está a favor de la implementación de la Boleta Única en papel “porque es más segura, cada uno marca con una lapicera a sus candidatos en el papel y de esa manera no hay riesgo de fraude ni que sepan a quién votaste”.

Saravia incluso llegó hasta la Corte de Justicia denunciando que la empresa Magic Software Argentina, a cargo de las máquinas, le negó a las fuerzas políticas que intervinieron en la última elección, el código fuente de sus máquinas de votación electrónica en la audiencia previa a las elecciones convocada por el Tribunal Electoral.

El apoderado del Frente Grande explicó que el conteo de los votos puede ser igual de rápido que el electrónico “porque se utilizan escáner que directamente los retransmiten al centro de cómputos, pero ya no hay nada que esté alterando la voluntad de la gente”, algo que para el docente universitario ocurre con frecuencia, “ya hay cientos de denuncias de gente que marcaba una cosa en la pantalla y salía otra en el papel, cuanto más humilde la localidad, más irregularidades se presentaban”, manifestó.

Por último, también adujo que los costos se abaratarían “porque lo que encarece el voto electrónico es el chip que tienen, que no tiene ningún sentido, cuando lo lógico sería que la boleta se imprima con un código de barras”.

“Los escáner se usan para muchísimas cosas, están hechos para las pruebas de múltiple choice que se usan en la universidad”, agregó, y sostuvo que comprando esos equipos e imprimiendo las boletas, siempre saldría más barato que sostener el actual sistema de votación provincial.

Por último, al igual que Ramón Villa, sospecha que detrás de la resistencia por cambiar la modalidad de voto “hay un acuerdo político y algún tipo de negociado para no modificarlo, sino no se explica porqué subsiste este sistema que no le gusta a nadie”.

Y comentó que IBM ya había querido implementar el sistema de chips en los supermercados “para que la gente meta en el carrito y cuando pasaba por la puerta, se activaba y le cobraban directamente de su cuenta”, pero finalmente no se utilizaron por el costo del dispositivo que encarecía los productos, “ponerle $80 a cada cosa que comprás es una locura, y por eso no se reemplazaron los cajeros”.

Unificación de elecciones

En estos días, varios dirigentes políticos dieron su opinión en las redes sociales haciendo hincapié en la necesidad de unificar el calendario provincial con el nacional y de esa manera realizar solo una elección. Pero también hicieron saber su disconformidad con el actual sistema de Voto Electrónico y se manifestaron a favor de avanzar por el de Boleta Única en papel.

Así se expresaron entre otros, el actual intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, el senador por ese departamento, Javier Mónico, el integrante del directorio del ENACOM, Gonzalo Quilodrán, y la diputada provincial por Orán, Jorgelina “Koky” Juarez.