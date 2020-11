Alberto Fernández: "la dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en la Argentina"

Alberto Fernández aseguró este miércoles que "no está previsto que las tarifas de los servicios públicos se ajusten este año" y adelantó que recién en marzo del año que viene comenzará la discusión para determinar "cómo se corrigen", teniendo en cuenta a los "que están en una situación de mayor vulnerabilidad", para quienes habrá una "tarifa social".



"Hay algo que todos tienen que entender: la dolarización de las tarifas de los servicios públicos se terminó en la Argentina. Buscaremos mecanismos que hagan que las tarifas sean pagables por los argentinos", dijo el presidente en una entrevista con C5N.

La pandemia, explicó, "nos ha dejado algo muy ventajoso, que es conocer la situación en la que está cada argentino. Hoy nosotros sabemos por ANSES y por AFIP cuál es la situación de cada persona, cuáles son ingresos y en qué condiciones están".

Ese diagnóstico, continuó, "nos va a ayudar mucho a poder hacer tarifas diferenciadas, poder hacer una tarifa para los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, una tarifa social, y otra tarifa para los que quieren usar energía a todo trapo".

"Esto es algo que siempre quisimos hacer y no teníamos la información necesaria. Ahora la tenemos", celebró, aunque aclaró que "este va a ser un tema de discusión de marzo del año que viene".

La pandemia no terminó

Durante la entrevista, también aprovechó para advertir sobre el relajamiento social que ve a nivel general, en momentos donde la pandemia aún sigue cobrándose la vida de muchos argentinos. "Yo ayer estaba preocupado por la marcha porque cuando nos encontramos con un otro nos relajamos. Tomamos gaseosa y nos relajamos. Comemos y nos relajamos. Y lejos estamos de haber superado la pandemia", señaló.

"Es cierto que los números empiezan a ceder en Argentina, como cedieron en Europa. Pero después vemos lo que pasó en Europa. Entonces nadie debe descuidarse. Necesitamos tener permanente activado en la cabeza el chip que nos diga que estamos en una pandemia", agregó.

Sobre las críticas que recibió por las fotografías que circularon del viaje a Bolivia, en las que se lo ve junto a otros funcionarios nacionales e internacionales cenando sin barbijo, aclaró: "Quiero ser muy franco. El contagio de Gustavo Beliz ocurrió en Argentina, no en ese viaje. Lo que es verdad es que si mirás la foto previa de la cena, estamos todos con barbijos. Lo que pasa es que pensamos que iba a ser una cena más con Evo, con Álvaro, con sus cancilleres. Y de repente se sumó mucha gente y ocurrió la cena que vieron, donde nos sacamos los barbijos porque teníamos que comer. Pero claramente ese fue un acto de relajamiento y nos tendríamos que haber cuidado", reconoció.

Consultado sobre las recomendaciones que tenía previsto entregarle hoy el consejo asesor de juristas para la reforma judicial --que conformó a fines de junio el Poder Ejecutivo--, dijo: "Todavía no me llegó nada. Me dijeron que hoy terminan las conclusiones y cuando las tenga las voy a leer con mucha atención".

"El valor de la palabra"

También se refirió, como hizo en el video de este martes en el que anunció la presentación del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, al "valor de la palabra". "Quiero cumplir con lo que le prometí a la gente (...) Yo siempre digo que nosotros nunca nos fuimos del foco pero la pandemia trabó todo", expresó.

"Cumplimos nuestra palabra al pie de la letra. Nos comprometimos con que los jubilados no paguen más los medicamentos y lo hicimos. Nos comprometimos con revitalizar la obra pública y, en la medida que la pandemia nos lo permitió, así lo hicimos. Dijimos desde el primer día que los útlimos iban a ser los primeros y lanzamos la Tarjeta Alimentar, el IFE", enumeró.

Este martes, finalmente, el presidente presentó los proyectos de legalización del aborto y el Plan para los Mil Días. "No siento que estemos retomando ninguna agenda sino llevando adelante la agenda tal como nos la propusimos, en un escenario que no habíamos previsto. Porque absolutamente nadie había previsto el escenario de pandemia. Y eso nos obligó a ir improvisando salidas. Creo que lo hicimos razonablemente bien", consideró.

Fernández cerró la entrevista con un mensaje a las personas más afectadas por la pandemia. "Quiero decirles que son ellos los primeros que vamos a atender, los que más me preocupan. Acá hay toda una discusión sobre el IFE... todos tienen que tener la tranquilidad que el Estado los va a acompañar, el Estado va a estar al lado de los que más necesitan", aseguró el mandatario.

"No vamos a dejar abandonados a su suerte a los que la están pasando mal. Soy consciente que muchos argentinos han perdido trabajo, que la economía no se ha acelerado (lo suficiente para llegar) a la Argentina que queremos . Al lado de ellos vamos a estar. Vamos a trabajar para que ellos recuperen su trabajo lo más pronto posible", concluyó.