Buscan más pruebas contra el ex fiscal

La causa que investiga por corrupción al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y al ex jefe de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Serjal, sumó ayer un nuevo allanamiento en búsqueda de documentación y material de interés por el cobro de coimas. Por orden de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, el Organismo de Investigaciones y las Tropas de Operaciones Especiales llegó ayer al Centro Cultural Árabe, ubicado en Dorrego al 1200, entidad en la que Ponce Asahad era secretario, según indicaron. Ese fue uno de los lugares que nombró el capitalista del juego ilegal Leandro Peiti cuando declaró como arrepentido contra los dos fiscales que fueron imputados por pedirle dinero a cambio de no investigarlo por su actividad, en el marco de un red de casinos clandestinos que ya tenía otros imputados por juego ilegal y extorsiones. Peiti dijo que ése era uno de los lugares donde tuvo encuentros con Ponce, quien poseía la llave del edificio y que en una oportunidad, el 9 de julio pasado, le entregó ahí la suma de 10 mil dólares.

Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, se trató de un procedimiento ordenado para dar con documentación, imágenes y material de interés para la causa que tiene detenido Ponce Asahad desde agosto. En tanto, desde Fiscalía se limitaron a decir que si del material llega a surgir algún elemento más en relación a los delitos, "será expuesto en audiencia".

Ponce Asahad fue imputado hace tres meses --al igual que Serjal-- por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. La investigación sobre éste comenzó con un mensaje interceptado en el celular de uno de los detenidos por juego y extorsiones en el marco de la causa, que recibía información de investigaciones del MPA. A ello se sumó poco después la declaración de Peiti, quien también está imputado, pero habló como arrepentido para acusar directamente a Ponce y Serjal de cobrarle coimas de entre 4 y 5 mil dólares mensuales para garantizarle protección. Con ellos fue imputado el empleado de Ponce Asahad, Nelson Ugolini.

En la primera audiencia que se ordenó la prisión preventiva --fue prorrogada días atrás, hasta febrero-- se indicó que Ponce Asahad mantuvo encuentros en distintas oportunidades con Peiti, a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante. Uno de esos ocurrió el 9 de julio de este año, a las 12.35, en Pasaje Rosales al 1300, donde acordaron que serían entregados 10 mil dólares esa tarde. Según la acusación de la Agencia de Criminalidad, dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18 en la sede de Dorrego 1251, donde funciona el Centro Cultural Árabe de Rosario. En otras oportunidades, Ponce Asahad se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza, con fines similares. Incluso, la investigación cuenta con imágenes de algunos encuentros.