DOMINGO 22

CINE

Kuropatwa Dentro de las actividades desarrolladas en la “Semana del Orgullo BA”, el Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken presenta Kuropatwa, retrato de su vida y obra, película dirigida por Miguel Rodríguez Arias documental biográfico del artista que reúne los testimonios de su padre, de su hermana, de Hugo Mujica, de Andrés Duprat, de Mirtha Legrand, de los doctores Jorge Benetucci y Pedro Kahn y del propio Alejandro. Kuropatwa nació en Buenos Aires en 1956. Estudió pintura con Jorge Dermijian y dibujo con Oscar Smoje. En 1979 viajó a Nueva York para estudiar en el Fashion Institute of Technology y en 1985 obtuvo un Master of Fine Arts con una especialización en Fotografía por la Parsons School of Design. Ese mismo año regresó a Buenos Aires y comenzó su carrera profesional especializándose en fotografía publicitaria y retratos de artistas. Fue responsable del arte de tapa de discos de Fito Paez, Charly García, Pedro Aznar, Virus, Los redonditos de ricota, entre otros. Murió en Buenos Aires en 2003. El documental estará disponible de forma online hasta hoy 22 de noviembre.

Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

MÚSICA

David Lebón Presenta su show “Cuánto tiempo más llevará”, en un concierto que podrá ser disfrutado en automóvil. Luego de un año en el cual presentó Lebón & Co., su último disco, en el Teatro Colón junto a invitados, y después de ganar el Premio Gardel de Oro, Lebón vuelve a tocar en vivo con sus músicos de siempre. Además de los temas de su último álbum, repasará varios clásicos que hace mucho no toca en vivo.

A las 21, en el Hipódromo de Palermo. Entrada: $4.260. Disponible en https://www.allaccess.com.ar/event/david-lebon-cuanto-tiempo-ms-llevar

Lorena Astudillo El programa televisivo “Folklore en Casa”, un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino en el ambiente de sus hogares, presenta un encuentro con Lorena Astudillo, una de las referentes del canto folklórico y latinoamericano. Actualmente, además de presentar su disco Crisálida, se encuentra trabajando en la producción de un nuevo álbum con composiciones propias y la participación de otras artistas para hacer duetos.

A las 21. Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

TEATRO

Llegué para irme Una tragedia cómica metafísica sobre el stress de estos tiempos modernos. Es la historia de un hombre que gira sin salida, un clown, que si lo examinamos de cerca revela lo trágico de nuestra actual modernidad. Correr, partir, viajar, jamás descansar, no tener tiempo para pensar. Estar en un permanente stress de viaje sin poder disfrutar de él. Descender de un avión para tomar un tren, tomar un taxi para llegar a su casa agotado. Ver su correo, escuchar sus mensajes, vaciar la heladera, intentar dormir, y rápidamente partir, estar eternamente deslocalizado. En el cansancio de la noche percibir el fantasma de su padre muerto, sentir su amor perdido, ver el tiempo pasar. Con dramaturgia y dirección de Gabriel Chamé Buendia y Alain Gautré. Último día en formato virtual.

Entrada: $300. Disponible en https://salas.carasycaretas.org.ar/

LUNES 23

CINE

Pichi, el jesuita del pueblo La plataforma Cont.ar estrena esta semana el documental Pichi, el jesuita del pueblo, una película que narra la vida y el legado del sacerdote Pichi Meisegeier, que reemplazó en la Villa 31 de Retiro al padre Carlos Mugica luego de su asesinato. La producción refleja su historia familiar, su participación en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el compromiso con el movimiento de activistas villeros, las grandes obras de vivienda en algunas barriadas. El film –dirigido por Facundo Di Filippo, con guión de Hernán Lentini—, reúne una extensa investigación periodística, con un gran material de archivo y más de una quincena de entrevistas realizadas en diversos puntos del país y del continente.

Disponible en https://www.cont.ar/

ARTE

Grete Stern Galería Jorge Mara - La Ruche presenta Sueños y obras tempranas, una exposición dedicada a la obra de Grete Stern, figura central dentro de la fotografía y diseño gráfico de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. La exposición incluye una selección de fotografías y trabajos de diseño publicitario, la mayoría realizados en Berlín en 1929 junto a su amiga y socia Ellen Auerbach, con quien estableció un estudio comercial muy experimental llamado ringl+pit (nombre conformado por sus respectivos apodos infantiles). Además de consumada fotógrafa, Grete Stern fue una innovadora diseñadora gráfica. Gran parte de sus trabajos para revistas, periódicos, anuncios publicitarios y afiches que se incluyen en esta exposición provienen del período ringl+pit y son muy poco conocidos en nuestro país. Hasta el 30 de noviembre.

En Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

Mate corazón En septiembre de 2020, Consuelo Vidal arrancó una convocatoria e invitó a la gente a participar de su “ronda de mate”. Cada uno le mandó fotos de su mate más preciado, el compañero diario, el más lindo o el que tuviera valor afectivo. Las 33 obras en la exposición fueron trabajadas artesanalmente apelando a los viejos oficios: tallado en madera, repujado en chapa y cuero y dorado a la hoja. Juntas forman una obra colectiva de mates en la pared, como retratos de sus dueños. “El mate, compañero fiel. Compañero de la soledad, escuchador de largas charlas, risas y llantos. Rondas incansables. Yerba lavada y aguas enfriadas. Objeto sagrado, sea elegido, heredado o regalado. Portador de momentos íntimos que van pasando de generación a generación”. Con cita previa, todos los días a la tarde a partir del lunes 23 de noviembre.

En Galería Mar Dulce, Uriarte 1490. Turnos: 11 5319 3597.

MÚSICA

Fena+Fito Fena Della Maggiora invitó a su amigo Fito Páez a unirse en este sencillo que pertenece a su álbum El río vida, nominado a los Premios Gardel 2020 como mejor álbum artista pop.”Pájaro Ciego” es una canción compuesta por ambos artistas, y grabada en Buenos Aires en los Estudios Del Campo en noviembre de 2018; el ingeniero de sonido y productor fue Mauro Cambarieri quien también estuvo a cargo de la composición del arreglo de cuerdas, interpretado por Guillermo Rubino (violín y viola) y Juan Estruch (cello). El resto de los instrumentos -como en todo el disco- fueron ejecutados por Mauro y Fena. Hoy presentarán juntos el videoclip animado del tema realizado por Bruno Scabini.

A las 20, en https://www.instagram.com/fenadella/ y https://www.instagram.com/fitopaezmusica/

MARTES 24

ETCÉTERA

Tracción a sangre La microserie documental y ficcional sobre trabajo doméstico, trabajo sexual y subrogación de vientre creada por Ana Celentano y Sergio Suárez fue grabada y editada durante el aislamiento social obligatorio. Hoy estrena su cuarto capítulo sobre trabajo sexual. ¿Es trabajo el comercio de sexo? La actriz Gilda Scarpetta y el actor Luis Machín interpretan a una meretriz y a su ex patrón, que se encuentran en un prostíbulo antes de la sanción de La Ley Nacional de Profilaxis de 1936. Con entrevistas a Pepe Robles, Dora Barrancos y la antropóloga e investigadora Cecilia Varela sobre la discusión que atraviesa al feminismo y a la sociedad: ¿es trabajo la prostitución?

Disponible en https://sangrre.com.ar/

Nora Lezano No hablemos más, entonces… es un libro de fotografías de Nora Lezano que reúne una serie de diez retratos de mujeres sin cabeza, pero con voz. Las fotos fueron tomadas en el 2004, en la casa/estudio de la artista en Barracas, y se expusieron ese mismo año a tamaño real en el Hotel Boquitas Pintadas. La artista recuerda: “Un rato antes de hacerlos, con mates de por medio, cada mujer eligió las palabras que yo plasmaría después en su torso con mi lápiz labial”. Alan Pauls escribió el texto que enmarcó la exposición. Durante la cuarentena se imprimió una edición limitada de mil ejemplares numerados y firmados por su autora, que hoy firmará una tanda de libros en vivo.

Desde las 16, en Zorra Bar, Bulnes 910.

ARTE

Crear mundos Fundación Proa presenta una muestra que recorre la producción de más de cincuenta artistas mujeres que han formado parte a lo largo de todos estos años de la historia de Proa. Partiendo de la historia del arte y a través de distintas disciplinas –como el video, la fotografía, la instalación y la performance–, las artistas, reflexionan sobre problemáticas asociadas a los materiales y elementos de la vida cotidiana, la relación con el espacio, las sutilezas del lenguaje y el lugar cuerpo –como soporte, material y metáfora– desde diversas generaciones y culturas de todo el mundo. Las artistas Delia Cancela, Nicola Costantino, Mónica Giron, Mona Hatoum, Alicia Herrero, Mónica Millán, Dalila Puzzovio, Mariela Scafati y Mini Zuccheri presentan un conjunto de piezas en las que se destacan los procedimientos constructivos para la elaboración de obras de arte y la versatilidad de las prácticas artísticas. Hasta el 28 de febrero de 2021.

De jueves a domingo de 11 a 18, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Disponible en http://proa.org/

MÚSICA

La Grande La banda dirigida por Santiago Vazquez combina composiciones e improvisación grupal para generar música rítmica, a la vez bailable y experimental. Los temas o fragmentos de temas compuestos se superponen unos con otros, y se modifican en tiempo real en cada concierto. En esta sesión, transmitida vía streaming desde el escenario de Niceto Club, las cámaras estarán ubicadas donde están los músicos, de manera que los espectadores podrán experimentar su participación en la música desde adentro y ver por sus propios ojos cómo funciona el juego del Ritmo con Señas que organiza la improvisación. La Grande son Santiago Vazquez, Mariano Domínguez, Pablo Bendov, Alejandro Franov, Ramiro Flores, Javier Mattanó, Mauro Sarachian, Juan Canosa Trombónl y Diego López de Arcaute. Invitada: Juana Molina.

A las 21, entrada: desde $300. Disponible en https://www.passline.com/eventos/la-grande-live-streaming-feat-juana-molina-en-niceto-club

MIÉRCOLES 25

ETCÉTERA

Kolapse Del 19 de noviembre al 21 de febrero, de forma online y gratuita a través de la plataforma wearekabinett.com, se presenta un ciclo de charlas y presentaciones sobre la emergencia social y climática de todo el mundo con la participación de escritores, músicos, directores y líderes de distintos países. Participan: J.M. Coetzee, David Rieff, Professor Ross Fitzgerald, Andri Snær Magnason & Högni Egilsson, Pablo Servigne & Bruno Rodríguez, Fabián Casas & Mariano Llinás, Enrique Avogadro, Juan Cabandié, Eduardo Costantini (h), Alec Oxenford, Ava Rocha, Leo García, Axel Krygier, entre muchos participantes más. Se presentarán obras de arte, películas, obras musicales y charlas y reflexiones sobre el futuro de nuestro planeta y los desafíos de la humanidad.

Disponible en https://www.wearekabinett.com/

MÚSICA

Almendra: 50 años Celebrando el aniversario número 50 del primer álbum de Almendra, Sony Music realizó un documental especial que contó con la participación de tres miembros originales: Rodolfo García, Emilio Del Guercio y Edelmiro Molinari. El documental es un recorrido emotivo por las historias que esconde ese trabajo, como la anécdota sobre la llegada del grupo al sello RCA, el dibujo hecho por el propio Luis Alberto Spinetta, y los detalles del proceso de composición y grabación. El álbum debut de Almendra de 1970 es un ícono. Contiene canciones clásicas como “Muchacha (ojos de papel)”, “Ana no duerme”, “Plegaria para un niño dormido”, “Que el viento borró tus manos”, “Color humano”, entre otras.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9dxrnlFhNHk

ARTE

Esculturas en el jardín El tradicional ciclo de esculturas inicia el recorrido de su vigésima segunda edición con la coordinación del museo y la curaduría de Delfina Helguera. Este ciclo ideado por Nelly Perazzo en los ’90 tuvo un gran recibimiento y a partir de esta iniciativa el jardín se convirtió en un espacio privilegiado para exponer obras de tres dimensiones. Esta edición llegó a verse en forma virtual a principios de la cuarentena obligatoria en CABA y ahora los visitantes podrán apreciarla con de forma presencial con las mismas obras que originalmente fueran montadas en el jardín andaluz del museo.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av Juramento 2291. Con turno previo.

CINE

Un crimen común Cecilia es profesora de sociología en la Universidad. Una madrugada de tormenta, Kevin, el hijo de la empleada doméstica que trabaja en su casa y que ella apenas conoce, toca la puerta de entrada con desesperación. Ella, asustada, no le abre. Al día siguiente su cuerpo aparece en el río, asesinado por la policía. Cecilia comienza a ser acechada por el fantasma del joven. En la película de el casting hay actrices profesionales y personas que actúan por primera vez y que viven en contextos de vulnerabilidad y reinterpretan esa realidad para el film. La película de Francisco Márquez es una ficción, pero también un documental sobre el encuentro entre Elisa Carricajo, Mecha Martínez y Eliot Otazo. Se podrá ver en el marco de la Competencia Argentina del 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Disponible en https://www.mardelplatafilmfest.com/35/es/

JUEVES 26

CINE

Edición ilimitada Tras su estreno internacional en el Festival de San Sebastián, se presenta en la sección Selección Oficial fuera de Competencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata la película que reúne los trabajos de Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin y Romina Paula. El filme podrá verse en el marco del festival los días 26, 27 y 28 de noviembre. Edición ilimitada es el encuentro cinematográfico de cuatro escritores que también son actores, directores, docentes y dramaturgos. La multiplicidad de oficios en relación a la palabra es el punto en común de los capítulos que componen el film. Son cuatro ensayos ficcionales que giran en torno al poder de la palabra pero también a la lectura como una excusa para encontrarse con otros.

Disponible en https://www.mardelplatafilmfest.com/35/es/

Buscando a Tabernero Nacido en Berlín, en el seno de una familia judía de clase media, su verdadero nombre era Peter Paul Weinschenk. Se formó como fotógrafo de cine junto a pioneros del Bauhaus en tiempos de la República de Weimar. En 1933 se vio forzado a huir del régimen Nazi refugiándose en la España de la Segunda República, donde se desempeñó como director en algunas producciones del incipiente cine sonoro, y también fue responsable de muchas de las imágenes que recorrieron el mundo ilustrando la confrontación española. Pablo Tabernero llegó como refugiado a Buenos Aires en octubre de 1937, y se convirtió en un destacado director de fotografía del cine argentino. Buscando a Tabernero indaga en las luces y las sombras de ese extraordinario periplo. De Eduardo Montes-Bradley. Estrena hoy.

A las 20, disponible en http://cine.ar/

ETCÉTERA

Liliana Herrero+Victor Heredia A mediados de septiembre se presentó Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria que cuenta con una programación de dos horas diarias, de 19 a 21, de miércoles a domingos. Los jueves a las 20 se presenta “Conversaciones”, un ciclo de entrevistas conducido por Liliana Herrero en el cual la cantante dialoga con distintos músicos. Hoy será el turno de recibir a Victor Heredia, uno de los más populares y queridos cantantes del país que el año pasado cumplió cincuenta años con la música, lo que motivó la edición de un disco doble, 50 en vuelo. En esta entrevista con Liliana Herrero repasará su enorme carrera.

A las 20, en https://www.institutopatria.com.ar/radio/

TEATRO



La cultura de Internet, de la utopía al agotamiento El teórico holandés Geert Lovink ofrecerá una videoconferencia sobre las redes sociales como ideología, la cultura selfie, las fake news, las políticas del meme, la adicción a Internet y el comportamiento narcisista potenciado en el contexto de la pandemia. El experto en medios de comunicación y director del Instituto de Culturas en Red de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam reflexionará también sobre la coyuntura actual y el triunfo de la economía del stay-at-home, la destrucción de las pequeñas empresas y la precarización laboral. Otros tópicos que abordará serán la economía de las emociones y de la atención, la fatiga tecnológica, el monopolio de las corporaciones extractivas de datos y la regulación del mercado mediante leyes antimonopólicas, el valor real del Big Data, la vigilancia y el control privado de Internet y de los gobiernos, y el activismo digital. La actividad contará con traducción simultánea al español.

A las 11, disponible en el canal de Youtube de la UNTREF https://www.youtube.com/user/canaluntref

VIERNES 27

ETCÉTERA

Basado en Hechos Reales Este año el encuentro se desarollará online del 27 al 28 de noviembre con la participación de Susan Orlean, Mariana Enriquez, Martín Kohan y Emir Kusturica, entre otros. ¿Cómo contamos el nuevo mundo que llegó con la pandemia? ¿Qué ficciones y no ficciones nos aguardan? ¿Dónde está la “realidad” de nuestros días? ¿Las cosas en verdad han cambiado tanto? Estas son algunas de las preguntas que se plantea esta nueva edición del Festival Basado en Hechos Reales (BHR). Además de las charlas, el encuentro que busca ayudar a pensar, escribir y leer no ficción también ofrecerá diferentes talleres gratuitos con cupo limitado. Hoy se presentarán conversaciones con la participación de Patricio Fernández (Chile), Abraham Jiménez Enoa (Cuba), Cynthia Rodríguez (México/Italia), Pedro Mairal, Juan Villoro (México), Ana Basualdo y Martín Caparrós.

A partir de las 16. Disponible en http://basadoenhechosreales.com.ar/

Por qué escuchamos a Stevie Wonder Del góspel al pop, de la balada al funk, del jazz al soul, Stevie Wonder supo desde el comienzo ser fiel a sus orígenes culturales y, al mismo tiempo, lo suficientemente curioso como para asomarse a nuevas expresiones. El genio de 12 años de edad, como lo definieron en la célebre discográfica Motown en 1962, desde su primera aparición en un escenario, ciego de nacimiento, logró superar todos los obstáculos. Casi sesenta años después de aquel debut precoz, sigue conmoviendo y animando con sus canciones, su voz y su armónica. En Por qué escuchamos a Stevie Wonder, Edgardo Scott se propuso describir ese camino. El libro se presenta hoy. Martín Pérez, Martín Lojo, alias Marlo Coralix, y Cecilia Fanti dialogarán con el autor en el canal de youtube de Gourmet Musical Ediciones

A las 19. Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCrrApcGB-q_d7enkIwIupNA

Lucrecia Martel+Identidad Marrón En el marco del ciclo virtual Raza y ficción, que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Cultura Suiza Pro Helvetia, se presenta la charla titulada "Reivindicación desde miradas marrones frente al racismo estructural", protagonizada por la cineasta Lucrecia Martel junto a Florencia Mamaní y Alejandro Mamaní, integrantes del colectivo "Identidad Marrón", que tiene por objetivo visibilizar el racismo hacia las personas de ascendencia indígena (marrones). Repite el domingo 29 a las 12 del mediodía.

A las 21. Disponible en https://plantainclan.com/

MÚSICA

El Tridente Inofensivo En el marco de la celebración por los 19 años de Revuelto, programa que se transmite por La Folklórica de Radio Nacional, se reunirán Cucuza Castiello, Lucho Guedes y Ale Simonazzi para presentar canciones y poemas, encontrándose con Charly García, Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, Roberto Juarróz, Horacio Ferrer, Charles Bukowski y Enrique Cadícamo, entre otros personajes. Streaming con acceso gratuito y colaboración a la gorra. Guitarra invitada: Mateo Castiello. Textos: Nicolás Tolcachier. Locución en off: Gabriel Rolón y Víctor Hugo Morales.

A las 22, disponible en el canal de Revuelto de Radio en https://www.youtube.com/channel/UCxV7yVQK8rmyXtIpKzg6rxw

SÁBADO 28

CINE

Bazofi: Ruso, chino y de Oxford Hasta el 30 de noviembre se presenta una edición en línea del festival de rarezas y rescates cinéfilos programado por Fernando Martín Peña. Todas las películas podrán verse gratuitamente en el canal de YouTube del Bazofi en el horario estipulado para cada proyección. Hoy a las 17 se presentará, en la sección Bazofito, El ladrón y el zapatero, del ilustrador y animador británico Richard Williams, que, según explica Peña, “pasó buena parte de su vida tratando de terminar este film, que debió ser el más impresionante largometraje animado de la historia”. Se exhibe la reconstrucción de 2013, la más cercana a las intenciones de Williams. Con las voces de Vincent Price, Bobbi Page, Donald Pleasence, Stanley Baxter. A las 19 será el turno de Atenas, en el marco de una sección dedicada a repasar la filmografía de César González.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCSvDfTzXJdO0ktJjqaucSsA

El país de las últimas cosas Luego de llevar al cine la novela de Adolfo Bioy Casares, Dormir al sol, Alejandro Chomski se sumerge en un desafío que parecía imposible: adaptar El país de las últimas cosas, la novela de ciencia ficción que Paul Auster publicó en 1987. Chomski conoció al escritor estadounidense hace 17 años, cuando el cineasta le transmitió el deseo de convertir su libro en una película. Ambos tuvieron la misma idea: situar la historia en Argentina. Pasaron más de 15 años de esa conversación, pero la imagen se mantuvo intacta. Así, Anne Blume iniciaría su búsqueda y encuentro de heridas en otro espacio, pero bajo la misma atmósfera distópica. Filmada en blanco y negro, El país de las últimas cosas es el resultado del intercambio entre el cineasta argentino y el autor, que trabajaron juntos en el guion. Del 27 al 29 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Disponible en https://www.mardelplatafilmfest.com/35/es/

MÚSICA

Alejandro Kalinoski Trío El pianista y compositor se presenta en formato de trío con Santiago Lamisovski en contrabajo y Bruno Varela en batería, dos talentosos músicos de la escena jazzística de Buenos Aires. Podrán escucharse composiciones propias y standards de jazz. La mayoría de los temas seleccionados para este concierto forman parte de su álbum Check In grabado en 2018, editado y distribuído por Club del Disco. El concierto se presenta en el marco de Jazz Online Club y estará disponible posteriormente on demand.

A las 21, entrada: $600. Disponible en https://jazzonline.club/

Ludmila Fernández+Gonzalo Aldás El dúo de voz y bajo se presenta en el ciclo de música vía zoom Experiencia Vinilo. La cantante Ludmila Fernández se une al bajista Gonzalo Aldás para ofrecer un concierto en dúo de jazz standards en formato y arreglos originales. Con una amplia trayectoria, la vocalista abarca en su repertorio personales arreglos de jazz, boleros, música argentina y de Brasil. Gonzalo Aldás es un joven bajista y arreglador que ha integrado diversas agrupaciones, además de liderar su propio grupo, Gonzalo Aldás Trío, con el que editó su álbum debut Standards en 2018, del que participaron Ernesto Jodos, Mariano Loiácono, Rodrigo Agudelo y Sebastián Groshaus, entre otros músicos. Actualmente está presentando su segundo disco, en el que aborda clásicos del género con un enfoque moderno.

A las 20, entrada: $500. Disponible en https://www.alternativateatral.com/curso.php?o=teatros&r=2531&m=a&t=espectaculo&id=901