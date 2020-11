Vértigo subjetivo de la época

El jueves 26 de noviembre, a las 20, el Instituto del Campo Freudiano TyA Rosario (Toxicomanía y Alcoholismo), que funciona en la EOL Sección Rosario, tendrá una Noche de presentación del libro de Ernesto Sinatra Adixiones. Sinatra es Miembro de la EOL y Fundador y actual Co-Director del TyA Argentina. Docente del ICdeBA, de la UNSAM, es además autor de numerosos libros.

Sinatra afirma en la Introducción de su libro “Adixiones”, a propósito de una analizante que le dijo “Vivo drogada pero no consumo, soy así, no puedo parar nunca…”, que “esta frase tan simple y concisa como desgarradora, sintetiza la posición de una mujer a quien su prolífica obra –-articulada con el reconocimiento social de su producción artística-- no alcanzaba para hacerse de un cuerpo vivible; es que una deriva sentimental insaciable a menudo comprometía su vida: no puedo parar nunca. La frase, evidencia el vértigo subjetivo que caracteriza a nuestra época”.

En la ocasión, referentes de TyA Argentina dialogarán con el autor sobre los “ejes que orientan la clínica” en las adixiones. Participarán del evento vía zoom/meet: Luis Darío Salamone, de Buenos Aires; Elvira Dianno, de Santa Fe; Jorge Castillo, de Córdoba; Christian Ríos, de La Plata; Miguel López, De Tucumán y María Marciani, de Rosario. Coordinarán Adrián Secondo y María Juliana Bottaini. La inscripción es gratuita, hasta el miércoles 25, en línea a través de este link.

*Edición Psicología Rosario12. [email protected]