NBA: Campazzo se acerca a los Denver Nuggets

Facundo Campazzo jugará el viernes con el Real Madrid ante el Fenerbahce turco el que puede ser su último partido de la Euroliga, antes de su inminente desembarco en la NBA. Es que ese mismo día comienza el período de agencia libre, cuando las franquicias de la Liga Norteamericana pueden negociar con los jugadores que se encuentran sin contrato o que, como el caso del argentino, militan en el exterior y ningún equipo cuenta con sus derechos.

Tras el draft de la NBA en el que fue elegido Leandro Bolmaro por parte de los New York Knicks y de inmediato traspasado a Minnesota Timberwolves, el panorama para Campazzo se aclaró un poco y, desde España aseguran que en los próximos días firmará su vínculo con Denver Nuggets, conjunto que llegó a las finales de la Conferencia Oeste en la última temporada y que cuenta con dos de los jugadores con mejor presente y futuro en la competencia: el base canadiense Jamaal Murray y el pivot serbio Nikola Jokic.

Claudio Villanueva, agente de Campazzo, confirmó que el base de la Selección Argentina ya tiene decidido continuar su carrera en la NBA y que hubo conversaciones firmes con un equipo. "Facundo Campazzo va a jugar la próxima temporada en la NBA. Tiene más chances de ir a la Conferencia Oeste y no es de los humildes. Sería hipócrita de mi parte decir que no tuvimos conversaciones. No pienso decir el equipo que está muy interesado en él. Hemos mantenido con tranquilidad el tema", remarcó Villanueva en radio La Red.



Si bien su representante no lo mencionó, el futuro equipo de Campazzo son los Nuggets, que piensa en el jugador argentino como una pieza de recambio para Murray, un base explosivo y anotador que se destacó mucho en la burbuja de la NBA en Orlando. Además, sería un complemento ideal para combinarse con Jokic, un pivot con gran capacidad para anotar y para hacer jugar a sus compañeros.

Minnesota, el equipo que se quedó con los derechos de Bolmaro y que tiene a Pablo Prigioni como uno de sus entrenadores asistentes, había mostrado mucho interés para contratar a Campazzo, pero los movimientos en el draft disiparon las posibilidades, ya que en un canje se aseguró el regreso del base español Ricky Rubio, un jugador de características bastante parecidas a las del argentino.

Campazzo ya le comunicó al Real Madrid antes del comienzo de la temporada que su intención era marcharse a la NBA, por lo que estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de seis millones de euros para romper su vínculo con el conjunto español. Para ello llegaron a un acuerdo por el cual que el jugador seguía compitiendo en la Euroliga y en la Liga ACB como lo viene haciendo hasta ahora, pero su sueldo durante estos meses se va descontando para ir pagando la cláusula. Además, la franquicia que lo contrate podrá aportar hasta 750.000 dólares para ayudar a su desvinculación.

El desembarco en la NBA del ex jugador de Peñarol de Mar del Plata comenzó a gestarse en agosto, cuando se sumó a las filas de la agencia Octagon Basketball, un empresa de representación especializada en llevar jugadores de Europa a la NBA y que entre sus clientes tiene a dos estrellas de la Liga, como Stephen Curry, de Golden State Warriors, y Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee Bucks, entre otros.