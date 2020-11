"Under the Silver Lake": una historia de misterio pop

Under the Silver Lake 6 puntos

Estados Unidos, 2018

Dirección y guión: David Robert Mitchell

Duración: 139 minutos

Intérpretes: Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Grace van Patten, Patrick Fischler, Callie Hernández, Luke Baines, Jimmi Simpson.

Estreno: Disponible en las plataformas Prime Video y YouTube.

Después de dos primeros pasos muy sólidos con sus películas The Myth of the American Sleepover (2010) y Te sigue (2014), el cineasta David Robert Mitchell estrenó hace dos años en el Festival de Cannes la que parecía su obra más ambiciosa. Under the Silver Lake, Mitchell cuenta una historia de misterio pop ambientada en el corazón de Hollywood, pero narrada desde su periferia. Sam es un joven que sobrevive en los suburbios de Los Ángeles pero sin un propósito concreto. Los objetos que se reconocen en su casa parecen indicar que su deseo es avanzar por los caminos del cine, como el 90% de los habitantes de esa ciudad, pero nada indica que eso vaya a ocurrir. Una noche conoce a una chica en el edificio donde vive y pasan juntos un rato, suficiente para quedar enamorado. Pero al otro día el departamento de ella está vacío y el protagonista pasará el resto del film buscándola por todo Los Ángeles.



En el retrato que Mitchell realiza en su tercera película hay un cambio en el punto de vista. Mientras que en las anteriores los protagonistas eran un grupo de adolescentes, acá se trata de un hombre solo que ya pasó los 30, una diferencia notoria y no solo en términos del salto de madurez que implica el paso de la pubertad a la primera adultez. El corrimiento también abandona a ese yo colectivo en el que buscaban la seguridad que les faltaba a los adolescentes de sus primeros trabajos: aquí el motor es el impulso individual y solitario de hallar un camino propio. El cambio no es menor, aunque en el protagonista todavía sobreviva cierto estado de confusión propio de las adolescencias extendidas del siglo XXI.

Under the SIlver Lake es desmesurada en su intención de convertir a Los Ángeles en un espacio infernal y su estructura remeda la obra de Dante, en la que Sam siempre encuentra un nuevo círculo al cuál caer. Teorías conspirativas, mensajes escondidos, cultos absurdos y personajes que se mueven al límite de lo real (y a veces más allá) le van dando forma a un laberinto del que no se puede salir por arriba. El lugar no es muy distinto del que le tocaba ocupar al personaje de Jack Nicholson en Barrio Chino (Roman Polanski, 1974) y de hecho ambos personajes intentan resolver un misterio que los obliga a poner el cuerpo. Tampoco es muy diferente la idea de Hollywood que las dos películas ofrecen: ambas ponen en escena una mirada ácida y desencantada, aunque es cierto que en el caso de Mitchell la metáfora resulta demasiado transparente. Y eso a pesar de que su guión ha querido ocultarla bajo una capa gruesa de giros y subtramas que hacen que su película sea más pretenciosa que compleja. Aunque entretenida y desafiante, Under the Silver Lake convierte en pose todo lo que Mitchell había conseguido articular con naturalidad en su obra previa, incluso su notable pericia para articular una narración cinematográfica hipnótica.